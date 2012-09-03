Ключевые слова для поиска

  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Комбинированный очиститель/увлажнитель воздуха

    AC4086/01

    Здоровый воздух. Всегда.

    Дышите чистым воздухом! Климатический комплекс 2-в-1 от Philips с профессиональной системой фильтрации одновременно очищает и увлажняет воздух до комфортного уровня. Благодаря функциям оповещения и блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым и свежим воздухом у себя дома.

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    Комбинированный очиститель/увлажнитель воздуха

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    Здоровый воздух. Всегда.

    благодаря интеллектуальной системе контроля состояния и влажности воздуха

    • С системой контроля влажности воздуха
    • Простота и удобство использования
    • Датчики двойного действия
    4-ступенчатые световые индикаторы отчетливо указывают на уровень качества воздуха

    4-ступенчатые световые индикаторы отчетливо указывают на уровень качества воздуха

    4-ступенчатые световые индикаторы качества воздуха отчетливо указывают на уровень качества воздуха: синий цвет — очень хороший уровень качества; темно-фиолетовый — хороший; фиолетовый — приемлемый; красный — плохой

    Легко настраиваемый таймер на 1/4/8 часов

    Легко настраиваемый таймер на 1/4/8 часов

    Устройство работает в течение заданного количества часов и автоматически выключается по истечении заданного времени.

    3-ступенчатая настройка влажности позволяет задавать нужный уровень

    3-ступенчатая настройка влажности позволяет задавать нужный уровень

    3-ступенчатая настройка влажности позволяет задавать нужный уровень

    Интеллектуальная система контроля чистоты и влажности воздуха служит для поддержания комфортного воздуха

    Интеллектуальная система контроля чистоты и влажности воздуха служит для поддержания комфортного воздуха

    Интеллектуальная система контроля чистоты и влажности воздуха служит для поддержания комфортного воздуха

    Система оповещения для контроля качества воздуха уведомляет вам о необходимости замены фильтра

    Система оповещения для контроля качества воздуха уведомляет вам о необходимости замены фильтра

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.

    Система блокировки для контроля качества воздуха постоянно обеспечивает чистый воздух

    Система блокировки для контроля качества воздуха постоянно обеспечивает чистый воздух

    Функция блокировки для контроля качества воздуха непрерывно обеспечивает вас чистым воздухом. Эта функция выключает воздухоочиститель, когда более невозможно поддерживать чистый воздух. Если один из фильтров практически заполнен и его необходимо очистить или заменить, система оповещения для контроля качества воздуха уведомит вас о необходимости данных действий. Если пользователь не заменит такой фильтр, то устройство прекратит работу, а затем будет заблокировано.

    Режим повышенной мощности позволяет быстро очищать воздух на высокой скорости

    Режим повышенной мощности позволяет быстро очищать воздух на высокой скорости

    Высокая скорость работы вентилятора обеспечивает быструю очистку и увлажнение воздуха в помещении.

    Благодаря профессиональной системой фильтрации

    Благодаря профессиональной системой фильтрации

    Профессиональная система фильтрации обеспечивает очистку воздуха от вредных примесей в пять этапов. На первом этапе антибактериальный фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как волосы и пыль. На втором этапе высокоэффективный HEPA-фильтр в сочетании с NANO фильтром удаляет мельчайшие частицы размером более 20 нм, включая некоторые вирусы*. На третьем этапе угольный фильтр эффективно устраняет неприятные запахи и вредные газы. На четвертом этапе HEPA-фильтр с антибактериальным покрытием удаляет мелкую пыль, микробов и плесень. И, наконец, на пятом этапе увлажняющий фильтр с антибактериальным покрытием уничтожает микробы и плесень.

    Полностью автоматическая работа устройства обеспечивает простоту и удобство его использования

    Полностью автоматическая работа устройства обеспечивает простоту и удобство его использования

    Полностью автоматическая работа устройства обеспечивает простоту и удобство его использования. Встроенный датчик измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает оптимальный скоростной режим для достижения наилучшего результата. Встроенный датчик влажности измеряет уровень содержания влаги в воздухе. Вы можете настроить уровень влажности по своему усмотрению, и устройство автоматически перейдет на заданные параметры.

    Умный датчик предоставляет сведения о качестве воздуха в доме

    Встроенный датчик (датчик частиц) измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает подходящую настройку скорости для обеспечения наилучшего возможного качества воздуха в вашем доме. Индикаторы разных цветов информируют о фактическом качестве воздуха. Красные, темно-фиолетовые и фиолетовые индикаторы указывают на то, что качество воздуха не является оптимальным, а синий индикатор информирует о чистом и воздухе, безопасном для здоровья.

    Интеллектуальные датчики двойного действия дают полную информацию о качестве воздуха

    Интеллектуальные датчики двойного действия дают полную информацию о качестве воздуха в помещении.

    Вентилятор с четырьмя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха

    Вентилятор с четырьмя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Пластик ABS
      Панель управления
      глазированный миндаль
      Передняя крышка
      глазированный миндаль

    • Логистические данные

      Код 12NC
      883408601300
      Страна изготовления
      Китай

    • Характеристики

      Частота
      50  Hz
      Напряжение
      220–240  V
      Датчик (-и) качества воздуха
      частицы и влажность
      Длина шнура
      1.8  m
      Уровень шума
      34 (бесшумный) — 59 (повышенная мощность)  dB
      Мощность в ваттах
      50  W

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      10,2  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      390 x 243 x 586  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      12.4  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      489 x 346 x 699  mm

    • Замена

      Фильтр AC
      AC4143/02
      Увлажняющий фильтр
      AC4148/01
      Фильтр HEPA
      AC4144/02
      Многофункциональный фильтр
      AC4141/02
      Умягчитель воды
      AC4149/01

    • Производительность

      CADR (пыль и пыльца)
      270  m³/h
      Удаляет бензин
      95,4 %**
      Удаляет пыль/пыльцу
      89,5 % (0,3 микрона)**
      Удаляет формальдегид
      95,6 %**
      Удаляет летучие органические соединения
      96,6 %**
      Удаляет бактерии***
      > 99,9 %**  %

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    • По данным Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа и возбудителя легионеллеза превышают 20 нанометров (нм).
    • *По результатам тестирования в независимой лаборатории: Guandong Detection Centre of Microbiology
    • **На основании исследований бактерии Staphylococcus albus

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