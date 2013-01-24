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Профессиональные DJ-наушники
Наушники A3PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке. Узнать обо всех преимуществах
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Профессиональные DJ-наушники
Наушники A3PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке. Узнать обо всех преимуществах
Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 3000 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.
Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.
Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении.
Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 90 °. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.
Профессиональные DJ-наушники A3-PRO оснащены мягким силиконовым оголовьем, которое обеспечивает максимально комфортную посадку. Наушники настолько удобны, что вы не вспомните о них даже после нескольких часов сведения треков.
В комплект профессиональных DJ-наушников Philips входит резьбовой переходник на 6,3 мм для универсального подключения. Просто установите его на штекер наушников и подключите к DJ-установке для воспроизведения превосходного звука. Вы также можете подключить его к системе Hi-Fi для прослушивания музыки в превосходном качестве, не выходя из дома.
Длинный 1,4-метровый кабель с витой секцией растягивается до 1,8 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания.
Невероятно точное и детальное воспроизведение звука позволяет прослушивать музыку в оригинальном качестве без искажений — именно так, как это было задумано изначально.
Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке.
Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома профессиональные DJ-наушники Philips легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников.
Используемые материалы тщательно отбираются, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Уникальные дышащие подушечки разработаны для оптимальной и комфортной посадки, а также отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.
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