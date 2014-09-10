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    Профессиональные DJ-наушники

    A3PRO/00

    Профессиональные DJ-наушники

    Наушники A3PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке.

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    Профессиональные DJ-наушники

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    Профессиональные DJ-наушники

    разработаны совместно с Армином ван Бюреном

    • Профессиональные DJ-наушники
    • Полноразмерные
    • Уникальные дышащие амбушюры
    • Полностью складная конструкция
    50-мм излучатели с допустимой мощностью 3000 мВт гарантируют звучание без искажений

    50-мм излучатели с допустимой мощностью 3000 мВт гарантируют звучание без искажений

    Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 3000 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.

    Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции

    Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции

    Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.

    Съемные амбушюры можно поворачивать, снимать и заменять

    Съемные амбушюры можно поворачивать, снимать и заменять

    Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении.

    Чашки на шарнирах поворачиваются на 90 градусов для DJ-управления

    Чашки на шарнирах поворачиваются на 90 градусов для DJ-управления

    Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 90 °. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.

    Мягкое силиконовое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении

    Мягкое силиконовое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении

    Профессиональные DJ-наушники A3-PRO оснащены мягким силиконовым оголовьем, которое обеспечивает максимально комфортную посадку. Наушники настолько удобны, что вы не вспомните о них даже после нескольких часов сведения треков.

    Резьбовой переходник на 6,3 мм позволяет подключаться к любому музыкальному оборудованию

    В комплект профессиональных DJ-наушников Philips входит резьбовой переходник на 6,3 мм для универсального подключения. Просто установите его на штекер наушников и подключите к DJ-установке для воспроизведения превосходного звука. Вы также можете подключить его к системе Hi-Fi для прослушивания музыки в превосходном качестве, не выходя из дома.

    Витой кабель растягивается до 1,8 м для свободы движения

    Длинный 1,4-метровый кабель с витой секцией растягивается до 1,8 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания.

    Детальное звучание для прослушивания музыки в оригинальном качестве

    Невероятно точное и детальное воспроизведение звука позволяет прослушивать музыку в оригинальном качестве без искажений — именно так, как это было задумано изначально.

    Эффективная звукоизоляция для использования в помещениях с повышенным уровнем шума

    Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке.

    Компактная складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки

    Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома профессиональные DJ-наушники Philips легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников.

    Уникальные дышащие амбушюры для комфортной посадки

    Используемые материалы тщательно отбираются, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Уникальные дышащие подушечки разработаны для оптимальной и комфортной посадки, а также отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      12—23 000  Гц
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Максимальная входная мощность
      3000 мВт
      Диаметр излучателя
      50  миллиметра
      Чувствительность
      108  дБ
      Сопротивление
      16  ohm
      Искажение (КНИ)
      < 0,5 %

    • Подключения

      Подключение кабеля
      одностороннее

    • Внешняя упаковка

      Длина
      24  см
      Количество потребительских упаковок
      2
      ширина
      21.5  см
      Вес брутто
      1.579  кг
      Высота
      27.5  см
      GTIN
      1 69 23410 72871 9
      Вес нетто
      0.769  кг
      Вес упаковки
      0.81  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      24  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      11  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 72871 2
      Вес брутто
      0.6745  кг
      Вес нетто
      0.3845  кг
      Вес упаковки
      0.29  кг

    Badge-D2C

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    • 90-мм съемные амбушюры можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com
    • Сменные кабели можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com

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