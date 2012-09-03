AC4084/01
Здоровый воздух. Всегда.
Дышите чистым воздухом! Климатический комплекс 2-в-1 от Philips с профессиональной системой фильтрации одновременно очищает и увлажняет воздух до комфортного уровня. Благодаря функциям оповещения и блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым и свежим воздухом у себя дома.Узнать обо всех преимуществах
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Интеллектуальная система контроля чистоты и влажности воздуха служит для поддержания комфортного воздуха
Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.
Функция блокировки для контроля качества воздуха непрерывно обеспечивает вас чистым воздухом. Эта функция выключает воздухоочиститель, когда более невозможно поддерживать чистый воздух. Если один из фильтров практически заполнен и его необходимо очистить или заменить, система оповещения для контроля качества воздуха уведомит вас о необходимости данных действий. Если пользователь не заменит такой фильтр, то устройство прекратит работу, а затем будет заблокировано.
Встроенный датчик определяет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает оптимальную скорость работы для достижения наилучшего результата. Цветные индикаторы сообщают о текущем состоянии воздуха: красный, фиолетовый и пурпурный цвета означают, что качество воздуха недостаточно высокое, а синий указывает на то, что воздух снова чистый и свежий.
3-ступенчатая световая индикация показывает уровень качества воздуха: синий — хорошо; лиловый — удовлетворительно; красный — плохо.
3-ступенчатая настройка влажности позволяет задавать нужный уровень
Вентилятор с тремя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха.
Устройство работает в течение заданного количества часов и автоматически выключается по истечении заданного времени.
Полностью автоматическая работа устройства обеспечивает простоту и удобство его использования. Встроенный датчик измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает оптимальный скоростной режим для достижения наилучшего результата. Встроенный датчик влажности измеряет уровень содержания влаги в воздухе. Вы можете настроить уровень влажности по своему усмотрению, и устройство автоматически перейдет на заданные параметры.
Усовершенствованная система фильтрации предусматривает удаление вредных примесей в четыре этапа. На первом этапе антибактериальный фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как волосы и обычная домашняя пыль. На втором этапе фильтр с активированным углем эффективно устраняет неприятные запахи и вредные газы. На третьем этапе HEPA-фильтр с антибактериальным покрытием удаляет мелкую пыль, микробов и плесень. На четвертом этапе увлажняющий фильтр с антибактериальным покрытием уничтожает микробы и плесень.
Интеллектуальные датчики двойного действия дают полную информацию о качестве воздуха в помещении.
Полностью автоматическая работа устройства обеспечивает простоту и удобство его использования. Встроенный датчик определяет состояние воздуха в помещении и автоматически выбирает оптимальную скорость очистки для обеспечения идеальной чистоты воздуха у вас дома. Цветные индикаторы сообщают о текущем состоянии воздуха: красный, фиолетовый и пурпурный цвета означают, что воздух в комнате загрязнен, а синий указывает на то, что воздух снова чистый и свежий.
Характеристики дизайна
Логистические данные
Характеристики
Вес и габариты
Замена
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