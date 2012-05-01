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  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

    AJ7030D/12

    Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

    Проснись и пой! Под звук любимых мелодий с устройств iPod/iPhone или FM-радиостанции благодаря стильным радиочасам от Philips, которые сделают комнату (и ваше утро) светлее! Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать устройства, не снимая защитный чехол.

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    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

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    Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

    • Функция MP3 Link
    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

    Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

    Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

    При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

    Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

    В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

    Общая выходная мощность 6 Вт RMS

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2x3 Вт
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2
      Система с неодимовым магнитом
      Да

    • Подключения

      MP3-Link
      3,5 мм стереовход

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Частотный диапазон
      87,5-108  МГц
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      • Повтор будильника через 24 часа
      • Звуковой сигнал-зуммер
      • Звуковой сигнал с радио
      • Повтор сигнала (после пробуждения)
      • Таймер отключения
      • Время двойного будильника
      • Сигнализация iPod
      Расширенные возможности дисплея
      Управление яркостью
      Часы/версия
      Цифровой дисплей
      Кварцевый
      Да

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Количество аккумуляторов
      1
      Запасная батарея
      CR2032 (в комплекте)

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Глубина продукта
      111  миллиметра
      Вес, включая упаковку
      0,9  кг
      Тип упаковки
      D-бокс
      Ширина продукта
      198  миллиметра
      Высота продукта
      71  миллиметра
      Вес продукта
      0,5  кг
      Высота упаковки
      106  миллиметра
      Ширина упаковки
      263  миллиметра
      Глубина упаковки
      141  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPod
      • Зарядка iPhone

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod mini
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения
      • iPod classic
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod nano
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • Краткое руководство пользователя
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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