Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач
Стереотюнер FM/СВ (AM)
Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве
АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.
Одиночный дисковый регулятор для управления громкостью и включения/выключения
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Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
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