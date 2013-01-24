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Портативный радиоприемник

AE2480/12
Общая оценка / 5
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    Портативный радиоприемник

    AE2480/12
    Общая оценка / 5

    Слушайте любимую радиостанцию

    Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 330 руб.

    Портативный радиоприемник

    Слушайте любимую радиостанцию

    Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах

    Слушайте любимую радиостанцию

    Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 330 руб.

    Портативный радиоприемник

    Слушайте любимую радиостанцию

    Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах

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      Слушайте любимую радиостанцию

      с памятью на 40 станций, выбираемых одним нажатием

      • Цифровая настройка
      • FM/СВ/КВ/ДВ
      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Функция встроенных часов

      Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

      Стереосистема для прослушивания музыки в лучшем качестве

      Эта стереосистема Philips принимает стереофонический радиосигнал и воспроизводит его с высоким качеством через две акустические системы.

      Технические характеристики

      • Тюнер/прием/передача

        Сохранение радиостанций
        40
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • LW
        • СВ
        • FM стерео
        • КВ
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка

      • Звук

        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Звуковая система
        стерео
        Выходная мощность
        1 Вт (среднеквадр.)

      • Подключения

        Аудио-/видеовыход
        Наушники (3,5 мм)
        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм

      • Функции управления

        Будильники
        звуковой сигнал
        Цифры на дисплее
        5
        Цвет подсветки
        белый
        Часы
        таймер отключения
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей

      • Аксессуары

        Кабели/подключение
        • Адаптер перем./пост. тока
        • аудиокабель
        Прочее
        руководство пользователя

      • Размеры

        Количество в упаковке
        2
        Вес продукта
        1,33  кг
        Глубина основного устройства
        76  мм
        Высота основного устройства
        148  мм
        Ширина основного устройства
        218  мм

      • Питание

        Тип элемента питания
        Размер C (LR14)
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Входное напряжение пост. тока
        9  В
        Количество батарей
        6
        Источник питания
        220—240  В

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Адаптер перем./пост. тока
      • Аудиокабель
      • Руководство пользователя

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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