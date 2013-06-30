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  • Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов! Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов! Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    AD385/12

    Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

    Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов.

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    акустическая док-станция с Bluetooth®

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    Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!

    благодаря этой акустической док-станции

    • Bluetooth®
    • с коннектором Lightning
    • для iPod/iPhone
    • 8 Вт, аккумулятор
    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

    • Звук

      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      2,1
      Профили Bluetooth
      A2DP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      10 м, прямая видимость
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      1,65 кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      300 x 133 x 116 миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      387 x 161 x 143 мм
      Вес продукта
      1,3 кг

    Badge-D2C

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