Всего одно касание кнопки — и очиститель воздуха устранит невидимые вирусы, аллергены и загрязняющие вещества, чтобы вы могли дышать чистым воздухом. Быстрая и эффективная очистки достигается благодаря высокому показателю CADR 190 м³/ч.
Устраняет 99 % вирусов, аллергенов и загрязнителей (2, 3, 6)
Фильтр HEPA и угольный фильтр
Показатель CADR 190 м³/ч
Фильтр HEPA и угольный фильтр
Высокое качество работы в помещениях до 48 м²
Мощная циркуляция воздуха обеспечивает эффективную очистку помещений площадью до 48 м² без застаивания воздуха в углах. Это повышает показатель CADR (эффективность очистки воздуха) до 190 м³/ч. Воздух в комнате 20 м² станет чистым менее чем за 16 минут (1).
Фильтрует 99,5 % мельчайших частиц размером от 0,003 мкм
3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки задерживает 99,5 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (3), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий, пыльцы, пыли, перхоти животных, неприятных запахов и других загрязняющих веществ. Сертифицировано Европейским центром исследований проблем аллергии.
Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц
Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (2). Также протестировано на защиту от коронавируса (4).
Интеллектуальные датчики для умной очистки
Воздух 1000 раз в секунду сканируется на содержание мельчайших частиц. Прибор демонстрирует текущий уровень качества воздуха и выбирает нужный скоростной режим для текущего помещения (в автоматическом режиме).
Тщательно проверенное качество, которому можно доверять
Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.
Низкое потребление энергии
Благодаря энергоэффективной системе очиститель воздуха обеспечивает потребление мощности всего 20 Вт. Это сравнимо с показателями для одной лампы накаливания.
Отображение качества воздуха
Удобный просмотр текущего уровня качества воздуха в вашем доме. На дисплее отображается концентрация аллергенов и частиц PM2.5, а цвет на световом кольце соответствует общему уровню качества воздуха
Авторежим и 2 ручных режима скорости
Включайте прибор в интеллектуальном автоматическом режиме или выбирайте из 2 уровней скорости (ночной и турборежим), чтобы полностью управлять потоком воздуха и уровнем громкости.
Умный индикатор состояния фильтра
Очиститель воздуха точно рассчитывает срок службы фильтра в зависимости от уровня загрязнения и времени работы. Для удобства обслуживания прибор сообщит вам о необходимости замены фильтра.
Новый сменный фильтр
С этим устройством совместим сменный фильтр FY0910. Этот новый фильтр заменяет предыдущую модель FY0293 и предлагает еще более высокую эффективность.
Ночной режим для максимально тихой работы
В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать.
(1) Гипотетическое время для воздуха, проходящего через фильтр, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR (190 м³/ч) разделить на размер помещения 48 м² (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
(2)Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено Airmid Health Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ был вирус гриппа рода А (H1N1). Сам по себе очиститель воздуха не обеспечивает защиту от COVID-19, но он может использоваться в рамках плана по безопасности (Агентство по охране окружающей среды США).
(3) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
(4) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.
(5) Рекомендованный срок службы прибора основан на теоретическом расчете среднегодового объема вредных аэрозольных частиц вне помещений и ежедневного использования очистителя воздуха в течение 16 часов в автоматическом режиме.
(6) Испытано независимой лабораторией с фильтрующим материалом при скорости потока воздуха 5,33 см/с. /На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха; тестирование в соответствии с требованиями стандарта JISB 9908-2011.
(7) Рассчитанное среднее значение звукового давления на расстоянии 1,5 метров от устройства основано на измерениях в соответствии с требованиями стандарта IEC 60704. Уровень звукового давления зависит от планировки комнаты, отделки и местоположения устройства и слушателя.
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