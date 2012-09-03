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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Комбинированный очиститель/увлажнитель воздуха

    AC4084/01

    Здоровый воздух. Всегда.

    Дышите чистым воздухом! Климатический комплекс 2-в-1 от Philips с профессиональной системой фильтрации одновременно очищает и увлажняет воздух до комфортного уровня. Благодаря функциям оповещения и блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым и свежим воздухом у себя дома.

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    Комбинированный очиститель/увлажнитель воздуха

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    Здоровый воздух. Всегда.

    благодаря интеллектуальной системе контроля состояния и влажности воздуха

    • С системой контроля влажности воздуха
    • Простота и удобство использования
    • Датчики двойного действия
    Интеллектуальная система контроля чистоты и влажности воздуха служит для поддержания комфортного воздуха

    Интеллектуальная система контроля чистоты и влажности воздуха служит для поддержания комфортного воздуха

    Интеллектуальная система контроля чистоты и влажности воздуха служит для поддержания комфортного воздуха

    Система оповещения для контроля качества воздуха уведомляет вам о необходимости замены фильтра

    Система оповещения для контроля качества воздуха уведомляет вам о необходимости замены фильтра

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.

    Система блокировки для контроля качества воздуха постоянно обеспечивает чистый воздух

    Система блокировки для контроля качества воздуха постоянно обеспечивает чистый воздух

    Функция блокировки для контроля качества воздуха непрерывно обеспечивает вас чистым воздухом. Эта функция выключает воздухоочиститель, когда более невозможно поддерживать чистый воздух. Если один из фильтров практически заполнен и его необходимо очистить или заменить, система оповещения для контроля качества воздуха уведомит вас о необходимости данных действий. Если пользователь не заменит такой фильтр, то устройство прекратит работу, а затем будет заблокировано.

    Интеллектуальный датчик определяет и контролирует качество воздуха в комнате

    Интеллектуальный датчик определяет и контролирует качество воздуха в комнате

    Встроенный датчик определяет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает оптимальную скорость работы для достижения наилучшего результата. Цветные индикаторы сообщают о текущем состоянии воздуха: красный, фиолетовый и пурпурный цвета означают, что качество воздуха недостаточно высокое, а синий указывает на то, что воздух снова чистый и свежий.

    3-ступенчатая индикация качества воздуха четко показывает состояние воздуха

    3-ступенчатая индикация качества воздуха четко показывает состояние воздуха

    3-ступенчатая световая индикация показывает уровень качества воздуха: синий — хорошо; лиловый — удовлетворительно; красный — плохо.

    3-ступенчатая настройка влажности позволяет задавать нужный уровень

    3-ступенчатая настройка влажности позволяет задавать нужный уровень

    3-ступенчатая настройка влажности позволяет задавать нужный уровень

    Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха

    Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха

    Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха.

    Легко настраиваемый таймер на 1/4/8 часов

    Легко настраиваемый таймер на 1/4/8 часов

    Устройство работает в течение заданного количества часов и автоматически выключается по истечении заданного времени.

    Полностью автоматическая работа устройства обеспечивает простоту и удобство его использования

    Полностью автоматическая работа устройства обеспечивает простоту и удобство его использования

    Полностью автоматическая работа устройства обеспечивает простоту и удобство его использования. Встроенный датчик измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает оптимальный скоростной режим для достижения наилучшего результата. Встроенный датчик влажности измеряет уровень содержания влаги в воздухе. Вы можете настроить уровень влажности по своему усмотрению, и устройство автоматически перейдет на заданные параметры.

    Благодаря усовершенствованной системе фильтрации

    Усовершенствованная система фильтрации предусматривает удаление вредных примесей в четыре этапа. На первом этапе антибактериальный фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как волосы и обычная домашняя пыль. На втором этапе фильтр с активированным углем эффективно устраняет неприятные запахи и вредные газы. На третьем этапе HEPA-фильтр с антибактериальным покрытием удаляет мелкую пыль, микробов и плесень. На четвертом этапе увлажняющий фильтр с антибактериальным покрытием уничтожает микробы и плесень.

    Интеллектуальные датчики двойного действия дают полную информацию о качестве воздуха

    Интеллектуальные датчики двойного действия дают полную информацию о качестве воздуха в помещении.

    Полностью автоматический режим работы устройства гарантирует простоту в использовании

    Полностью автоматическая работа устройства обеспечивает простоту и удобство его использования. Встроенный датчик определяет состояние воздуха в помещении и автоматически выбирает оптимальную скорость очистки для обеспечения идеальной чистоты воздуха у вас дома. Цветные индикаторы сообщают о текущем состоянии воздуха: красный, фиолетовый и пурпурный цвета означают, что воздух в комнате загрязнен, а синий указывает на то, что воздух снова чистый и свежий.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Пластик ABS
      Панель управления
      белый
      Передняя крышка
      белый

    • Логистические данные

      Код 12NC
      883408401300
      Страна изготовления
      Китай

    • Характеристики

      Частота
      50  Hz
      Напряжение
      220–240  V
      Датчик (-и) качества воздуха
      частицы и влажность
      Длина шнура
      1.8  m
      Уровень шума
      34 (без шума) — 50 (макс. скорость)  dB
      Мощность в ваттах
      20  W

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      10  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      390 x 243 x 586  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      12.1  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      489 x 346 x 699  mm

    • Замена

      Фильтр AC
      AC4143/02
      Увлажняющий фильтр
      AC4148/01
      Фильтр HEPA
      AC4144/02

    • Производительность

      Удаляет летучие органические соединения
      97 % *****
      CADR (сигаретный дым)
      210 м³/ч **
      Удаляет PM2.5
      > 99 % ***
      Удаляет бактерии
      > 99,9 % ****
      Удаляет толуол
      95 % ******

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    • * Протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB/T18801-2008. В качестве загрязняющего агента использован сигаретный дым.
    • ** Протестировано институтом SIMT в камере 30 м3 в соответствии с GB/T18801-2008 и GB/T18883-2002. В качестве загрязняющих агентов использованы вдыхаемые частицы размером менее 2,5 мкм в массовой концентрации (исходная концентрация 5,0¡À0,5 мг/м3, время тестирования 1 час).
    • *** Протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB21551.3-2010. Для тестирования использован штамм Staphylococcus albsp 8032.
    • ***** Протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB/T18801-2008 и GB/T18883-2002, исходная концентрация летучих органических соединений 6,0¡À1,2 мг/м3, время тестирования 0,5—3 часа
    • ****** Протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB/T18801-2008 и GB/T18883-2002, исходная концентрация толуола 2,0¡À0,4 мг/м3, время тестирования 0,5—3 часа

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