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  • Начните свой день весело под музыку любимого радио Начните свой день весело под музыку любимого радио Начните свой день весело под музыку любимого радио

    Радиочасы

    AJ1000/12

    Начните свой день весело под музыку любимого радио

    Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций! Эти элегантные радиочасы Philips AJ1000/12 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу два значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день!

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    Радиочасы

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    Начните свой день весело под музыку любимого радио

    • Зеркальный дисплей
    • FM, аналоговая настройка
    • Двойной будильник
    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

    Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

    Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

    Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Радио FM для прослушивания радиостанций

    Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    С помощью таймера отключения можно установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию. Радио Philips будет проигрывать компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения вы будете засыпать под любимую музыку или голос радио-диджея, и вам больше не придется считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    • Звук

      Звуковая система
      Моно
      Регулятор громкости
      поворотный

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      1

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM

    • Комфорт

      Будильники
      • Звуковой сигнал с радио
      • Звуковой сигнал-зуммер
      • Повтор сигнала (после пробуждения)
      • Время двойного будильника
      • "Мягкий" будильник
      Цифры на дисплее
      4
      Часы/версия
      Цифровой дисплей
      Таймер отключения
      Да

    • Питание

      Электропитание
      Да
      Источник питания
      • 220-230 В
      • 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Инструкция по эксплуатации
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Глубина упаковки
      80  миллиметра
      Глубина продукта
      85  миллиметра
      Высота упаковки
      106  миллиметра
      Тип упаковки
      D-бокс
      Ширина упаковки
      265  миллиметра
      Ширина продукта
      185  миллиметра
      Высота продукта
      52  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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