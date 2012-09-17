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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Фильтр HEPA

    AC4144/02

    Здоровый воздух. Всегда.

    Высококлассный фильтр HEPA эффективно удаляет бактерии, невидимые глазу частицы (больше 20 нанометров) и некоторые вирусы*. Антибактериальное покрытие исключает появление микробов и плесени.

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    Фильтр HEPA

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    Здоровый воздух. Всегда.

    Функция оповещения о качестве воздуха напоминает, что нужно заменить фильтр

    Функция оповещения о качестве воздуха напоминает, что нужно заменить фильтр

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.

    Удерживает сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров*

    *В сочетании с NANO фильтром фильтр HEPA задерживает сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров, включая бактерии, пыль, аллергены и некоторые вирусы. По данным Всемирной организации здравоохранения, размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа и возбудителя легионеллеза превышают 20 нанометров.

    Функция блокировки системы контроля качества воздуха гарантирует чистый воздух

    Благодаря функции блокировки системы контроля качества воздуха вы всегда будете дышать чистым воздухом. Когда один из фильтров почти заполнен и нуждается в очистке или замене, сигналы системы контроля качества воздуха немедленно оповещают об этом. Если фильтр не заменить, устройство прекратит работу и будет заблокировано. Для очистителей воздуха Philips AC4072, AC4074, AC4083, AC4084, AC4085, AC4086

    Удаляет микробы и плесень благодаря антибактериальному покрытию

    Задерживает микробы и плесень, а также сверхмелкие частицы размером более 20 нанометров. Предотвращает размножение бактерий. Фильтр HEPA также может удерживать частицы, которые пропускает NANO фильтр.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      белый (поверхность)

    • Логистические данные

      Страна изготовления
      Корея
      12 NC (Китай)
      883 4144 02300

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      0,25  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      283 x 25 x 369  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      0,45  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      293 x 35 x 412  mm

    • Замена

      Для очистителей воздуха Philips
      AC4014/01, AC4084/01, AC4086/01

    Badge-D2C

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