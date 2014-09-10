A1PRO/00
Профессиональные DJ-наушники
Наушники A1PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке.Узнать обо всех преимуществах
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Мощные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 2500 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.
Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.
Мы тщательно отбираем материалы для наших наушников, чтобы обеспечить максимально качественное звучание и комфорт даже при длительном прослушивании. Уникальные дышащие амбушюры гарантируют удобную посадку и отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.
Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев. Для максимального удобства каждый наушник поворачивается, чтобы вы всегда могли следить за тем, что происходит вокруг, например при прослушивании музыки в дороге или во время концерта.
Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении.
Профессиональные DJ-наушники A1-PRO оснащены мягким оголовьем, которое обеспечивает максимально комфортную посадку. Наушники настолько удобны, что вы не вспомните о них даже после нескольких часов сведения треков.
Длинный 1,4-метровый кабель с витой секцией растягивается до 1,8 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания.
Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке.
Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома профессиональные DJ-наушники Philips легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников.
Невероятно точное и детальное воспроизведение звука позволяет прослушивать музыку в оригинальном качестве без искажений — именно так, как это было задумано изначально.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
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