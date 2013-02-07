AC4004/00
Более здоровый и крепкий сон — всегда
С очистителем воздуха от Philips ваш сон по ночам будет крепче. Выберите специальный режим для сна, в котором индикаторы горят менее ярко, а воздух бесшумно очищается от бактерий и аллергенов. Благодаря функциям оповещения и блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым и свежим воздухом у себя дома.Узнать обо всех преимуществах
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Этот воздухоочиститель компании Philips работает очень тихо, а его подсветка затемнена, поэтому устройство не мешает вашему сну. Воздухоочиститель переключается на более низкий уровень активности, скорость вращения вентилятора и уровень шума снижаются, а также минимизируется потребляемая энергия.
Система оповещения для контроля качества воздуха своевременно уведомляет вас о необходимости установки нового фильтра. Если фильтр не заменен вовремя, устройство прекратит работу, т. к. его эффективное функционирование невозможно с полным фильтром.
Функция блокировки для контроля качества воздуха непрерывно обеспечивает вас чистым воздухом. Эта функция выключает воздухоочиститель, когда более невозможно поддерживать чистый воздух. Если один из фильтров практически заполнен и его необходимо очистить или заменить, система оповещения для контроля качества воздуха уведомит вас о необходимости данных действий. Если пользователь не заменит такой фильтр, то устройство прекратит работу, а затем будет заблокировано.
Полностью автоматический режим работы устройства гарантирует простоту в использовании. Встроенный датчик (датчик частиц) измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает подходящую настройку скорости для обеспечения наилучшего возможного качества воздуха в вашем доме. Индикаторы разных цветов информируют о фактическом качестве воздуха. Красные, темно-фиолетовые и фиолетовые индикаторы указывают на то, что качество воздуха не является оптимальным, а синий индикатор информирует о чистом и воздухе, безопасном для здоровья.
4-ступенчатые световые индикаторы качества воздуха отчетливо указывают на уровень качества воздуха: синий цвет — очень хороший уровень качества; темно-фиолетовый — хороший; фиолетовый — приемлемый; красный — плохой
Профессиональная система фильтрации очищает воздух от вредных веществ и микроорганизмов в четыре этапа. На первом этапе антибактериальный фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как волосы и пыль. На втором этапе фильтр HEPA и NANO фильтр удаляют мельчайшие частицы размером более 20 нм, включая некоторые вирусы*. На третьем этапе угольный фильтр эффективно устраняет неприятные запахи и вредные газы. И, наконец, на четвертом этапе антибактериальные фильтры HEPA удаляют из воздуха мелкую пыль, микробов и плесень.
Полностью автоматический режим работы устройства гарантирует простоту в использовании. Встроенный датчик (датчик частиц) измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает подходящую настройку скорости для обеспечения наилучшего возможного качества воздуха в вашем доме.
Устройство работает в течение заданного количества часов и автоматически выключается по истечении заданного времени.
Встроенный датчик (датчик частиц) измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает подходящую настройку скорости для обеспечения наилучшего возможного качества воздуха в вашем доме. Индикаторы разных цветов информируют о фактическом качестве воздуха. Красные, темно-фиолетовые и фиолетовые индикаторы указывают на то, что качество воздуха не является оптимальным, а синий индикатор информирует о чистом и воздухе, безопасном для здоровья.
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн и отделка
Замена
Производительность
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