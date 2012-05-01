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AJ3123/12
Начните день так, как хотите вы!
Эти стильные радиочасы с будильником AJ3123/12 имеют симпатичный вид и всегда разбудят вас вовремя. Благодаря встроенному радио FM-диапазона вы сможете просыпаться под любимую радиостанцию или звук зуммера.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
С помощью таймера отключения можно установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию. Радио Philips будет проигрывать компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения вы будете засыпать под любимую музыку или голос радио-диджея, и вам больше не придется считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
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