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Устранение неисправностей и поддержка

Угольный, HEPA-фильтр

AC4158/00
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AC4158/00 Угольный, HEPA-фильтр
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  • По данным отчета за 2008 год об оценке микробиологического риска Всемирной организации здравоохранения размеры вирусов птичьего гриппа, человеческого гриппа, возбудителя легионеллеза, гепатита и атипичной пневмонии превышают 0,02 микрон.

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