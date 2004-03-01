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Радиочасы

AJ3011/00
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    Радиочасы

    AJ3011/00
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    Начинайте каждый день с модным устройством AJ3011. Оснащенные основными функциями часов и большим ЖК-дисплеем с управлением яркостью, эти удобные комбинированные радиочасы обеспечивают Вам приятное начало дня!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

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    Начинайте каждый день с модным устройством AJ3011. Оснащенные основными функциями часов и большим ЖК-дисплеем с управлением яркостью, эти удобные комбинированные радиочасы обеспечивают Вам приятное начало дня!

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      Отображение времени будильника

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      Большой ЖК-дисплей упрощает выбор функций управления

      Большой текстовый ЖК-дисплей обеспечивает удобную навигацию по параметрам управления, а подсветка дисплея упрощает управление всеми устройствами системы домашних развлечений в темноте. Владейте информацией и управляйте.

      Функция Alarm Time Display показывает установленное время срабатывания

      Функция Alarm Time Display всегда показывает как текущее время, так и время, на которое установлен ваш будильник. Режим постоянного отображения времени избавляет Вас от необходимости нажимать кнопку для того, чтобы проверить, был ли установлен будильник и на какое время. Функция Alarm Time Display постоянно убеждает Вас в том, что будильник установлен правильно, и он разбудит Вас в нужное время.

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        100 мВт
        Звуковая система
        Моно
        Диаметр излучателя
        2,5"
        Регулятор громкости
        поворотный

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        • Антенна AM
        • Антенна FM
        Автоматическая цифровая настройка
        нет
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ

      • Комфорт

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • Звуковой сигнал-зуммер
        • "Мягкий" будильник
        • Звуковой сигнал с радио
        • Повтор сигнала (после пробуждения)
        • Таймер отключения
        Тип дисплея
        ЖК
        Цифры на дисплее
        4
        Расширенные возможности дисплея
        Управление яркостью
        Часы/версия
        Цифровой дисплей

      • Питание

        Тип элемента питания
        • AA
        • LR6
        Напряжение батареи
        1.5  В
        Электропитание
        Да
        Количество батарей
        2

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Глубина упаковки
        214  миллиметра
        Глубина продукта
        142  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        5,4  кг
        Высота упаковки
        242  миллиметра
        Ширина упаковки
        432  миллиметра
        Вес
        0.8  кг
        Ширина продукта
        200  миллиметра
        Высота продукта
        65  миллиметра

      • Аудиовоспроизведение

        Программируемые дорожки
        0

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

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