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  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.

    Умягчитель воды

    AC4149/01

    Здоровый воздух. Всегда.

    Климатический комплекс 2-в-1 от Philips оснащен умягчителем воды, который уменьшает объем известкового осадка в воде, предотвращая появление накипи. Он также продлевает срок службы увлажняющего фильтра.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Умягчитель воды

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    Здоровый воздух. Всегда.

    Функция оповещения о качестве воздуха напоминает, что нужно заменить фильтр

    Функция оповещения о качестве воздуха напоминает, что нужно заменить фильтр

    Функция оповещения системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает вас о необходимости замены фильтра. В случае если замена загрязненного фильтра не произведена вовремя, устройство перестанет работать. Гарантия чистого воздуха у вас в доме.

    Система блокировки для контроля качества воздуха постоянно обеспечивает чистый воздух

    Система блокировки для контроля качества воздуха постоянно обеспечивает чистый воздух

    Функция блокировки для контроля качества воздуха непрерывно обеспечивает вас чистым воздухом. Эта функция выключает воздухоочиститель, когда более невозможно поддерживать чистый воздух. Если один из фильтров практически заполнен и его необходимо очистить или заменить, система оповещения для контроля качества воздуха уведомит вас о необходимости данных действий. Если пользователь не заменит такой фильтр, то устройство прекратит работу, а затем будет заблокировано.

    Продлевает срок службы увлажняющего фильтра

    Продлевает срок службы увлажняющего фильтра

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      белый

    • Логистические данные

      Страна изготовления
      Корея
      12 NC (Китай)
      883 4149 01300

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      0,116  kg
      Размеры изделия (ШxВxГ)
      64 x 54,5 x 64  mm
      Вес F-box (включая устройство)
      0.143  kg
      Размеры F-box (Ш x Г x В)
      90 x 70 x 90  mm

    • Замена

      Для очистителей воздуха Philips
      AC4086

    Badge-D2C

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