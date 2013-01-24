Не теряйте свои ценные вещи

Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах