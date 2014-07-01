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    Профессиональные DJ-наушники

    A5PRO/00

    Профессиональные DJ-наушники

    Наушники A5-PRO разработаны Philips совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Его богатый опыт помог создать модель A5, которая отвечает самым высоким стандартам и требованиям профессиональных диджеев по всему миру.

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    Профессиональные DJ-наушники

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    Профессиональные DJ-наушники

    разработаны совместно с Армином ван Бюреном

    • 50-мм излучатели/закрытое оформление
    • Полноразмерные
    • Накладные амбушюры
    • Полностью складная конструкция
    50-мм излучатели допускают максимальную мощность в 3500 мВт

    50-мм излучатели допускают максимальную мощность в 3500 мВт

    50-мм излучатели с допустимой мощностью 3500 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания с любого источника: чистый динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.

    Чашки на шарнирах поворачиваются на 90 градусов для DJ-управления

    Чашки на шарнирах поворачиваются на 90 градусов для DJ-управления

    Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 90 °. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.

    Алюминиевое шарнирное крепление и оголовье из легированной стали для дополнительной прочности

    Алюминиевое шарнирное крепление и оголовье из легированной стали для дополнительной прочности

    Модель Philips A5-PRO отличается высокой надежностью и обеспечивает идеальную посадку. Легкая конструкция выполнена из анодированного алюминия и прекрасно подходит для активного использования в самых разных условиях.

    Кабель 1,3 м с витой секцией, растягивающийся до 4,7 м

    Кабель 1,3 м с витой секцией, растягивающийся до 4,7 м

    Длинный 1,3-метровый кабель с витой секцией растягивается до 4,7 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания.

    Съемные, сменные и удобные амбушюры

    Съемные, сменные и удобные амбушюры

    Мы тщательно отбираем материалы для наших наушников, чтобы обеспечить максимально качественное звучание и комфорт даже при длительном прослушивании. Уникальные дышащие амбушюры гарантируют удобную посадку и отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.

    Складываются в компактную конструкцию для удобства хранения и переноски

    Складываются в компактную конструкцию для удобства хранения и переноски

    Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома DJ-наушники легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников.

    Удобное оголовье с мягким покрытием

    Удобное оголовье с мягким покрытием

    Оголовье с мягким покрытием для комфорта при длительном прослушивании.

    Сменные амбушюры 3 размеров для разных задач

    Сменные амбушюры 3 размеров для разных задач

    Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении. В наличии имеются амбушюры трех размеров для использования в различных условиях.

    Закрытая конструкция с накладными амбушюрами обеспечивает превосходную звукоизоляцию

    Закрытая конструкция отсекает окружающие шумы.

    Невероятно точное и детальное звучание

    Полное погружение в любимую музыку благодаря максимально точному звучанию и воспроизведению всех акустических нюансов.

    Отличная звукоизоляция для использования в шумных помещениях

    Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      10—24 000  Гц
      Диаметр излучателя
      50 мм
      Диафрагма
      ПЭТ
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Максимальная входная мощность
      3500 мВт
      Чувствительность
      105 дБ

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,3 м—4,7 м
      Тип кабеля
      Витой кабель
      Подключение кабеля
      одностороннее
      Покрытие разъема
      Позолоченный

    • Внешняя упаковка

      Длина
      23.2  см
      Количество потребительских упаковок
      2
      ширина
      20.4  см
      Вес брутто
      2.254  кг
      Высота
      26  см
      GTIN
      1 69 23410 72875 7
      Вес нетто
      1.0364  кг
      Вес упаковки
      1.2176  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      24  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      11  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 72875 0
      Вес брутто
      0.9942  кг
      Вес нетто
      0.5182  кг
      Вес упаковки
      0.476  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      19.5  см
      ширина
      17.5  см
      Глубина
      9  см
      Вес
      0.405  кг

    • Аксессуары

      Адаптер
      3,5—6,3  миллиметра
      Спиральный кабель
      Да

    Badge-D2C

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