Радио на ходу
Стильный карманный радиоприемник Philips СВ/FM с легко читающимся цифровым дисплеем, подсветкой, часами и будильником. Узнать обо всех преимуществах
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Радио на ходу
Стильный карманный радиоприемник Philips СВ/FM с легко читающимся цифровым дисплеем, подсветкой, часами и будильником. Узнать обо всех преимуществах
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ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.
Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Размеры
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