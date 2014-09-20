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    Климатический комплекс 2 в 1

    AC4080/10

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Дышите чистым воздухом благодаря климатическому комплексу 2 в 1 от Philips. Технологии очищения VitaShield IPS и увлажнения NanoCloud обеспечивают чистый и здоровый воздух. Интеллектуальные датчики автоматически измеряют, определяют и контролируют качество воздуха в помещении.

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    Климатический комплекс 2 в 1

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    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Усовершенствованная технология увлажнения и фильтрации

    • Удаляет частицы размером 0,02 мкм*
    • Улавливает 99 % бактерий*
    • Эффективность увлажнения: 300 м³/ч*
    • Размер помещения: до 43 м2*
    Риск распространения бактерий ниже на 99 %**

    Риск распространения бактерий ниже на 99 %**

    Риск распространения бактерий ниже на 99 % по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями воздуха**

    Умный датчик автоматически измеряет качество и уровень влажности воздуха.

    Умный датчик автоматически измеряет качество и уровень влажности воздуха.

    Интеллектуальный датчик автоматически измеряет и отображает качество и уровень влажности воздуха в помещении.

    Высокая эффективность удаления мелкой пыли, пыльцы, газов и бактерий

    Высокая эффективность удаления мелкой пыли, пыльцы, газов и бактерий

    Высокая степень очищения благодаря комбинации фильтра HEPA и угольного фильтра

    Превосходная система фильтрации на основе немецкой технологии эффективно очищает воздух от загрязнений, состоящих из мельчайших частиц, pm 2,5, бактерий и вирусов размером более 0,00002 мм.*

    Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха

    Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха. Макс. поток — 210,000 л/ч

    Высокий уровень увлажнения

    Уровень увлажнения до 300 мл/ч

    3-ступенчатая индикация качества воздуха четко показывает состояние воздуха

    3-ступенчатая световая индикация показывает уровень качества воздуха: синий — хорошо; лиловый — удовлетворительно; красный — плохо.

    Интеллектуальный датчик измеряет и отображает качество воздуха в помещении

    Интеллектуальный датчик автоматически измеряет и отображает качество и влажность воздуха в помещении

    Простой и удобный таймер на 1, 4 или 8 часов

    Устройство работает в течение заданного промежутка времени и затем автоматически отключается.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      АБС-пластик
      Панель управления
      Кнопка
      Цвет
      Глянцевый белый
      Индикаторы скорости вентилятора
      На панели управления

    • Логистические данные

      Страна изготовления
      Китай

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  m
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50  Hz
      Датчик (-и) качества воздуха
      Частица
      Уровень шума в ночном режиме
      36  dB
      Мощность в ваттах (Китай)
      60  W

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      8,3  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      210 x 365 x 605  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      10,2  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      291 x 447 x 672  mm

    • Замена

      Увлажняющий фильтр
      AC4155
      Фильтр HEPA
      AC4158

    • Производительность

      Удаляет бактерии***
      99  %
      CADR (сигаретный дым)***
      167  m³/h
      Удаление толуола***
      95  %
      Удаление летучих органических соединений***
      96  %
      Удаление вирусов***
      99,6  %
      Эффективность удаления мелкодисперсных взвешенных веществ PM2.5***
      99  %

    Badge-D2C

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    • 20 нанометров: протестировано IUTA. По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и превышают 20 нанометров (0,00002 мм).
    • Удаляет 99,97 % частиц: протестировано сторонней лабораторией
    • Уровень увлажнения — 300 мл/ч: протестировано в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в Сучжоу. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.
    • Размер помещения: до 43 м2. В соответствии со стандартом AHAM HU-1-2016 (R2011) по эффективности увлажнения.
    • Эффективное удаление белка M2 вируса гриппа. Протестировано институтом Intertek, США (время тестирования 2 часа в камере площадью 11 м3)
    • По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 0,02 микрон.
    • * CADR (сигаретный дым) — протестировано независимой организацией
    • *По сравнению со стандартной ультразвуковой технологией (без функции "Теплый пар"). Благодаря Philips NanoCloud в воздух попадает на 99 % меньше бактерий естественного происхождения. Тестирование проводилось в течение 8 недель в камере размером 1 м³. Сертификат выдан по результатам независимого лабораторного исследования Rabe HygieneConsult, июнь 2012 г. (RHC 2101p_12.116).
    • ** PM2.5 — протестировано независимой организацией (5,0 +/- 0,5) мг/м3
    • *** Формальдегид, толуол, летучие органические соединения — протестировано независимой организацией в камере 30 м3 в течение 3 часов
    • **** Антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3

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