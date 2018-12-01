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    Серия 2000i Климатический комплекс "2 в 1"

    AC2721/10

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Отслеживайте качество воздуха когда и где угодно. Этот климатический комплекс "2 в 1" эффективно увлажняет и очищает воздух от аллергенов, вредных газов, частиц, бактерий и вирусов в помещениях площадью до 30м².

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    Серия 2000i Климатический комплекс "2 в 1"

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Удаляет 99,97 % аллергенов и увлажняет воздух для комфорта

    • Площадь помещения: до 30м²
    • Площадь помещения: 80 м²
    • CADR частиц: 250 м³/ч
    • Эффективность увлажнения: 500 мл/ч
    Удаляет бактерии и вирусы

    Удаляет бактерии и вирусы

    Оптимизированная функция очищения эффективно распознает и удаляет бактерии и вирусы, такие как H1N1 (вирус гриппа). Чистый воздух в доме — залог крепкого здоровья.

    Отображение содержания PM2.5 в помещении в режиме реального времени

    Отображение содержания PM2.5 в помещении в режиме реального времени

    Датчик с технологией AeraSense с высочайшей точностью определяет и сразу отображает даже незначительные изменения в составе воздуха, благодаря чему можно отслеживать содержание PM2.5 в режиме реального времени.

    На дисплее отображается уровень содержания аллергенов в помещении (IAI)

    На дисплее отображается уровень содержания аллергенов в помещении (IAI)

    Технология AeraSense отслеживает содержание аллергенов в помещении и отображает потенциально опасный уровень по шкале от 1 до 12.

    3 автоматических режима: стандартный, режим задержания аллергенов и ночной

    3 автоматических режима: стандартный, режим задержания аллергенов и ночной

    В приборе предусмотрено 3 автоматических режима очищения: стандартный, особо точный режим задержания аллергенов и ночной режим. В ночном режиме подсветка дисплея приглушается, а скорость вентилятора снижается до минимальной. Выберите режим, который идеально подойдет именно вам.

    Бесшумная работа не потревожит во время сна

    Бесшумная работа не потревожит во время сна

    Уникальный аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную производительность с минимумом шума. В ночном режиме прибор работает бесшумно, поддерживая оптимальное качество воздуха, пока вы спите.

    Экономичность и энергоэффективность: меньше 1 кВт*ч в день

    Экономичность и энергоэффективность: меньше 1 кВт*ч в день

    Этот прибор отличается экономичностью и энергоэффективностью: энергопотребление менее 1 кВт*ч в день.

    Простое перемещение благодаря колесикам и компактному размеру

    Простое перемещение благодаря колесикам и компактному размеру

    Площадь основания не превышает полтора листа формата A4, что позволяет прибору легко помещаться в небольшое пространство. Четыре колесика обеспечивают удобство перемещения.

    Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером 0,003 мкм

    Доказано, что инновационная технологии очищения воздуха VitaShield IPS удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 микрон (в 800 раз меньше, чем частицы PM2.5), включая вирусы, пыльцу, пыль и аллергены, содержащиеся в коже домашних животных. Технология обеспечивает превосходное очищение со скоростью подачи чистого воздуха (CADR) 250 м3/ч. В помещении площадью до 20 м2 прибор очищает воздух менее чем за 12 минут, то есть за один час воздух полностью очищается более 5,2 раз.

    Гигиеничное увлажнение до 500 мл/ч

    Принцип работы технологии NanoCloud основан на гигиеничном процессе естественного испарения, который обеспечивает эффективное увлажнение воздуха до 500 мл/ч. При испарении воды образуется невидимый водяной туман; его молекулы очень малы, поэтому они не могут переносить бактерии по воздуху. Лабораторные исследования подтвердили: технология NanoCloud снижает риск распространения бактерий на 99 % по сравнению с ведущими ультразвуковыми увлажнителями. Она также предотвращает образование мокрых пятен и белого налета.

    Выберите режим "2 в 1" или режим очистки воздуха

    Переключить режим "2 в 1" на очищение воздуха и обратно можно одним нажатием кнопки. В режиме "2 в 1" прибор очищает воздух, предотвращая дискомфорт из-за высокой сухости в помещении. А режим очищения воздуха полезен в ситуациях, когда нет необходимости в увлажнении.

    Отображение уровня влажности в реальном времени

    Благодаря интеллектуальному датчику уровень относительной влажности в помещении отображается на цифровом дисплее в реальном времени. Прибор автоматически регулирует уровень влажности с учетом полученных данных.

    4 предустановленные настройки увлажнения

    Поддерживайте оптимальный уровень влажности с помощью автоматической настройки. Выберите уровень влажности 40 %, 50 % или 60 %, и увлажнитель будет автоматически включаться и выключаться, чтобы поддерживать установленный уровень влажности.

    • Особенности

      Датчик для частиц PM2.5
      Да
      VitaShield IPS
      Да
      Технология AeraSense
      Да
      Отчеты о качестве воздуха
      Цифровой
      Режимы
      3 автоматических режима
      Аэродинамический дизайн
      Отверстие на задней панели
      Скорость работы вентилятора
      4 настройки скорости вручную
      Блокировка от детей
      Да
      Блокировка системы контроля качества воздуха и оповещение
      Да
      Таймер
      1–12  hour(s)
      Мотор
      постоянный ток

    • Страна изготовления

      Страна изготовления
      Китай

    • Логистические данные

      EAN F-box
      8710103865711
      Код 12NC
      8834 729 10770

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  m
      Напряжение
      220  V
      Частота
      50  Hz

    • Вес и габариты

      Размер упаковки (Д x Ш x В)
      446 x 310 x 695  mm
      Размеры изделия (Д х Ш х В)
      396 x 230 x 580

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый
      Цвет панели управления
      Черный 7 C
      Материал основного корпуса
      ABS-пластик
      Тип панели управления
      Сенсорная панель

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Размер комнаты
      65  m²
      CADR (частицы)
      250  m³/h
      Удаляет бактерии
      99,9  %
      Удаление частиц размером до 0,3 мкм
      99,97  %
      Удаление мельчайших частиц
      99,97 % размером 3  nm
      Улавливает вирус H1N1
      99,9  %

    Badge-D2C

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    • Показатель CADR: протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2015
    • В помещении площадью 20 м²; гипотетическое время, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR, 250 м³/ч разделить на объем помещения 48 м³ (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
    • Уровень увлажнения: протестирован в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в 2017 году. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.
    • Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м3 содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
    • Предотвращает образования белого налета и мокрых пятен: тестирование независимого исследовательского центра "Determination of deposition of minerals from liquid droplets on furniture" (Определение осадка минеральных веществ из капель воды на мебели), стандарт DIN 44973, IUTA e.V., проверка оседания минеральных веществ, содержащихся в каплях жидкости, на мебели в течение 3 часов.
    • Профессиональный датчик: по сравнению с датчиком Grim и промышленным инфракрасным датчиком.
    • Удаление бактерий: протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB21551.3-2010. Для тестирования использован штамм Staphylococcus albsp 8032.
    • Размер помещения: рассчитан в соответствии с GB/T18801-2015.
    • Концентрация бактерий в воздухе зависит от различных факторов, включая вентиляцию, размер и планировку помещения.
    • Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).
    • Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
    • Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала при скорости 5,33 см/с (1-кратная фильтрация).

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