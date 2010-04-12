Ключевые слова для поиска

  • Окунитесь в музыку Окунитесь в музыку Окунитесь в музыку

    Радио для ванной

    AE2330/00

    Окунитесь в музыку

    Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радио для ванной

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Окунитесь в музыку

    благодаря этому радиоприемнику для ванной

    • FM/MW, цифровая настройка
    • Влагонепроницаемый корпус
    • Часы
    • Работает от батареи
    Индикатор сообщает о низком заряде батарей

    Индикатор сообщает о низком заряде батарей

    Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

    Функция встроенных часов

    Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

    Эргономичный корпус с нескользящим покрытием

    Специальный корпус радиоприемника соответствует естественным линиям руки человека, а матовая текстура с обеих сторон позволяет держать его влажными руками. Основание радиоприемника прорезинено, поэтому вы можете с легкостью нажимать кнопки, не беспокоясь о том, что приемник начнет скользить.

    Съемный ремешок для удобного подвешивания

    В комплект входит съемный ремешок, позволяющий размещать радио Philips в любой части ванной. Снимите ремешок, чтобы положить радио на плоскую поверхность, или повесьте его на ручку душа, кран или вешалку для полотенец.

    Влагозащитный корпус позволяет использовать радиоприемник в душе или ванной комнате

    Качество звучания водонепроницаемого динамика не ухудшается со временем. Влагозащитный материал и прочный корпус позволяют размещать приемник в самых влажных местах ванной комнаты, например на раковине или ванне. Можно даже повесить его на ручку душа. Радио может выдержать воздействие воды.

    Настраиваемый таймер выключает радиоприемник в установленное время

    Время воспроизведения радиоприемника можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник.

    Питание от батареек для удобства размещения.

    Радиочасы Philips работают от двух батарей типа AA, что гарантирует оптимальную мобильность и дополнительные возможности размещения.

    • Звук

      Регулировка громкости
      поворотный регулятор (цифровой)
      Звуковая система
      моно

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      FM, СВ
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Часы
      таймер отключения
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA (LR6)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      3

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес продукта
      0,53 кг

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.