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Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Окунитесь в музыку
Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате. Узнать обо всех преимуществах
Окунитесь в музыку
Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Окунитесь в музыку
Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате. Узнать обо всех преимуществах
Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.
Время воспроизведения радиоприемника можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник.
Специальный корпус радиоприемника соответствует естественным линиям руки человека, а матовая текстура с обеих сторон позволяет держать его влажными руками. Основание радиоприемника прорезинено, поэтому вы можете с легкостью нажимать кнопки, не беспокоясь о том, что приемник начнет скользить.
Радиочасы Philips работают от двух батарей типа AA, что гарантирует оптимальную мобильность и дополнительные возможности размещения.
Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.
В комплект входит съемный ремешок, позволяющий размещать радио Philips в любой части ванной. Снимите ремешок, чтобы положить радио на плоскую поверхность, или повесьте его на ручку душа, кран или вешалку для полотенец.
Качество звучания водонепроницаемого динамика не ухудшается со временем. Влагозащитный материал и прочный корпус позволяют размещать приемник в самых влажных местах ванной комнаты, например на раковине или ванне. Можно даже повесить его на ручку душа. Радио может выдержать воздействие воды.
Функции управления
Звук
Тюнер/прием/передача
Аксессуары
Размеры
Питание
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