ADD5910M/10
Чистая и вкусная вода
Высокая эффективность и максимальное удобство. Используйте свежую и вкусную воду — как освежающую, так и согревающую — получая ее всего за несколько секунд. Наполняйте емкости разных объемов одним касанием кнопки: 150 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл и непрерывная.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Инновационная технология мгновенного нагрева позволит получать горячую воду нужной температуры буквально за несколько секунд для приготовления ароматных напитков.
Мы предлагаем чистую воду нужной температуры — от прохладной до кипящей. Бланшируйте, заваривайте, стерилизуйте и готовьте. Чай, кофе, спагетти и детское питание. Для вас открыт целый миллион возможностей.
150 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл и непрерывный поток. Вы всегда сможете найти оптимальный режим в соответствии с выбранной чашкой, кувшином или емкостью.
Наслаждайтесь чистой и вкусной водой, а также различными горячими напитками. Фильтр Philips Micro X-Clean задерживает хлор, известь, тяжелые металлы и новые нежелательные частицы, например микропластики и ПФОК*.
Компактный дизайн отлично впишется в интерьер вашего дома или офиса. Пополняйте диспенсер реже благодаря большому резервуару для воды объемом 2,2 литра. Съемный резервуар позволяет легко пополнять и очищать его.
Диспенсер начнет работать сразу после того, как вы подключите станцию к сети и включите ее. Никаких сантехнических работ.
Индикатор срока службы фильтра своевременно напомнит вам о необходимости его замены для поддержания оптимальных результатов фильтрации.
Бутлированная вода в значительной мере влияет на окружающую среду и стоит довольно больших денег. Теперь вы сможете забыть о покупке воды в бутылках. Водяная станция позволит всегда пить чистую и вкусную воду.
Вода нагревается именно тогда, когда вам нужно, и в нужном объеме. Больше никакого повторного кипячения или поддержания температуры — на 70 % более энергоэффективное устройство по сравнению с бойлером.
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
