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Радио для ванной

AE2330/00
Общая оценка / 5
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    Радио для ванной

    AE2330/00
    Общая оценка / 5

    Окунитесь в музыку

    Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радио для ванной

    Окунитесь в музыку

    Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате. Узнать обо всех преимуществах

    Окунитесь в музыку

    Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радио для ванной

    Окунитесь в музыку

    Принимайте душ под музыку с радиоприемником Philips AE2330/00 для ванной комнаты. Влагонепроницаемый корпус и съемный ремешок позволяют разместить устройство в любом месте в ванной комнате. Узнать обо всех преимуществах

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      благодаря этому радиоприемнику для ванной

      • FM/MW, цифровая настройка
      • Влагонепроницаемый корпус
      • Часы
      • Работает от батареи
      Индикатор сообщает о низком заряде батарей

      Индикатор сообщает о низком заряде батарей

      Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

      Настраиваемый таймер выключает радиоприемник в установленное время

      Время воспроизведения радиоприемника можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник.

      Эргономичный корпус с нескользящим покрытием

      Специальный корпус радиоприемника соответствует естественным линиям руки человека, а матовая текстура с обеих сторон позволяет держать его влажными руками. Основание радиоприемника прорезинено, поэтому вы можете с легкостью нажимать кнопки, не беспокоясь о том, что приемник начнет скользить.

      Питание от батареек для удобства размещения.

      Радиочасы Philips работают от двух батарей типа AA, что гарантирует оптимальную мобильность и дополнительные возможности размещения.

      Функция встроенных часов

      Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

      Съемный ремешок для удобного подвешивания

      В комплект входит съемный ремешок, позволяющий размещать радио Philips в любой части ванной. Снимите ремешок, чтобы положить радио на плоскую поверхность, или повесьте его на ручку душа, кран или вешалку для полотенец.

      Влагозащитный корпус позволяет использовать радиоприемник в душе или ванной комнате

      Качество звучания водонепроницаемого динамика не ухудшается со временем. Влагозащитный материал и прочный корпус позволяют размещать приемник в самых влажных местах ванной комнаты, например на раковине или ванне. Можно даже повесить его на ручку душа. Радио может выдержать воздействие воды.

      • Функции управления

        Цифры на дисплее
        5
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей
        Часы
        таймер отключения

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Регулировка громкости
        поворотный регулятор (цифровой)
        Выходная мощность
        300 мВт (среднеквадр.)

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка

      • Аксессуары

        Прочее
        руководство пользователя
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Вес брутто
        0,61  кг
        Вес продукта
        0,53  кг
        Глубина основного устройства
        61  мм
        Ширина упаковки
        90  мм
        Высота основного устройства
        153  мм
        Высота упаковки
        169  мм
        Глубина упаковки
        65  мм
        Ширина основного устройства
        88  мм
        Количество в упаковке
        6

      • Питание

        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        3
        Тип элемента питания
        AA (LR6)

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