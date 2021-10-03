Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

GoZero

Сифон для газирования

ADD4901GR/10
Общая оценка / 5
  • Пусть жизнь бьет ключом! Пусть жизнь бьет ключом! Пусть жизнь бьет ключом!
    -{discount-value}

    GoZero Сифон для газирования

    ADD4901GR/10
    Общая оценка / 5

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Броский дизайн со стильными цветами для создания хорошего настроения. Узнать обо всех преимуществах

    GoZero Сифон для газирования

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Броский дизайн со стильными цветами для создания хорошего настроения. Узнать обо всех преимуществах

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Броский дизайн со стильными цветами для создания хорошего настроения. Узнать обо всех преимуществах

    GoZero Сифон для газирования

    Пусть жизнь бьет ключом!

    Наслаждайтесь вкусной газированной водой в любое время с сифоном для газирования Philips GoZero. Всего три действия — наполните, поверните и нажмите! Броский дизайн со стильными цветами для создания хорошего настроения. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Сифоны для газирования

      Пусть жизнь бьет ключом!

      • Настройка уровня газирования
      • 3 шага для газирования
      • Бутылка ПЭТ без бисфенола-А
      • Без электричества

      Меняйте степень газированности напитков

      Настраивайте уровень газирования в соответствии с личными предпочтения. Повторно запустите процесс газирования, чтобы наполнить напиток большим количеством пузырьков!

      Создавайте полезные газированные напитки у себя дома

      Свежие и полезные напитки на основе газированной дома воды на замену сладким баночным газировкам.

      3 простых шага по созданию свежей газированной воды у себя дома

      3 простых шага по созданию свежей газированной воды у себя дома: наполните, поверните и нажмите!

      Делайте газированную воду в любое время и в любом месте

      Сифон для газирования работает без электричества, чтобы вы могли делать газированную воду в любом месте и в любое время. Нажмите кнопку и наслаждайтесь вкусным напитком.

      Гарантия безопасности со встроенным клапаном сброса давления

      Во время работы прибора клапан автоматически сбрасывает давление внутри бутылки. Жужжащий звук также означает, что газированную воду уже можно пить.

      Не содержит бисфенол-А

      Не содержит бисфенол-А.

      Установите где угодно

      Достаточно компактный для установки в любом месте. Простая установка там, где удобно вам.

      Меньше отходов от одноразовых пластиковых бутылок

      Одного цилиндра CO2 хватит на 60 литров газированной воды, что заменит вам 120 одноразовых бутылок по 0,5 литра.*

      Броский дизайн стильного цвета

      Броский дизайн со стильными цветами для создания хорошего настроения.

      • Общие характеристики

        Управление
        Механическая кнопка
        Электричество
        Без электричества
        Материалы корпуса
        Пластик
        Размеры продукта (ДхШхВ)
        239,5*124,5*423,5  миллиметра

      • Характеристики бутылки

        Крепление бутылки
        Поворотное
        Материал бутылки
        Пластик
        Емкость бутылочки
        1 л

      • Характеристики цилиндра

        Содержание
        CO2 пищевого стандарта

      • Комплект поставки

        Сифон для газирования
        1
        Бутылка для газирования
        1
        Цилиндр CO2
        1

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • По сравнению с газированными напитками в бутылках объемом 500 мл.

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.