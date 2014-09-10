Резьбовой переходник на 6,3 мм позволяет подключаться к любому музыкальному оборудованию

В комплект профессиональных DJ-наушников Philips входит резьбовой переходник на 6,3 мм для универсального подключения. Просто установите его на штекер наушников и подключите к DJ-установке для воспроизведения превосходного звука. Вы также можете подключить его к системе Hi-Fi для прослушивания музыки в превосходном качестве, не выходя из дома.