Дышите чистым воздухом благодаря климатическому комплексу 2 в 1 от Philips. Технологии очищения VitaShield IPS и увлажнения NanoCloud обеспечивают чистый и здоровый воздух. Интеллектуальные датчики автоматически измеряют, определяют и контролируют качество воздуха в помещении.
20 нанометров: протестировано IUTA. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и превышают 20 нанометров (0,00002 мм).
Уровень увлажнения — 300 мл/ч: протестировано в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в Сучжоу. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.
Размер помещения: до 43 м2. В соответствии со стандартом AHAM HU-1-2016 (R2011) по эффективности увлажнения.
Эффективное удаление белка M2 вируса гриппа. Протестировано институтом Intertek, США (время тестирования 2 часа в камере площадью 11 м3)
По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 0,02 микрон.
* CADR (сигаретный дым) — протестировано независимой организацией
*По сравнению со стандартной ультразвуковой технологией (без функции "Теплый пар"). Благодаря Philips NanoCloud в воздух попадает на 99 % меньше бактерий естественного происхождения. Тестирование проводилось в течение 8 недель в камере размером 1 м³. Сертификат выдан по результатам независимого лабораторного исследования Rabe HygieneConsult, июнь 2012 г. (RHC 2101p_12.116).
** PM2.5 — протестировано независимой организацией (5,0 +/- 0,5) мг/м3
*** Формальдегид, толуол, летучие органические соединения — протестировано независимой организацией в камере 30 м3 в течение 3 часов
**** Антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.