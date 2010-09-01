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Радиочасы с цифровой настройкой

AJ1003/12
Общая оценка / 5
  • Бодрое утро Бодрое утро Бодрое утро
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    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ1003/12
    Общая оценка / 5

    Бодрое утро

    Элегантный зеркальный дисплей и алюминиевый корпус превращают эти часы в идеального спутника. Для любителей музыки в часах есть встроенное радио диапазона FM, которое можно использовать в качестве сигнала будильника, также имеется кабель для подключения к переносной музыкальной системе. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы с цифровой настройкой

    Бодрое утро

    Элегантный зеркальный дисплей и алюминиевый корпус превращают эти часы в идеального спутника. Для любителей музыки в часах есть встроенное радио диапазона FM, которое можно использовать в качестве сигнала будильника, также имеется кабель для подключения к переносной музыкальной системе. Узнать обо всех преимуществах

    Бодрое утро

    Элегантный зеркальный дисплей и алюминиевый корпус превращают эти часы в идеального спутника. Для любителей музыки в часах есть встроенное радио диапазона FM, которое можно использовать в качестве сигнала будильника, также имеется кабель для подключения к переносной музыкальной системе. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы с цифровой настройкой

    Бодрое утро

    Элегантный зеркальный дисплей и алюминиевый корпус превращают эти часы в идеального спутника. Для любителей музыки в часах есть встроенное радио диапазона FM, которое можно использовать в качестве сигнала будильника, также имеется кабель для подключения к переносной музыкальной системе. Узнать обо всех преимуществах

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      Бодрое утро

      под музыку любимой радиостанции

      • Зеркальный дисплей
      • FM, цифровая настройка
      • Двойной будильник
      • Резервное сохранение времени/будильника
      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

      Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Сохранение радиостанций
        20

      • Подключения

        MP3-Link
        Да, разъем 3,5 мм

      • Функции управления

        Будильники
        • Звуковой сигнал с радио
        • Звуковой сигнал-зуммер
        • Повторный звуковой сигнал
        Цифры на дисплее
        4
        Часы/версия
        Цифровые
        Таймер отключения
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • руководство пользователя
        • Краткое руководство
        • Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Глубина упаковки
        106  мм
        Высота упаковки
        80  мм
        Ширина упаковки
        265  мм
        Глубина продукта
        85  мм
        Высота продукта
        52  мм
        Ширина продукта
        185  мм

      • Питание

        Электропитание
        .
        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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