AC4086/01
Здоровый воздух. Всегда.
Дышите чистым воздухом! Климатический комплекс 2-в-1 от Philips с профессиональной системой фильтрации одновременно очищает и увлажняет воздух до комфортного уровня. Благодаря функциям оповещения и блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым и свежим воздухом у себя дома.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
4-ступенчатые световые индикаторы качества воздуха отчетливо указывают на уровень качества воздуха: синий цвет — очень хороший уровень качества; темно-фиолетовый — хороший; фиолетовый — приемлемый; красный — плохой
Устройство работает в течение заданного количества часов и автоматически выключается по истечении заданного времени.
3-ступенчатая настройка влажности позволяет задавать нужный уровень
Интеллектуальная система контроля чистоты и влажности воздуха служит для поддержания комфортного воздуха
Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.
Функция блокировки для контроля качества воздуха непрерывно обеспечивает вас чистым воздухом. Эта функция выключает воздухоочиститель, когда более невозможно поддерживать чистый воздух. Если один из фильтров практически заполнен и его необходимо очистить или заменить, система оповещения для контроля качества воздуха уведомит вас о необходимости данных действий. Если пользователь не заменит такой фильтр, то устройство прекратит работу, а затем будет заблокировано.
Высокая скорость работы вентилятора обеспечивает быструю очистку и увлажнение воздуха в помещении.
Профессиональная система фильтрации обеспечивает очистку воздуха от вредных примесей в пять этапов. На первом этапе антибактериальный фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как волосы и пыль. На втором этапе высокоэффективный HEPA-фильтр в сочетании с NANO фильтром удаляет мельчайшие частицы размером более 20 нм, включая некоторые вирусы*. На третьем этапе угольный фильтр эффективно устраняет неприятные запахи и вредные газы. На четвертом этапе HEPA-фильтр с антибактериальным покрытием удаляет мелкую пыль, микробов и плесень. И, наконец, на пятом этапе увлажняющий фильтр с антибактериальным покрытием уничтожает микробы и плесень.
Полностью автоматическая работа устройства обеспечивает простоту и удобство его использования. Встроенный датчик измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает оптимальный скоростной режим для достижения наилучшего результата. Встроенный датчик влажности измеряет уровень содержания влаги в воздухе. Вы можете настроить уровень влажности по своему усмотрению, и устройство автоматически перейдет на заданные параметры.
Встроенный датчик (датчик частиц) измеряет качество воздуха в помещении и автоматически выбирает подходящую настройку скорости для обеспечения наилучшего возможного качества воздуха в вашем доме. Индикаторы разных цветов информируют о фактическом качестве воздуха. Красные, темно-фиолетовые и фиолетовые индикаторы указывают на то, что качество воздуха не является оптимальным, а синий индикатор информирует о чистом и воздухе, безопасном для здоровья.
Интеллектуальные датчики двойного действия дают полную информацию о качестве воздуха в помещении.
Вентилятор с четырьмя скоростями работы позволяет регулировать поток воздуха.
Характеристики дизайна
Логистические данные
Характеристики
Вес и габариты
Замена
Производительность
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