    Диспенсер для воды с мгновенным нагревом

    ADD5910M/10

    Чистая и вкусная вода

    Высокая эффективность и максимальное удобство. Используйте свежую и вкусную воду — как освежающую, так и согревающую — получая ее всего за несколько секунд. Наполняйте емкости разных объемов одним касанием кнопки: 150 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл и непрерывная.

    Диспенсер для воды с мгновенным нагревом

    Чистая и вкусная вода

    Вода комнатной температуры или горячий кипяток

    • Мгновенный нагрев
    • Фильтрация Micro X-Clean
    • 6 предустановок температуры

    Свежая горячая вода всего за несколько секунд

    Инновационная технология мгновенного нагрева позволит получать горячую воду нужной температуры буквально за несколько секунд для приготовления ароматных напитков.

    6 температурных режимов для разных потребностей

    Мы предлагаем чистую воду нужной температуры — от прохладной до кипящей. Бланшируйте, заваривайте, стерилизуйте и готовьте. Чай, кофе, спагетти и детское питание. Для вас открыт целый миллион возможностей.

    5 вариантов объема воды с переключением касанием экрана

    150 мл, 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл и непрерывный поток. Вы всегда сможете найти оптимальный режим в соответствии с выбранной чашкой, кувшином или емкостью.

    Сохраняет самые полезные свойства воды

    Наслаждайтесь чистой и вкусной водой, а также различными горячими напитками. Фильтр Philips Micro X-Clean задерживает хлор, известь, тяжелые металлы и новые нежелательные частицы, например микропластики и ПФОК*.

    Компактный размер, большой резервуар для воды 2,2 л

    Компактный дизайн отлично впишется в интерьер вашего дома или офиса. Пополняйте диспенсер реже благодаря большому резервуару для воды объемом 2,2 литра. Съемный резервуар позволяет легко пополнять и очищать его.

    Простое подключение без настройки

    Диспенсер начнет работать сразу после того, как вы подключите станцию к сети и включите ее. Никаких сантехнических работ.

    Индикатор срока службы фильтра напомнит вам о необходимости его замены

    Индикатор срока службы фильтра своевременно напомнит вам о необходимости его замены для поддержания оптимальных результатов фильтрации.

    Экономия более чем 2400 одноразовых пластиковых бутылок в год**

    Бутлированная вода в значительной мере влияет на окружающую среду и стоит довольно больших денег. Теперь вы сможете забыть о покупке воды в бутылках. Водяная станция позволит всегда пить чистую и вкусную воду.

    Больше никакого повторного кипячения или поддержания температуры; высокая энергоэффективность

    Вода нагревается именно тогда, когда вам нужно, и в нужном объеме. Больше никакого повторного кипячения или поддержания температуры — на 70 % более энергоэффективное устройство по сравнению с бойлером.

    • Технические характеристики фильтра

      Сменный фильтр-картридж
      Фильтр линейки Micro X-Clean
      Ресурс фильтра
      100 л

    • Условия подачи воды

      Качество воды на входе
      Городская водопроводная вода
      Температура воды на входе
      5–38  °C

    • Общие характеристики

      Габариты продукта
      150*262*300  миллиметра
      Объем резервуара для воды
      2,2 л

    • * Нежелательные или другие вещества, которые задерживает этот фильтр, необязательно содержатся в воде всех пользователей.
    • ** По сравнению с бутылкой воды 500 мл. Каждого фильтра хватает на 1 месяц / 100 литров воды.
    • ***На основании потребления 2 литров воды в день. Только нагрев, за исключением потребления энергии на охлаждение.

