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Bluetooth-брелок Leash InRange

AEA1000/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Не теряйте свои ценные вещи Не теряйте свои ценные вещи Не теряйте свои ценные вещи
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    Bluetooth-брелок Leash InRange

    AEA1000/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Не теряйте свои ценные вещи

    Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bluetooth-брелок Leash InRange

    Не теряйте свои ценные вещи

    Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах

    Не теряйте свои ценные вещи

    Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Bluetooth-брелок Leash InRange

    Не теряйте свои ценные вещи

    Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах

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      Не теряйте свои ценные вещи

      используя беспроводное устройство Philips InRange

      • для iPhone 5/4S и New iPad
      Бесплатное приложение InRange позволяет связать iPhone с несколькими брелоками InRange

      Бесплатное приложение InRange позволяет связать iPhone с несколькими брелоками InRange

      Загрузите Philips InRange на iPhone 4S/New iPad из магазина Apple App Store и приступайте к работе с приложением. Следуя инструкциям на экране, добавьте соответствующие предметы, и задайте радиус срабатывания сигнала. Затем закрепите Philips InRange на предмете.

      Найдите свой iPhone или InRange всего одним касанием

      Найдите свой iPhone или InRange всего одним касанием

      Чтобы найти добавленный предмет в заданном радиусе, нажмите кнопку главного экрана на iPhone 4S/New iPad, и устройство InRange, закрепленное на предмете, начнет подавать сигналы. И наоборот, нажмите кнопку на устройстве InRange, чтобы найти iPhone 4S/New iPad в пределах заданного радиуса.

      Отправка уведомлений, когда расстояние между InRange и iPhone превышает допустимый диапазон

      Отправка уведомлений, когда расстояние между InRange и iPhone превышает допустимый диапазон

      Возможность совершать вызовы по Bluetooth даже при сопряженном устройстве InRange

      Возможность совершать вызовы по Bluetooth даже при сопряженном устройстве InRange

      Благодаря небольшим размерам легко помещается в отделе для визиток бумажника

      Благодаря небольшим размерам легко помещается в отделе для визиток бумажника

      Брелок InRange с защитным чехлом можно надежно прикрепить к связке ключей или к сумке

      Брелок InRange с защитным чехлом можно надежно прикрепить к связке ключей или к сумке

      Технические характеристики

      • Беспроводная технология Bluetooth®

        Версия
        BT 4.0
        Find Me Profile 4.0
        Да
        Proximity Profile 4.0
        Да
        Battery Service 4.0
        Да
        Tx Power Service 4.0
        Да
        Phone Alert Status Profile 4.0
        Да
        Alert Notification Profile 4.0
        Да

      • Звук

        Звуковой сигнал
        Да

      • Приложение для iPhone/iPad

        Бесплатное приложение Philips InRange
        Да
        Подключение к 3 устройствам InRange
        Да

      • Совместима с iPad

        Новая модель iPad
        Да

      • Совместимость с iPhone

        iPhone 4S
        Да

      • Аксессуары

        Чехол
        силиконовый чехол с металлической застежкой
        Батарея CR2016
        2 шт.
        Ремешок
        Да
        Металлический штифт
        для открывания крышки батарейного отсека
        Краткое руководство
        Да

      • Питание

        Аккумулятор
        CR2016
        Срок службы батареи
        3 месяца

      • Размеры

        Ширина продукта
        60  миллиметра
        Высота продукта
        40  миллиметра
        Глубина продукта
        3,8  миллиметра
        Вес изделия (г)
        20

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          • Компания Philips не несет ответственность за кражу любых ценных вещей, произошедшую во время использования устройства InRange.