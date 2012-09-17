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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Фильтр HEPA

    AC4124/02

    Здоровый воздух. Всегда.

    Высококлассный фильтр HEPA эффективно удаляет бактерии, невидимые глазу частицы (больше 20 нанометров) и некоторые вирусы*. Антибактериальное покрытие исключает появление микробов и плесени.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Фильтр HEPA

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    Здоровый воздух. Всегда.

    Функция оповещения о качестве воздуха напоминает, что нужно заменить фильтр

    Функция оповещения о качестве воздуха напоминает, что нужно заменить фильтр

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.

    Удерживает сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров*

    *В сочетании с NANO фильтром фильтр HEPA задерживает сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров, включая бактерии, пыль, аллергены и некоторые вирусы. По данным Всемирной организации здравоохранения, размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа и возбудителя легионеллеза превышают 20 нанометров.

    Функция блокировки системы контроля качества воздуха гарантирует всегда чистый воздух у вас в доме

    Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом. Когда один из фильтров почти заполнен и нуждается в очистке или замене, сигналы системы контроля качества воздуха немедленно оповещают об этом. Если фильтр не заменить, устройство прекратит работу и будет заблокировано. Для очистителей воздуха Philips AC4002, AC4004

    Удаляет микробы и плесень благодаря антибактериальному покрытию

    Задерживает микробы и плесень, а также сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров. Предотвращает размножение бактерий. Фильтр HEPA также может удерживать частицы, которые пропускает NANO фильтр.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      белый (поверхность)

    • Логистические данные

      Страна изготовления
      Корея
      12 NC (Китай)
      883 4124 02300

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      0,18  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      291 x 18 x 317  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      0.48  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      303 x 30 x 328  mm

    • Замена

      Для очистителей воздуха Philips
      AC4004/02

    Badge-D2C

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