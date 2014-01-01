Ключевые слова для поиска

1

Радиочасы

AJ1000/12
Общая оценка / 5
  • Начните свой день весело под музыку любимого радио Начните свой день весело под музыку любимого радио Начните свой день весело под музыку любимого радио
    -{discount-value}

    Радиочасы

    AJ1000/12
    Общая оценка / 5

    Начните свой день весело под музыку любимого радио

    Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций! Эти элегантные радиочасы Philips AJ1000/12 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу два значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Начните свой день весело под музыку любимого радио

    Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций! Эти элегантные радиочасы Philips AJ1000/12 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу два значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    Начните свой день весело под музыку любимого радио

    Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций! Эти элегантные радиочасы Philips AJ1000/12 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу два значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Начните свой день весело под музыку любимого радио

    Просыпайтесь под звуки любимых мелодий и радиостанций! Эти элегантные радиочасы Philips AJ1000/12 с зеркальной отделкой позволяют установить сразу два значения времени для будильника, чтобы вы и ваш близкий человек смогли проснуться в разное время. Пробуждайтесь с улыбкой каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Радио и будильник

      Начните свой день весело под музыку любимого радио

      • Зеркальный дисплей
      • FM, аналоговая настройка
      • Двойной будильник
      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

      Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

      Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      Радио FM для прослушивания радиостанций

      Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      С помощью таймера отключения можно установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию. Радио Philips будет проигрывать компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения вы будете засыпать под любимую музыку или голос радио-диджея, и вам больше не придется считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      • Звук

        Звуковая система
        Моно
        Регулятор громкости
        поворотный

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        1

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM

      • Комфорт

        Будильники
        • Звуковой сигнал с радио
        • Звуковой сигнал-зуммер
        • Повтор сигнала (после пробуждения)
        • Время двойного будильника
        • "Мягкий" будильник
        Цифры на дисплее
        4
        Часы/версия
        Цифровые
        Таймер отключения
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Инструкция по эксплуатации
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Глубина упаковки
        80  миллиметра
        Высота упаковки
        106  миллиметра
        Ширина упаковки
        265  миллиметра
        Глубина продукта
        85  миллиметра
        Высота продукта
        52  миллиметра
        Ширина продукта
        185  миллиметра

      • Питание

        Электропитание
        Да
        Источник питания
        • 220-230 В
        • 50 Гц

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.