Функция блокировки системы контроля качества воздуха гарантирует чистый воздух

Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом. Когда один из фильтров почти заполнен и нуждается в очистке или замене, сигналы системы контроля качества воздуха немедленно оповещают об этом. Если фильтр не заменить, устройство прекратит работу и будет заблокировано. Для очистителей воздуха Philips AC4072, AC4074, AC4083, AC4084, AC4085, AC4086