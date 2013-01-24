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Радиочасы с цифровой настройкой

AJ130/12
Общая оценка / 5
  • Плоский дизайн для любого стиля жизни Плоский дизайн для любого стиля жизни Плоский дизайн для любого стиля жизни
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    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ130/12
    Общая оценка / 5

    Плоский дизайн для любого стиля жизни

    Свободно наслаждайтесь превосходным звучанием музыки на радиочасах CD с линейным входом. Их плоский и нарядный дизайн отличает большой ЖК-экран с подсветкой. Просыпайтесь по своему выбору под любимый CD, цифровую музыку или сигнал будильника. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Радиочасы с цифровой настройкой

    Плоский дизайн для любого стиля жизни

    Свободно наслаждайтесь превосходным звучанием музыки на радиочасах CD с линейным входом. Их плоский и нарядный дизайн отличает большой ЖК-экран с подсветкой. Просыпайтесь по своему выбору под любимый CD, цифровую музыку или сигнал будильника. Узнать обо всех преимуществах

    Плоский дизайн для любого стиля жизни

    Свободно наслаждайтесь превосходным звучанием музыки на радиочасах CD с линейным входом. Их плоский и нарядный дизайн отличает большой ЖК-экран с подсветкой. Просыпайтесь по своему выбору под любимый CD, цифровую музыку или сигнал будильника. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Радиочасы с цифровой настройкой

    Плоский дизайн для любого стиля жизни

    Свободно наслаждайтесь превосходным звучанием музыки на радиочасах CD с линейным входом. Их плоский и нарядный дизайн отличает большой ЖК-экран с подсветкой. Просыпайтесь по своему выбору под любимый CD, цифровую музыку или сигнал будильника. Узнать обо всех преимуществах

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      Плоский дизайн для любого стиля жизни

      Просыпайтесь под любимую музыку или радио

      • CD
      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Время двойного будильника

      Время двойного будильника

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

      Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

      Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD

      Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

      Функция Alarm Time Display показывает установленное время срабатывания

      Функция Alarm Time Display всегда показывает как текущее время, так и время, на которое установлен ваш будильник. Режим постоянного отображения времени избавляет Вас от необходимости нажимать кнопку для того, чтобы проверить, был ли установлен будильник и на какое время. Функция Alarm Time Display постоянно убеждает Вас в том, что будильник установлен правильно, и он разбудит Вас в нужное время.

      Технические характеристики

      • Функции управления

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • звуковой сигнал
        • Сигнал CD
        • звуковой радиосигнал
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей
        Цифры на дисплее
        4
        Цвет подсветки
        голубой
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения
        Улучшения часов
        Просыпайтесь под любимую мелодию

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Антенна
        Антенна FM

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Выходная мощность
        2 x 0,5 Вт RMS

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        2

      • Подключения

        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм

      • Питание

        Напряжение батареи
        1,5  В
        Тип элемента питания
        Размер AAA (LR3)
        Количество батарей
        2
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      • Размеры

        Вес брутто
        1,59  кг
        Вес
        1,3  кг
        Глубина основного устройства
        155  мм
        Глубина упаковки
        171  мм
        Высота основного устройства
        134  мм
        Высота упаковки
        207  мм
        Ширина основного устройства
        165  мм
        Ширина упаковки
        185  мм

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