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  • Плоский дизайн для любого стиля жизни Плоский дизайн для любого стиля жизни Плоский дизайн для любого стиля жизни

    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ130/12

    Плоский дизайн для любого стиля жизни

    Свободно наслаждайтесь превосходным звучанием музыки на радиочасах CD с линейным входом. Их плоский и нарядный дизайн отличает большой ЖК-экран с подсветкой. Просыпайтесь по своему выбору под любимый CD, цифровую музыку или сигнал будильника.

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    Радиочасы с цифровой настройкой

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    Плоский дизайн для любого стиля жизни

    Просыпайтесь под любимую музыку или радио

    • CD
    Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

    Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

    ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Время двойного будильника

    Время двойного будильника

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

    Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

    Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

    Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD

    Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

    Функция Alarm Time Display показывает установленное время срабатывания

    Функция Alarm Time Display всегда показывает как текущее время, так и время, на которое установлен ваш будильник. Режим постоянного отображения времени избавляет Вас от необходимости нажимать кнопку для того, чтобы проверить, был ли установлен будильник и на какое время. Функция Alarm Time Display постоянно убеждает Вас в том, что будильник установлен правильно, и он разбудит Вас в нужное время.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 0,5 Вт RMS
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2

    • Подключения

      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM

    • Комфорт

      Будильники
      • Повтор будильника через 24 часа
      • звуковой сигнал
      • Сигнал CD
      • звуковой радиосигнал
      • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
      Цвет подсветки
      голубой
      Часы
      • Цифровые
      • таймер отключения
      Цифры на дисплее
      4
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей
      Улучшения часов
      Просыпайтесь под любимую мелодию

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер AAA (LR3)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      2
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Размеры

      Вес брутто
      1,59  кг
      Глубина основного устройства
      155  миллиметра
      Высота основного устройства
      134  миллиметра
      Вес
      1.3  кг
      Ширина основного устройства
      165  миллиметра
      Высота упаковки
      207  миллиметра
      Ширина упаковки
      185  миллиметра
      Глубина упаковки
      171  миллиметра

    Badge-D2C

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