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акустическая док-станция с Bluetooth®

AD385/12
Общая оценка / 5
  • Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов! Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов! Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!
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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    AD385/12
    Общая оценка / 5

    Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

    Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

    Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах

    Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

    Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

    Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах

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      Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

      благодаря этой акустической док-станции

      • Bluetooth®
      • с коннектором Lightning
      • для iPod/iPhone
      • 8 Вт, аккумулятор
      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

      • Совместима с iPad

        через Bluetooth
        • iPad
        • iPad 2
        • iPad mini
        • iPad 4

      • Совместимость с iPhone

        через коннектор Lightning
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        через Bluetooth
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S

      • Совместимость с iPod

        через коннектор Lightning
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 5 поколения
        через Bluetooth
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 5 поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения

      • Звук

        Выходная мощность
        8 Вт RMS
        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        A2DP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        10 м, прямая видимость
        Версия Bluetooth
        2,1
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        300 x 133 x 116  мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        387 x 161 x 143 мм
        Вес продукта
        1,3  кг
        Вес, включая упаковку
        1,65  кг

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Тип элемента питания
        Литий-полимерная
        Срок службы аккумулятора
        5  ч

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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