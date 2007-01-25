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Радиочасы с цифровой настройкой

AJ100/12
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  • Плоский дизайн для любого стиля жизни Плоский дизайн для любого стиля жизни Плоский дизайн для любого стиля жизни
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    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ100/12
    Общая оценка / 5

    Плоский дизайн для любого стиля жизни

    Обычное утро и то, что вас окружает можно улучшить с помощью компактных радиочасов Philips. Большой ЖК-дисплей с подсветкой и 5-ю кнопками позволяет просто настроиться на излюбленные радиостанции. Начните новый день с музыки по своему выбору или с постепенно усиливающегося сигнала будильника.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы с цифровой настройкой

    Плоский дизайн для любого стиля жизни

    Обычное утро и то, что вас окружает можно улучшить с помощью компактных радиочасов Philips. Большой ЖК-дисплей с подсветкой и 5-ю кнопками позволяет просто настроиться на излюбленные радиостанции. Начните новый день с музыки по своему выбору или с постепенно усиливающегося сигнала будильника.

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      ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Время двойного будильника

      Время двойного будильника

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      5 кнопок для быстрого доступа к любимым радиостанциям

      5 кнопок для быстрого доступа к любимым радиостанциям

      Доступ к любимым радиостанциям одним нажатием кнопки

      Функция Alarm Time Display показывает установленное время срабатывания

      Функция Alarm Time Display всегда показывает как текущее время, так и время, на которое установлен ваш будильник. Режим постоянного отображения времени избавляет Вас от необходимости нажимать кнопку для того, чтобы проверить, был ли установлен будильник и на какое время. Функция Alarm Time Display постоянно убеждает Вас в том, что будильник установлен правильно, и он разбудит Вас в нужное время.

      Таймер отключения автоматически выключает радио в установленное время

      Таймер отключения позволяет установить, как долго вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию, перед тем как заснуть. Просто установите значение времени (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания, когда собираетесь спать. Радио Philips продолжит воспроизводить компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Таймер отключения позволяет засыпать под музыку любимого компакт-диска или под голос ведущего радиостанции, а не считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      • Звук

        Выходная мощность
        80 мВт RMS
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Звуковая система
        моно

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        5
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка

      • Комфорт

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • звуковой сигнал
        • "Мягкий" будильник
        • звуковой радиосигнал
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Цвет подсветки
        белый
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения
        Цифры на дисплее
        4
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей
        Улучшения дисплея
        управление яркостью

      • Питание

        Источник питания
        220—240  В

      • Аксессуары

        Прочее
        Инструкция по эксплуатации
        Кабели/подключение
        Адаптер перем./пост. тока
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Вес брутто
        5,5  кг
        Глубина основного устройства
        122  миллиметра
        Высота основного устройства
        110  миллиметра
        Вес
        0.8  кг
        Ширина основного устройства
        110  миллиметра
        Высота упаковки
        238  миллиметра
        Ширина упаковки
        172  миллиметра
        Глубина упаковки
        614  миллиметра

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