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Портативный радиоприемник

AE2730/12
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  • Любимые мелодии в классическом дизайне Любимые мелодии в классическом дизайне Любимые мелодии в классическом дизайне
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    Портативный радиоприемник

    AE2730/12
    Общая оценка / 5

    Любимые мелодии в классическом дизайне

    Аналоговый портативный радиоприемник, который работает и от батареек, и от сети. Удобное управление позволяет с легкостью настроиться на любимую станцию. Деревянный корпус придает ему классический вид и улучшает качество звучания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный радиоприемник

    Любимые мелодии в классическом дизайне

    Аналоговый портативный радиоприемник, который работает и от батареек, и от сети. Удобное управление позволяет с легкостью настроиться на любимую станцию. Деревянный корпус придает ему классический вид и улучшает качество звучания. Узнать обо всех преимуществах

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      Любимые мелодии в классическом дизайне

      • Классический дизайн
      Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Стереотюнер FM/СВ (AM)

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)

      Общая выходная мощность 2 Вт (RMS)

      Общая выходная мощность этой системы составляет 2 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.

      Линейное подключение для портативного музыкального плеера

      Возможность линейного подключения MP3 обеспечивает прямое воспроизведение записей MP3 через аудиосистему. Просто подключите портативный MP3-плеер к аудиосистеме через встроенный линейный разъем — и наслаждайтесь превосходным качеством звучания любимой музыки с портативного MP3-плеера.

      • Звук

        Выходная мощность
        2 Вт
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Звуковая система
        моно

      • Громкоговорители

        Динамики
        3" НЧ-динамик полного диапазона

      • Подключения

        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм
        Аудио-/видеовыход
        Наушники (3,5 мм)

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ

      • Питание

        Тип элемента питания
        Размер C (LR14)
        Напряжение батареи
        1.5  В
        Количество батарей
        6
        Источник питания
        220—240  В

      • Аксессуары

        Прочее
        Инструкция по эксплуатации
        Кабели/подключение
        • Адаптер перем./пост. тока
        • аудиокабель

      • Размеры

        Глубина основного устройства
        141  миллиметра
        Высота основного устройства
        137  миллиметра
        Ширина основного устройства
        260  миллиметра
        Вес продукта
        1,67  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Аудиокабель
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Инструкция по эксплуатации

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