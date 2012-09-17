AC4143/02
Здоровый воздух. Всегда.
Угольный фильтр высокой абсорбции эффективно улавливает запахи и различные вредные газы, включая формальдегид.
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Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.
Эффективно удаляет такие вредные газы, как бензол, формальдегид, а также неприятные запахи
Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом. Когда один из фильтров почти заполнен и нуждается в очистке или замене, сигналы системы контроля качества воздуха немедленно оповещают об этом. Если фильтр не заменить, устройство прекратит работу и будет заблокировано. Для очистителей воздуха Philips AC4072, AC4074, AC4083, AC4084, AC4085, AC4086
Характеристики дизайна
Логистические данные
Вес и габариты
Замена
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