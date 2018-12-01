Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером 0,003 мкм

Доказано, что инновационная технологии очищения воздуха VitaShield IPS удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 микрон (в 800 раз меньше, чем частицы PM2.5), включая вирусы, пыльцу, пыль и аллергены, содержащиеся в коже домашних животных. Технология обеспечивает превосходное очищение со скоростью подачи чистого воздуха (CADR) 250 м3/ч. В помещении площадью до 20 м2 прибор очищает воздух менее чем за 12 минут, то есть за один час воздух полностью очищается более 5,2 раз.