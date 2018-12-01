AC2721/10
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Отслеживайте качество воздуха когда и где угодно. Этот климатический комплекс "2 в 1" эффективно увлажняет и очищает воздух от аллергенов, вредных газов, частиц, бактерий и вирусов в помещениях площадью до 30м².Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимизированная функция очищения эффективно распознает и удаляет бактерии и вирусы, такие как H1N1 (вирус гриппа). Чистый воздух в доме — залог крепкого здоровья.
Датчик с технологией AeraSense с высочайшей точностью определяет и сразу отображает даже незначительные изменения в составе воздуха, благодаря чему можно отслеживать содержание PM2.5 в режиме реального времени.
Технология AeraSense отслеживает содержание аллергенов в помещении и отображает потенциально опасный уровень по шкале от 1 до 12.
В приборе предусмотрено 3 автоматических режима очищения: стандартный, особо точный режим задержания аллергенов и ночной режим. В ночном режиме подсветка дисплея приглушается, а скорость вентилятора снижается до минимальной. Выберите режим, который идеально подойдет именно вам.
Уникальный аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную производительность с минимумом шума. В ночном режиме прибор работает бесшумно, поддерживая оптимальное качество воздуха, пока вы спите.
Этот прибор отличается экономичностью и энергоэффективностью: энергопотребление менее 1 кВт*ч в день.
Площадь основания не превышает полтора листа формата A4, что позволяет прибору легко помещаться в небольшое пространство. Четыре колесика обеспечивают удобство перемещения.
Доказано, что инновационная технологии очищения воздуха VitaShield IPS удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 микрон (в 800 раз меньше, чем частицы PM2.5), включая вирусы, пыльцу, пыль и аллергены, содержащиеся в коже домашних животных. Технология обеспечивает превосходное очищение со скоростью подачи чистого воздуха (CADR) 250 м3/ч. В помещении площадью до 20 м2 прибор очищает воздух менее чем за 12 минут, то есть за один час воздух полностью очищается более 5,2 раз.
Принцип работы технологии NanoCloud основан на гигиеничном процессе естественного испарения, который обеспечивает эффективное увлажнение воздуха до 500 мл/ч. При испарении воды образуется невидимый водяной туман; его молекулы очень малы, поэтому они не могут переносить бактерии по воздуху. Лабораторные исследования подтвердили: технология NanoCloud снижает риск распространения бактерий на 99 % по сравнению с ведущими ультразвуковыми увлажнителями. Она также предотвращает образование мокрых пятен и белого налета.
Переключить режим "2 в 1" на очищение воздуха и обратно можно одним нажатием кнопки. В режиме "2 в 1" прибор очищает воздух, предотвращая дискомфорт из-за высокой сухости в помещении. А режим очищения воздуха полезен в ситуациях, когда нет необходимости в увлажнении.
Благодаря интеллектуальному датчику уровень относительной влажности в помещении отображается на цифровом дисплее в реальном времени. Прибор автоматически регулирует уровень влажности с учетом полученных данных.
Поддерживайте оптимальный уровень влажности с помощью автоматической настройки. Выберите уровень влажности 40 %, 50 % или 60 %, и увлажнитель будет автоматически включаться и выключаться, чтобы поддерживать установленный уровень влажности.
Особенности
Страна изготовления
Логистические данные
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн и отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
Производительность
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.