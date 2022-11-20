AC1715/10
Очищает воздух быстрее, чем за 10 минут (1)
Всего одно касание кнопки — и очиститель воздуха устранит невидимые вирусы, аллергены и загрязняющие вещества, чтобы вы могли дышать чистым воздухом. Быстрая и эффективная очистка достигается благодаря высокому показателю CADR 300 м³/ч.Узнать обо всех преимуществах
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Технология VitaShield улавливает аэрозольные частицы и даже частицы размером меньше самого маленького известного коронавируса (6). Ничто не проскользнет мимо VitaShield — она нейтрализует вирусы и задерживает их внутри. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (2). Также протестировано на улавливание коронавируса (7).
Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих испытаний перед тем, как покинуть территорию нашей фабрики, а также проходят сертификацию в Европейском центре исследований аллергии. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу (24/7).
В ночном режиме очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать. Подсветку индекса качества воздуха и пользовательского интерфейса можно затемнить или выключить, чтобы они не мешали во время сна.
Очиститель воздуха имеет конструкцию, упрощающую его чистку благодаря компактному и простому цилиндрическому пластиковому корпусу. Встроенный фильтр 3 в 1 избавляет от необходимости менять каждый фильтр отдельно.
Датчик AeraSense профессионального уровня точно сканирует воздух 1000 раз в секунду для обнаружения вредных загрязнителей и выбирает нужную скорость для любых условий с помощью «интеллектуальной» технологии. Он отображает качество воздуха в реальном времени, показывая уровень аллергенов и PM2.5 в числовой форме, а также на интуитивно понятным кольцевом индикаторе.
Благодаря своей энергоэффективности максимальная мощность очистителя воздуха составляет всего лишь 27 Вт. Это сравнимо с показателями лампы накаливания. Он соответствует строгим мировым стандартам высокого уровня эффективности.
Отслеживайте качество воздуха и управляйте очистителем воздуха в любое время и откуда угодно с приложением Air+. Получайте уведомления о низком уровне качества воздуха.
3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, активным угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Технология NanoProtect HEPA не только улавливает загрязняющие вещества, но и использует электростатический заряд для их притяжения, что позволяет очищать воздух быстрее, чем при использовании модели HEPA H13, применяемой в сфере медицины. (5)
Очиститель воздуха точно рассчитывает срок службы фильтра в зависимости от уровня загрязнения и времени работы. Для удобства обслуживания прибор сообщит вам о необходимости замены фильтра.
Мощный воздухопоток отправляет чистый воздух во все уголки помещения, обеспечивая показатель CADR (эффективность очистки воздуха) 300 м3/ч, тщательно очищая воздух в помещениях и защищая вас от бактерий, вирусов, пыльцы, пыли, перхоти животных, пылевых клещей, вредных газов, неприятных запахов и прочих загрязняющих веществ. Система очищает воздух в помещениях площадью 20 м2 всего за 10 минут. (1)
Общие характеристики
Технические характеристики
Производительность
Удобство использования
Функция безопасности
Вес и размеры
Энергоэффективность
Обслуживание
Совместимость
Страна происхождения
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