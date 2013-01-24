Ключевые слова для поиска
Не теряйте свои ценные вещи
Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Не теряйте свои ценные вещи
Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах
Не теряйте свои ценные вещи
Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Не теряйте свои ценные вещи
Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошельке или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие. Узнать обо всех преимуществах
Загрузите Philips InRange на iPhone 4S/New iPad из магазина Apple App Store и приступайте к работе с приложением. Следуя инструкциям на экране, добавьте соответствующие предметы, и задайте радиус срабатывания сигнала. Затем закрепите Philips InRange на предмете.
Чтобы найти добавленный предмет в заданном радиусе, нажмите кнопку главного экрана на iPhone 4S/New iPad, и устройство InRange, закрепленное на предмете, начнет подавать сигналы. И наоборот, нажмите кнопку на устройстве InRange, чтобы найти iPhone 4S/New iPad в пределах заданного радиуса.
Беспроводная технология Bluetooth®
Звук
Приложение для iPhone/iPad
Совместима с iPad
Совместимость с iPhone
Аксессуары
Питание
Размеры