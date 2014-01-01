Слушайте любимую радиостанцию
Наслаждайтесь прослушиванием любимых станций благодаря этому радио с отделкой из дерева и мощными высококачественными АС и тюнером FM/MW/LW. Радио невероятно удобно в использовании — оно оснащено широким ЖК-дисплеем с подсветкой и позволяет сохранить до 30 радиостанций. Узнать обо всех преимуществах
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Слушайте любимую радиостанцию
Наслаждайтесь прослушиванием любимых станций благодаря этому радио с отделкой из дерева и мощными высококачественными АС и тюнером FM/MW/LW. Радио невероятно удобно в использовании — оно оснащено широким ЖК-дисплеем с подсветкой и позволяет сохранить до 30 радиостанций. Узнать обо всех преимуществах
АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.
Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Встроенный цифровой тюнер FM/MW/LW дает возможность слушать музыку и новости с любимых радиостанций каждый день. Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку, чтобы сохранить частоту. Можно сохранить до 30 радиостанций и слушать любимые программы когда угодно.
В памяти радиоприемника можно сохранить до 30 станций (по 10 на каждый из трех диапазонов: FM, MW и LW). Выберите нужную станцию при помощи цифрового тюнера, а затем нажмите одну из программируемых кнопок. В дальнейшем вам не придется вновь искать эту станцию — достаточно будет нажать ту же кнопку.
Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
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