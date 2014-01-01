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  • Просыпайтесь под музыку с вашего iPod или iPhone Просыпайтесь под музыку с вашего iPod или iPhone Просыпайтесь под музыку с вашего iPod или iPhone

    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

    AJ6200D/12

    Просыпайтесь под музыку с вашего iPod или iPhone

    Воспроизводите музыку и заряжайте устройство iPod/iPhone через разъем Lightning с помощью этих стильных радиочасов Philips. Выходная мощность 5 Вт, дополнительный USB-разъем и цифровой FM-тюнер с предустановками. Большие переключатели на передней панели позволяют быстро установить время и будильник.

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    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

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    Просыпайтесь под музыку с вашего iPod или iPhone

    • с коннектором Lightning
    • для iPod/iPhone
    • USB-порт для зарядки
    • 5 Вт, FM, два будильника
    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

    Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

    В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

    Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 5 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    • Звук

      Звуковая система
      Моно
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      1

    • Подключения

      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Частотный диапазон
      87,5–108  МГц
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20 FM

    • Комфорт

      Цвет подсветки
      Янтарный
      Расширенные возможности дисплея
      Управление яркостью
      Тип дисплея
      LED дисплей
      Яркость дисплея
      Высокая/средняя/низкая

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA
      Электропитание
      100-240 В 50/60 Гц
      Количество аккумуляторов
      2
      Тип питания
      Вход переменного тока 9 В, 1,6 А

    • Аксессуары

      Краткое руководство пользователя
      Да
      Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      Да

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      1,16  кг
      Тип упаковки
      D-бокс
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      195 x 99,3 x 123  миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      273 x 124 x 144 мм
      Вес продукта
      0,86  кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения
      • Зарядка iPhone
      • Зарядка iPod

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod touch 5 поколения
      • iPod nano 7 поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      iPhone 5

    • Будильник

      Повтор будильника через 24 часа
      Да
      Источник будильника
      • Док-станция
      • FM-радио
      • Звуковой сигнал
      Кол-во сигналов будильника
      2
      Таймер отключения
      15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
      Отложенный сигнал (повтор будильника)
      Да, 9 мин.

    • Часы

      Тип
      Цифровой дисплей
      Формат времени
      24 ч

    Badge-D2C

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