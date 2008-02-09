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- Аудиокабель
- Адаптер перем./пост. тока
- Инструкция по эксплуатации
Любимые мелодии в классическом дизайне
Аналоговый портативный радиоприемник, который работает и от батареек, и от сети. Удобное управление позволяет с легкостью настроиться на любимую станцию. Деревянный корпус придает ему классический вид и улучшает качество звучания. Узнать обо всех преимуществах
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Любимые мелодии в классическом дизайне
Аналоговый портативный радиоприемник, который работает и от батареек, и от сети. Удобное управление позволяет с легкостью настроиться на любимую станцию. Деревянный корпус придает ему классический вид и улучшает качество звучания. Узнать обо всех преимуществах
Стереотюнер FM/СВ (AM)
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Общая выходная мощность этой системы составляет 2 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.
Возможность линейного подключения MP3 обеспечивает прямое воспроизведение записей MP3 через аудиосистему. Просто подключите портативный MP3-плеер к аудиосистеме через встроенный линейный разъем — и наслаждайтесь превосходным качеством звучания любимой музыки с портативного MP3-плеера.
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Громкоговорители
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Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры
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