Двусторонние вращающиеся крепления для мониторного прослушивания через один наушник

Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев. Для максимального удобства каждый наушник поворачивается, чтобы вы всегда могли следить за тем, что происходит вокруг, например при прослушивании музыки в дороге или во время концерта.