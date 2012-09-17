Дышите чистым воздухом! Очиститель воздуха от Philips оснащен усовершенствованной системой фильтров, которые улавливают бактерии, аллергены и вредные микроорганизмы. Благодаря функции оповещения системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым и свежим воздухом у себя дома.
благодаря функции оповещения системы контроля качества воздуха
Забота о здоровье
Интеллектуальный сенсор
Интеллектуальный датчик определяет и контролирует качество воздуха в помещении
Интеллектуальный датчик определяет и контролирует качество воздуха в помещении
Функция оповещения о качестве воздуха напоминает, что нужно заменить фильтр
Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.
3-ступенчатая индикация качества воздуха четко показывает состояние воздуха
3-ступенчатая световая индикация показывает уровень качества воздуха: синий — хорошо; лиловый — удовлетворительно; красный — плохо.
Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха
Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха
Простой и удобный таймер на 1/4/8 часов
Устройство работает в течение заданного промежутка времени и затем автоматически отключается.
Благодаря усовершенствованной системе фильтрации
Усовершенствованная система фильтрации удаляет вредные микроорганизмы и примеси в три этапа. На первом этапе антибактериальный фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как шерсть животных и волосы. На втором этапе угольный фильтр эффективно устраняет неприятные запахи и вредные газы. На третьем этапе HEPA-фильтр с антибактериальным покрытием удаляет из воздуха мелкие частицы пыли, микробов и плесень.
* Протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB/T18801-2008. В качестве загрязняющего агента использован сигаретный дым.
** Протестировано институтом SIMT в камере 30 м3 в соответствии с GB/T18801-2008 и GB/T18883-2002. В качестве загрязняющих агентов использованы вдыхаемые частицы размером менее 2,5 мкм в массовой концентрации (исходная концентрация 5,0¡À0,5 мг/м3, время тестирования 1 час).
*** Протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB21551.3-2010. Для тестирования использован штамм Staphylococcus albsp 8032.
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