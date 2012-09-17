AC4149/01
Здоровый воздух. Всегда.
Климатический комплекс 2-в-1 от Philips оснащен умягчителем воды, который уменьшает объем известкового осадка в воде, предотвращая появление накипи. Он также продлевает срок службы увлажняющего фильтра.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.
Функция блокировки для контроля качества воздуха непрерывно обеспечивает вас чистым воздухом. Эта функция выключает воздухоочиститель, когда более невозможно поддерживать чистый воздух. Если один из фильтров практически заполнен и его необходимо очистить или заменить, система оповещения для контроля качества воздуха уведомит вас о необходимости данных действий. Если пользователь не заменит такой фильтр, то устройство прекратит работу, а затем будет заблокировано.
Продлевает срок службы увлажняющего фильтра
Характеристики дизайна
Логистические данные
Вес и габариты
Замена
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