Плоский дизайн для любого стиля жизни
Обычное утро и то, что вас окружает можно улучшить с помощью компактных радиочасов Philips. Большой ЖК-дисплей с подсветкой и 5-ю кнопками позволяет просто настроиться на излюбленные радиостанции. Начните новый день с музыки по своему выбору или с постепенно усиливающегося сигнала будильника.
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Плоский дизайн для любого стиля жизни
Обычное утро и то, что вас окружает можно улучшить с помощью компактных радиочасов Philips. Большой ЖК-дисплей с подсветкой и 5-ю кнопками позволяет просто настроиться на излюбленные радиостанции. Начните новый день с музыки по своему выбору или с постепенно усиливающегося сигнала будильника.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Доступ к любимым радиостанциям одним нажатием кнопки
Функция Alarm Time Display всегда показывает как текущее время, так и время, на которое установлен ваш будильник. Режим постоянного отображения времени избавляет Вас от необходимости нажимать кнопку для того, чтобы проверить, был ли установлен будильник и на какое время. Функция Alarm Time Display постоянно убеждает Вас в том, что будильник установлен правильно, и он разбудит Вас в нужное время.
Таймер отключения позволяет установить, как долго вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию, перед тем как заснуть. Просто установите значение времени (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания, когда собираетесь спать. Радио Philips продолжит воспроизводить компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Таймер отключения позволяет засыпать под музыку любимого компакт-диска или под голос ведущего радиостанции, а не считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
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Питание
Аксессуары
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