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Пусть жизнь бьет ключом!
Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Броский дизайн со стильными цветами для создания хорошего настроения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пусть жизнь бьет ключом!
Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Броский дизайн со стильными цветами для создания хорошего настроения. Узнать обо всех преимуществах
Пусть жизнь бьет ключом!
Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Броский дизайн со стильными цветами для создания хорошего настроения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пусть жизнь бьет ключом!
Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Броский дизайн со стильными цветами для создания хорошего настроения. Узнать обо всех преимуществах
Настраивайте уровень газирования в соответствии с личными предпочтения. Повторно запустите процесс газирования, чтобы наполнить напиток большим количеством пузырьков!
Свежие и полезные напитки на основе газированной дома воды на замену сладким баночным газировкам.
3 простых шага по созданию свежей газированной воды у себя дома: наполните, поверните и нажмите!
Сифон для газирования работает без электричества, чтобы вы могли делать газированную воду в любом месте и в любое время. Нажмите кнопку и наслаждайтесь вкусным напитком.
Во время работы прибора клапан автоматически сбрасывает давление внутри бутылки. Жужжащий звук также означает, что газированную воду уже можно пить.
Не содержит бисфенол-А.
Достаточно компактный для установки в любом месте. Простая установка там, где удобно вам.
Одного цилиндра CO2 хватит на 60 литров газированной воды, что заменит вам 120 одноразовых бутылок по 0,5 литра.*
Броский дизайн со стильными цветами для создания хорошего настроения.
Общие характеристики
Характеристики бутылки
Характеристики цилиндра
Комплект поставки
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