Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!
Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!
Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах
Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!
Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку с iPhone 5 без проводов!
Акустическая док-станция AD385 эффектно смотрится на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать без проводов. Узнать обо всех преимуществах
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
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