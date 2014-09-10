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  • Профессиональные DJ-наушники Профессиональные DJ-наушники Профессиональные DJ-наушники

    Профессиональные DJ-наушники

    A1PRO/00

    Профессиональные DJ-наушники

    Наушники A1PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке.

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    Профессиональные DJ-наушники

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    Профессиональные DJ-наушники

    разработаны совместно с Армином ван Бюреном

    • Профессиональные DJ-наушники
    • Накладные
    • Мягкие амбушюры
    • Компактно складываются
    40-мм излучатели мощностью 2500 мВт гарантируют звучание без искажений

    40-мм излучатели мощностью 2500 мВт гарантируют звучание без искажений

    Мощные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 2500 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.

    Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции

    Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции

    Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.

    Съемные, сменные и удобные амбушюры

    Съемные, сменные и удобные амбушюры

    Мы тщательно отбираем материалы для наших наушников, чтобы обеспечить максимально качественное звучание и комфорт даже при длительном прослушивании. Уникальные дышащие амбушюры гарантируют удобную посадку и отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.

    Двусторонние вращающиеся крепления для мониторного прослушивания через один наушник

    Двусторонние вращающиеся крепления для мониторного прослушивания через один наушник

    Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев. Для максимального удобства каждый наушник поворачивается, чтобы вы всегда могли следить за тем, что происходит вокруг, например при прослушивании музыки в дороге или во время концерта.

    Сменные амбушюры

    Сменные амбушюры

    Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении.

    Удобное оголовье с мягким покрытием

    Удобное оголовье с мягким покрытием

    Профессиональные DJ-наушники A1-PRO оснащены мягким оголовьем, которое обеспечивает максимально комфортную посадку. Наушники настолько удобны, что вы не вспомните о них даже после нескольких часов сведения треков.

    Витой кабель растягивается до 1,8 м для свободы движения

    Длинный 1,4-метровый кабель с витой секцией растягивается до 1,8 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания.

    Эффективная звукоизоляция для использования в помещениях с повышенным уровнем шума

    Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке.

    Плоская складная конструкция для удобного хранения и транспортировки

    Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома профессиональные DJ-наушники Philips легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников.

    Детальное звучание для прослушивания музыки в оригинальном качестве

    Невероятно точное и детальное воспроизведение звука позволяет прослушивать музыку в оригинальном качестве без искажений — именно так, как это было задумано изначально.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      13—23 000  Гц
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Максимальная входная мощность
      2500 мВт
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      108  дБ
      Сопротивление
      16  ohm
      Искажение (КНИ)
      < 0,5 %

    • Подключения

      Подключение кабеля
      одностороннее

    • Внешняя упаковка

      Длина
      22  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      19  см
      Вес брутто
      1.39  кг
      Высота
      24  см
      GTIN
      1 69 23410 72870 2
      Вес нетто
      0.7155  кг
      Вес упаковки
      0.6745  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      23.2  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      16.8  см
      Глубина
      6.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 72870 5
      Вес брутто
      0.3995  кг
      Вес нетто
      0.2385  кг
      Вес упаковки
      0.161  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      17.5  см
      ширина
      16  см
      Глубина
      5  см
      Вес
      0.2385  кг

    Badge-D2C

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    • 72-мм съемные амбушюры можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com

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