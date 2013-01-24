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Профессиональные DJ-наушники

A3PRO/00
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    Профессиональные DJ-наушники

    A3PRO/00
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    Профессиональные DJ-наушники

    Наушники A3PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке. Узнать обо всех преимуществах

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    Профессиональные DJ-наушники

    Профессиональные DJ-наушники

    Наушники A3PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке. Узнать обо всех преимуществах

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      Профессиональные DJ-наушники

      разработаны совместно с Армином ван Бюреном

      • Профессиональные DJ-наушники
      • Полноразмерные
      • Уникальные дышащие амбушюры
      • Полностью складная конструкция
      50-мм излучатели с допустимой мощностью 3000 мВт гарантируют звучание без искажений

      50-мм излучатели с допустимой мощностью 3000 мВт гарантируют звучание без искажений

      Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 3000 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.

      Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции

      Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции

      Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.

      Съемные амбушюры можно поворачивать, снимать и заменять

      Съемные амбушюры можно поворачивать, снимать и заменять

      Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении.

      Чашки на шарнирах поворачиваются на 90 градусов для DJ-управления

      Чашки на шарнирах поворачиваются на 90 градусов для DJ-управления

      Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 90 °. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.

      Мягкое силиконовое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении

      Мягкое силиконовое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении

      Профессиональные DJ-наушники A3-PRO оснащены мягким силиконовым оголовьем, которое обеспечивает максимально комфортную посадку. Наушники настолько удобны, что вы не вспомните о них даже после нескольких часов сведения треков.

      Резьбовой переходник на 6,3 мм позволяет подключаться к любому музыкальному оборудованию

      В комплект профессиональных DJ-наушников Philips входит резьбовой переходник на 6,3 мм для универсального подключения. Просто установите его на штекер наушников и подключите к DJ-установке для воспроизведения превосходного звука. Вы также можете подключить его к системе Hi-Fi для прослушивания музыки в превосходном качестве, не выходя из дома.

      Витой кабель растягивается до 1,8 м для свободы движения

      Длинный 1,4-метровый кабель с витой секцией растягивается до 1,8 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания.

      Детальное звучание для прослушивания музыки в оригинальном качестве

      Невероятно точное и детальное воспроизведение звука позволяет прослушивать музыку в оригинальном качестве без искажений — именно так, как это было задумано изначально.

      Эффективная звукоизоляция для использования в помещениях с повышенным уровнем шума

      Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке.

      Компактная складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки

      Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома профессиональные DJ-наушники Philips легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников.

      Уникальные дышащие амбушюры для комфортной посадки

      Используемые материалы тщательно отбираются, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Уникальные дышащие подушечки разработаны для оптимальной и комфортной посадки, а также отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        12—23 000  Гц
        Максимальная входная мощность
        3000 мВт
        Диафрагма
        ПЭТ
        Искажения
        < 0,5 %
        Сопротивление
        16  Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Чувствительность
        108  дБ
        Диаметр излучателя
        50  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        одностороннее

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 23410 72871 2
        Глубина
        11  см
        Вес брутто
        0,6745  кг
        высота
        24  см
        Вес нетто
        0,3845  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,29  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        19,5  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,579  кг
        GTIN
        1 69 23410 72871 9
        высота
        27,5  см
        Длина
        24  см
        Вес нетто
        0,769  кг
        Количество потребительских упаковок
        2
        Вес упаковки
        0,81  кг
        ширина
        21,5  см

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          • 90-мм съемные амбушюры можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com
          • Сменные кабели можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com