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    Очиститель воздуха для спальни

    AC4004/00

    Более здоровый и крепкий сон — всегда

    С очистителем воздуха от Philips ваш сон по ночам будет крепче. Выберите специальный режим для сна, в котором индикаторы горят менее ярко, а воздух бесшумно очищается от бактерий и аллергенов. Благодаря функциям оповещения и блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым и свежим воздухом у себя дома.

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    Очиститель воздуха для спальни

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    Более здоровый и крепкий сон — всегда

    Очиститель воздуха с ночным режимом

    • Забота о здоровье
    • Простота и удобство использования
    • Интеллектуальный сенсор
    Режим для сна способствует бесшумному очищению воздуха с использованием затемненных индикаторов

    Режим для сна способствует бесшумному очищению воздуха с использованием затемненных индикаторов

    Этот воздухоочиститель компании Philips работает очень тихо, а его подсветка затемнена, поэтому устройство не мешает вашему сну. Воздухоочиститель переключается на более низкий уровень активности, скорость вращения вентилятора и уровень шума снижаются, а также минимизируется потребляемая энергия.

    Система оповещения для контроля качества воздуха уведомляет вам о необходимости замены фильтра

    Система оповещения для контроля качества воздуха уведомляет вам о необходимости замены фильтра

    Система оповещения для контроля качества воздуха своевременно уведомляет вас о необходимости установки нового фильтра. Если фильтр не заменен вовремя, устройство прекратит работу, т. к. его эффективное функционирование невозможно с полным фильтром.

    Система блокировки для контроля качества воздуха постоянно обеспечивает чистый воздух

    Система блокировки для контроля качества воздуха постоянно обеспечивает чистый воздух

    Функция блокировки для контроля качества воздуха непрерывно обеспечивает вас чистым воздухом. Эта функция выключает воздухоочиститель, когда более невозможно поддерживать чистый воздух. Если один из фильтров практически заполнен и его необходимо очистить или заменить, система оповещения для контроля качества воздуха уведомит вас о необходимости данных действий. Если пользователь не заменит такой фильтр, то устройство прекратит работу, а затем будет заблокировано.

    Полностью автоматический режим работы устройства гарантирует простоту в использовании

    Полностью автоматический режим работы устройства гарантирует простоту в использовании

    Полностью автоматический режим работы устройства гарантирует простоту в использовании. Встроенный датчик (датчик частиц) измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает подходящую настройку скорости для обеспечения наилучшего возможного качества воздуха в вашем доме. Индикаторы разных цветов информируют о фактическом качестве воздуха. Красные, темно-фиолетовые и фиолетовые индикаторы указывают на то, что качество воздуха не является оптимальным, а синий индикатор информирует о чистом и воздухе, безопасном для здоровья.

    4-ступенчатые световые индикаторы отчетливо указывают на уровень качества воздуха

    4-ступенчатые световые индикаторы отчетливо указывают на уровень качества воздуха

    4-ступенчатые световые индикаторы качества воздуха отчетливо указывают на уровень качества воздуха: синий цвет — очень хороший уровень качества; темно-фиолетовый — хороший; фиолетовый — приемлемый; красный — плохой

    Благодаря профессиональной системой фильтрации

    Профессиональная система фильтрации очищает воздух от вредных веществ и микроорганизмов в четыре этапа. На первом этапе антибактериальный фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как волосы и пыль. На втором этапе фильтр HEPA и NANO фильтр удаляют мельчайшие частицы размером более 20 нм, включая некоторые вирусы*. На третьем этапе угольный фильтр эффективно устраняет неприятные запахи и вредные газы. И, наконец, на четвертом этапе антибактериальные фильтры HEPA удаляют из воздуха мелкую пыль, микробов и плесень.

    Умный датчик предоставляет сведения о качестве воздуха в доме

    Полностью автоматический режим работы устройства гарантирует простоту в использовании. Встроенный датчик (датчик частиц) измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает подходящую настройку скорости для обеспечения наилучшего возможного качества воздуха в вашем доме.

    Легко настраиваемый таймер на 1/4/8 часов

    Устройство работает в течение заданного количества часов и автоматически выключается по истечении заданного времени.

    Умный датчик предоставляет сведения о качестве воздуха в доме

    Встроенный датчик (датчик частиц) измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает подходящую настройку скорости для обеспечения наилучшего возможного качества воздуха в вашем доме. Индикаторы разных цветов информируют о фактическом качестве воздуха. Красные, темно-фиолетовые и фиолетовые индикаторы указывают на то, что качество воздуха не является оптимальным, а синий индикатор информирует о чистом и воздухе, безопасном для здоровья.

    • Технические характеристики

      Мощность
      40  W
      Длина шнура
      2,3  m
      Напряжение
      220—240  V
      Рабочая область
      До 30  m²
      Частота
      50  Hz
      Уровень шума
      25 (сон) — 42 (макс. скорость)  dB(A)

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      5,31  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      331 x 198 x 535  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      7.2  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      431 x 288 x 623  mm

    • Дизайн и отделка

      Цвет панели управления
      серебристый
      Датчик (-и) качества воздуха
      частица
      Материал основного корпуса
      Пластик ABS
      Тип панели управления
      глазированный миндаль

    • Замена

      Фильтр AC
      AC4123
      Фильтр HEPA
      AC4124
      Многофункциональный фильтр
      AC4121

    • Производительность

      CADR (пыль и пыльца)
      155  m³/h
      Удаляет бактерии
      99,9 %  %
      CADR (формальдегид)
      89  m³/h
      Удаляет аммиак
      92  %
      Удаляет бензин
      92  %
      Удаляет пыль и пыльцу
      98,8  %
      Удаляет песок с примесями
      99,9  %

    Badge-D2C

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    • По данным Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа и возбудителя легионеллеза превышают 20 нанометров.

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