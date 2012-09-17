AC4124/02
Здоровый воздух. Всегда.
Высококлассный фильтр HEPA эффективно удаляет бактерии, невидимые глазу частицы (больше 20 нанометров) и некоторые вирусы*. Антибактериальное покрытие исключает появление микробов и плесени.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.
*В сочетании с NANO фильтром фильтр HEPA задерживает сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров, включая бактерии, пыль, аллергены и некоторые вирусы. По данным Всемирной организации здравоохранения, размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа и возбудителя легионеллеза превышают 20 нанометров.
Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом. Когда один из фильтров почти заполнен и нуждается в очистке или замене, сигналы системы контроля качества воздуха немедленно оповещают об этом. Если фильтр не заменить, устройство прекратит работу и будет заблокировано. Для очистителей воздуха Philips AC4002, AC4004
Задерживает микробы и плесень, а также сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров. Предотвращает размножение бактерий. Фильтр HEPA также может удерживать частицы, которые пропускает NANO фильтр.
Характеристики дизайна
Логистические данные
Вес и габариты
Замена
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