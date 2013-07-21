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  • Просыпайтесь под любимую музыку Просыпайтесь под любимую музыку Просыпайтесь под любимую музыку

    Радиочасы с 2 док-разъемами и 3 разъемами д/зарядки

    AJ7260D/12

    Просыпайтесь под любимую музыку

    Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning или 30-контактный разъем и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. На этих стильных радиочасах с двумя док-разъемами также есть дополнительный порт USB, через который можно заряжать три устройства одновременно. Благодаря этим часам вы никогда не проспите!

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    Радиочасы с 2 док-разъемами и 3 разъемами д/зарядки

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    Просыпайтесь под любимую музыку

    благодаря док-станции для iPod/iPhone/iPad

    • DualDock для iPod/iPhone/iPad
    • USB-порт для зарядки
    • FM, два будильника
    • 8 Вт
    с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

    с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

    Общая выходная мощность этой системы составляет 8 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone/iPad, установленными в док-станцию

    Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone/iPad, установленными в док-станцию

    При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone/iPad. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

    Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

    Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

    Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Просыпайтесь под музыку iPod/iPhone/iPad или радио

    Просыпайтесь под наиболее приятную музыку. Выберите любимую радиостанцию или успокаивающую мелодию iPod/ iPhone/iPad и почувствуйте разницу при пробуждении. Часы начинают воспроизводить выбранную мелодию едва слышно, постепенно увеличивая громкость, пока ее уровень не достигнет настроенного. Теперь вы можете управлять процессом своего пробуждения и начинать каждый день правильно.

    Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

    В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      8 Вт
      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком
      • Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2
      Основная АС
      Акустическая система Bass Reflex

    • Подключения

      USB
      USB 2.0 x 1
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Частотный диапазон
      87,5-108  МГц
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК
      Цвет подсветки
      Белый
      Расширенные возможности дисплея
      Управление яркостью

    • Питание

      Электропитание
      100-240 В 50/60 Гц
      Количество аккумуляторов
      2
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока
      Запасная батарея
      AA (не входит в комплект)

    • Аксессуары

      Краткое руководство пользователя
      Да
      Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      Да

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      2,1  кг
      Вес
      1.13  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      263 x 163 x 135  миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      319 x 227 x 185 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPhone
      • Зарядка iPod
      • Перемотка вперед/назад
      • Воспроизведение и пауза
      • Следующая и предыдущая дорожка

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod touch 5 поколения
      • iPod touch 4-го поколения
      • iPod touch 3-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod nano 6-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone 5
      • iPhone 4S
      • iPhone 4
      • iPhone 3GS
      • iPhone 6
      • iPhone 6 Plus
      • iPhone 6S
      • iPhone 6S Plus
      • iPhone SE

    • Совместима с iPad

      Совместим с
      • iPad с дисплеем Retina
      • iPad mini
      • iPad 2

    • Будильник

      Повтор будильника через 24 часа
      Да
      Источник будильника
      • Док-станция
      • FM-радио
      • Звуковой сигнал
      Кол-во сигналов будильника
      2
      Таймер отключения
      15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
      Отложенный сигнал (повтор будильника)
      Да, 9 мин.

    • Зарядка через USB

      5 В, 2,1 А
      Да
      Да
      Да

    • Часы

      Тип
      Цифровой дисплей
      Формат времени
      • 12 ч
      • 24 ч

    Badge-D2C

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