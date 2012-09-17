Система блокировки для контроля качества воздуха постоянно обеспечивает чистый воздух

Функция блокировки для контроля качества воздуха непрерывно обеспечивает вас чистым воздухом. Эта функция выключает воздухоочиститель, когда более невозможно поддерживать чистый воздух. Если один из фильтров практически заполнен и его необходимо очистить или заменить, система оповещения для контроля качества воздуха уведомит вас о необходимости данных действий. Если пользователь не заменит такой фильтр, то устройство прекратит работу, а затем будет заблокировано.