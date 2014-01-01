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Портативный радиоприемник

AE2800/12
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    Портативный радиоприемник

    AE2800/12
    Общая оценка / 5

    Слушайте любимую радиостанцию

    Наслаждайтесь прослушиванием любимых станций благодаря этому радио с отделкой из дерева и мощными высококачественными АС и тюнером FM/MW/LW. Радио невероятно удобно в использовании — оно оснащено широким ЖК-дисплеем с подсветкой и позволяет сохранить до 30 радиостанций. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный радиоприемник

    Слушайте любимую радиостанцию

    Наслаждайтесь прослушиванием любимых станций благодаря этому радио с отделкой из дерева и мощными высококачественными АС и тюнером FM/MW/LW. Радио невероятно удобно в использовании — оно оснащено широким ЖК-дисплеем с подсветкой и позволяет сохранить до 30 радиостанций. Узнать обо всех преимуществах

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      Слушайте любимую радиостанцию

      Выбор любой занесенной в память радиостанции одним касанием

      • FM/MW/LW, цифровая настройка
      • 30 станций, выбираемых одним нажатием
      • Часы, аудиовход
      • Работа от батареи или сети перем. тока
      Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

      Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

      АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

      Индикатор сообщает о низком заряде батарей

      Индикатор сообщает о низком заряде батарей

      Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

      Работа от электросети или батарей для удобства размещения

      Работа от электросети или батарей для удобства размещения

      Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Цифровой тюнер FM/MW/LW с памятью на 30 станций

      Встроенный цифровой тюнер FM/MW/LW дает возможность слушать музыку и новости с любимых радиостанций каждый день. Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку, чтобы сохранить частоту. Можно сохранить до 30 радиостанций и слушать любимые программы когда угодно.

      Выбор радиостанций одним касанием для дополнительного удобства

      В памяти радиоприемника можно сохранить до 30 станций (по 10 на каждый из трех диапазонов: FM, MW и LW). Выберите нужную станцию при помощи цифрового тюнера, а затем нажмите одну из программируемых кнопок. В дальнейшем вам не придется вновь искать эту станцию — достаточно будет нажать ту же кнопку.

      Функция встроенных часов

      Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

      • Звук

        Выходная мощность
        1,2 Вт (среднеквадр.)
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Звуковая система
        моно

      • Подключения

        Аудиовход
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ
        • LW
        Сохранение радиостанций
        30 (по 10 на каждый диапазон)

      • Комфорт

        Подсветка
        Да
        Цвет подсветки
        белый
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей

      • Питание

        Тип элемента питания
        Размер C (LR14)
        Напряжение батареи
        1.5  В
        Электропитание
        5 В перем. тока, 1 А
        Количество батарей
        4
        Источник питания
        220—240  В

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Адаптер переменного тока
        Да

      • Размеры

        Глубина основного устройства
        72  миллиметра
        Высота основного устройства
        161  миллиметра
        Ширина основного устройства
        242  миллиметра
        Вес продукта
        1,4  кг

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