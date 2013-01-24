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Слушайте любимую радиостанцию
Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте любимую радиостанцию
Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах
Слушайте любимую радиостанцию
Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте любимую радиостанцию
Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.
Эта стереосистема Philips принимает стереофонический радиосигнал и воспроизводит его с высоким качеством через две акустические системы.
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