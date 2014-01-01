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  • Карманный Карманный Карманный

    Портативный радиоприемник

    AE1530/00

    Общая оценка / 5
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    Карманный

    Со стильным карманным радиоприемником Philips MW/FM вы можете наслаждаться громким и качественным звуком в любом месте.

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    Портативный радиоприемник

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    Карманный

    • FM/MW, аналоговая настройка
    • Встроенный динамик
    • Разъем для наушников
    • Работает от батареек
    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

    Стереотюнер FM/СВ (AM)

    Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

    Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

    АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

    Одиночный дисковый регулятор для управления громкостью и включения/выключения

    0

    Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

    Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

    • Звук

      Выходная мощность
      100 мВт (среднеквадр.)
      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)
      Звуковая система
      моно

    • Подключения

      Аудио-/видеовыход
      Наушники (3,5 мм)

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      • FM
      • СВ

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер AAA (LR3)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      2

    • Размеры

      Глубина основного устройства
      19  миллиметра
      Высота основного устройства
      117  миллиметра
      Ширина основного устройства
      56  миллиметра
      Вес продукта
      0,08  кг

    Badge-D2C

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