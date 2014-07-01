A5PRO/00
Профессиональные DJ-наушники
Наушники A5-PRO разработаны Philips совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Его богатый опыт помог создать модель A5, которая отвечает самым высоким стандартам и требованиям профессиональных диджеев по всему миру.Узнать обо всех преимуществах
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50-мм излучатели с допустимой мощностью 3500 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания с любого источника: чистый динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.
Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 90 °. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.
Модель Philips A5-PRO отличается высокой надежностью и обеспечивает идеальную посадку. Легкая конструкция выполнена из анодированного алюминия и прекрасно подходит для активного использования в самых разных условиях.
Длинный 1,3-метровый кабель с витой секцией растягивается до 4,7 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания.
Мы тщательно отбираем материалы для наших наушников, чтобы обеспечить максимально качественное звучание и комфорт даже при длительном прослушивании. Уникальные дышащие амбушюры гарантируют удобную посадку и отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.
Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома DJ-наушники легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников.
Оголовье с мягким покрытием для комфорта при длительном прослушивании.
Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении. В наличии имеются амбушюры трех размеров для использования в различных условиях.
Закрытая конструкция отсекает окружающие шумы.
Полное погружение в любимую музыку благодаря максимально точному звучанию и воспроизведению всех акустических нюансов.
Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
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