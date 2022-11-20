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  • Очищает воздух быстрее, чем за 10 минут (1) Очищает воздух быстрее, чем за 10 минут (1) Очищает воздух быстрее, чем за 10 минут (1)

    1000i Series Очиститель воздуха

    AC1715/10

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    Очищает воздух быстрее, чем за 10 минут (1)

    Всего одно касание кнопки — и очиститель воздуха устранит невидимые вирусы, аллергены и загрязняющие вещества, чтобы вы могли дышать чистым воздухом. Быстрая и эффективная очистка достигается благодаря высокому показателю CADR 300 м³/ч.

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    1000i Series Очиститель воздуха

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    Очищает воздух быстрее, чем за 10 минут (1)

    Устраняет 99,9 % вирусов, аллергенов и загрязнителей (2, 3, 4)

    • Совместимо с приложением Air+
    • Показатель CADR — 300 м³/ч
    • Фильтр HEPA и активный угольный фильтр
    • Совместимо с приложением Air+
    Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

    Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

    Технология VitaShield улавливает аэрозольные частицы и даже частицы размером меньше самого маленького известного коронавируса (6). Ничто не проскользнет мимо VitaShield — она нейтрализует вирусы и задерживает их внутри. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (2). Также протестировано на улавливание коронавируса (7).

    Проверенное и сертифицированное устройство, которому можно доверять

    Проверенное и сертифицированное устройство, которому можно доверять

    Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих испытаний перед тем, как покинуть территорию нашей фабрики, а также проходят сертификацию в Европейском центре исследований аллергии. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу (24/7).

    Минимальный уровень шума и оптимальная световая индикация

    Минимальный уровень шума и оптимальная световая индикация

    В ночном режиме очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать. Подсветку индекса качества воздуха и пользовательского интерфейса можно затемнить или выключить, чтобы они не мешали во время сна.

    Простота обслуживания

    Простота обслуживания

    Очиститель воздуха имеет конструкцию, упрощающую его чистку благодаря компактному и простому цилиндрическому пластиковому корпусу. Встроенный фильтр 3 в 1 избавляет от необходимости менять каждый фильтр отдельно.

    Датчик профессионального уровня для интеллектуальной очистки

    Датчик профессионального уровня для интеллектуальной очистки

    Датчик AeraSense профессионального уровня точно сканирует воздух 1000 раз в секунду для обнаружения вредных загрязнителей и выбирает нужную скорость для любых условий с помощью «интеллектуальной» технологии. Он отображает качество воздуха в реальном времени, показывая уровень аллергенов и PM2.5 в числовой форме, а также на интуитивно понятным кольцевом индикаторе.

    Низкое потребление энергии

    Низкое потребление энергии

    Благодаря своей энергоэффективности максимальная мощность очистителя воздуха составляет всего лишь 27 Вт. Это сравнимо с показателями лампы накаливания. Он соответствует строгим мировым стандартам высокого уровня эффективности.

    Отслеживание и управление в приложении

    Отслеживание и управление в приложении

    Отслеживайте качество воздуха и управляйте очистителем воздуха в любое время и откуда угодно с приложением Air+. Получайте уведомления о низком уровне качества воздуха.

    Фильтрует 99,97% мельчайших частиц размером 0,003 мкм

    Фильтрует 99,97% мельчайших частиц размером 0,003 мкм

    3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, активным угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Технология NanoProtect HEPA не только улавливает загрязняющие вещества, но и использует электростатический заряд для их притяжения, что позволяет очищать воздух быстрее, чем при использовании модели HEPA H13, применяемой в сфере медицины. (5)

    Умный индикатор о замене фильтра

    Умный индикатор о замене фильтра

    Очиститель воздуха точно рассчитывает срок службы фильтра в зависимости от уровня загрязнения и времени работы. Для удобства обслуживания прибор сообщит вам о необходимости замены фильтра.

    Тщательно очищает помещения площадью до 78 м2

    Тщательно очищает помещения площадью до 78 м2

    Мощный воздухопоток отправляет чистый воздух во все уголки помещения, обеспечивая показатель CADR (эффективность очистки воздуха) 300 м3/ч, тщательно очищая воздух в помещениях и защищая вас от бактерий, вирусов, пыльцы, пыли, перхоти животных, пылевых клещей, вредных газов, неприятных запахов и прочих загрязняющих веществ. Система очищает воздух в помещениях площадью 20 м2 всего за 10 минут. (1)

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Очиститель воздуха
      Технология
      HEPA NanoProtect
      Цвет
      Черно-белый
      Основной материал
      Пластик
      Подключение к Интернету
      Да
      Зона действия Wi-Fi
      2,4 ГГц
      Голосовое управление
      Alexa, Google Home

    • Технические характеристики

      Максимальная мощность
      27 Вт
      Датчики качества воздуха
      PM2.5, аллергены
      Мин. уровень шума
      15 дБ(А)
      Макс. уровень шума
      50 дБ(А)

    • Производительность

      CADR (эффективность очистки воздуха) (частицы, GB/T)
      300 м³/ч
      Слои фильтра
      HEPA, угольный, предварительной очистки
      Фильтрация частиц
      99,97 % при размере 0,003 мкм
      Макс. площадь помещения
      78 м²

    • Удобство использования

      Длина шнура
      1,8 м
      Система планирования
      Да (в приложении)
      Автоматический режим
      Да
      Ночной режим
      Да
      Настройки скорости
      Да (4 уровня)
      Ночная подсветка
      Нет
      Отчеты о качестве воздуха
      Световое кольцо, числовые
      Интерфейс
      Цифровой (сенсорный)
      Рекомендованная замена фильтра
      1 год

    • Функция безопасности

      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Высота изделия
      48,6 см
      Вес продукта
      3,8 кг
      Ширина изделия
      27,3 см
      Длина изделия
      27,3 см
      Длина упаковки
      32,6 см
      Ширина упаковки
      32,6 см
      Высота упаковки
      53,5 см
      Вес в упаковке
      5,4 кг

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 2 Вт
      Напряжение
      100—240 В
      Частота
      50/60 Гц

    • Обслуживание

      Гарантия
      2 года

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Фильтр HEPA 3 в 1
      Связанные аксессуары 1
      FY1700

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • (1) Гипотетическое время для воздуха, проходящего через фильтр, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: объем помещения (48 м³) разделить на показатель CADR (300 м³/ч) (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
    • (2)Тестирование проведено Airmid Health Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ был вирус гриппа рода А (H1N1), очистка проводилась в турбо-режиме в течение 10–20 минут. Сам по себе очиститель воздуха не обеспечивает защиту от COVID-19, но он может использоваться в рамках плана по безопасности (Агентство по охране окружающей среды США).
    • (3) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
    • (4) Анализ воздуха, проходящего через фильтр, на наличие частиц березовой пыльцы с использованием фильтрующего материала согласно SOP 350.003 Австрийского института OFI
    • (5)Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801
    • (6)На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl. Частицы коронавируса размером прибл. 0,08–0,22 мкм (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Ch. 24, стр. 435–461).
    • (7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы человеческого коронавируса (HCoV-229E), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.
    • (8) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.
    • (9) Alexa и Google Home поддерживаются не во всех регионах.
    • (10)На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен независимой лабораторией посредством распыления хлористого натрия
    • (11)Экономия на основании заявленного срока службы фильтра и цены на веб-сайтах брендов или розничных операторов; Нидерланды, 21 июня 2022 года.

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