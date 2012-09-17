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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.
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    Очиститель воздуха

    AC4014/01

    Здоровый воздух. Всегда.

    Дышите чистым воздухом! Очиститель воздуха от Philips оснащен усовершенствованной системой фильтров, которые улавливают бактерии, аллергены и вредные микроорганизмы. Благодаря функции оповещения системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым и свежим воздухом у себя дома.

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    Очиститель воздуха

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    Здоровый воздух. Всегда.

    благодаря функции оповещения системы контроля качества воздуха

    • Забота о здоровье
    • Интеллектуальный сенсор
    Интеллектуальный датчик определяет и контролирует качество воздуха в помещении

    Интеллектуальный датчик определяет и контролирует качество воздуха в помещении

    Интеллектуальный датчик определяет и контролирует качество воздуха в помещении

    Функция оповещения о качестве воздуха напоминает, что нужно заменить фильтр

    Функция оповещения о качестве воздуха напоминает, что нужно заменить фильтр

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.

    3-ступенчатая индикация качества воздуха четко показывает состояние воздуха

    3-ступенчатая индикация качества воздуха четко показывает состояние воздуха

    3-ступенчатая световая индикация показывает уровень качества воздуха: синий — хорошо; лиловый — удовлетворительно; красный — плохо.

    Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха

    Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха

    Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха

    Простой и удобный таймер на 1/4/8 часов

    Простой и удобный таймер на 1/4/8 часов

    Устройство работает в течение заданного промежутка времени и затем автоматически отключается.

    Благодаря усовершенствованной системе фильтрации

    Усовершенствованная система фильтрации удаляет вредные микроорганизмы и примеси в три этапа. На первом этапе антибактериальный фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как шерсть животных и волосы. На втором этапе угольный фильтр эффективно устраняет неприятные запахи и вредные газы. На третьем этапе HEPA-фильтр с антибактериальным покрытием удаляет из воздуха мелкие частицы пыли, микробов и плесень.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      АБС-пластик
      Передняя крышка
      белый

    • Логистические данные

      EAN F-box
      8710103601548
      Код 12NC
      883401401300
      Страна изготовления
      Китай

    • Характеристики

      Частота
      50  Hz
      Напряжение
      220–240  V
      Датчик (-и) качества воздуха
      частица
      Длина шнура
      2,3  m
      Уровень шума
      35 (мин. скорость) — 61 (макс. скорость)  dB
      Мощность в ваттах
      36  W

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      6,1  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      350 x 196 x 623  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      8,1  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      440 x 275 x 715  mm

    • Замена

      Фильтр AC
      AC4143/02
      Фильтр HEPA
      AC4144/02

    • Производительность

      CADR (сигаретный дым)
      237 м³/ч **
      Удаляет PM2.5
      > 99 % ***
      Удаляет бактерии
      > 99,9 % ****

    Badge-D2C

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    • * Протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB/T18801-2008. В качестве загрязняющего агента использован сигаретный дым.
    • ** Протестировано институтом SIMT в камере 30 м3 в соответствии с GB/T18801-2008 и GB/T18883-2002. В качестве загрязняющих агентов использованы вдыхаемые частицы размером менее 2,5 мкм в массовой концентрации (исходная концентрация 5,0¡À0,5 мг/м3, время тестирования 1 час).
    • *** Протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB21551.3-2010. Для тестирования использован штамм Staphylococcus albsp 8032.

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