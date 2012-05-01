Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

С помощью таймера отключения можно установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию. Радио Philips будет проигрывать компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения вы будете засыпать под любимую музыку или голос радио-диджея, и вам больше не придется считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.