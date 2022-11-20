Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

Технология VitaShield улавливает аэрозольные частицы и даже частицы размером меньше самого маленького известного коронавируса (6). Ничто не проскользнет мимо VitaShield — она нейтрализует вирусы и задерживает их внутри. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (2). Также протестировано на улавливание коронавируса (7).