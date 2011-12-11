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  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    AS111/12

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Наслаждайтесь великолепным звуком, пока эта док-станция AS111/12 одновременно воспроизводит музыку с телефона Android, заряжает его и автоматически выполняет синхронизацию времени. Входящее в пакет ПО Songbird позволяет синхронизировать музыкальные файлы на телефоне и ПК.

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    акустическая док-станция с Bluetooth®

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    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    благодаря этой акустической док-станции

    • для Android
    Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

    Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

    Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

    Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

    Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

    С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.

    Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

    Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

    Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.

    Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

    Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

    Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

    Автоматическая синхронизация часов с телефоном Android

    Просто подключите телефон Android, и акустическая док-станция автоматически синхронизирует свои часы с телефоном.

    Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      4 Вт
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Система с неодимовым магнитом
      Да

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      2,1
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • SPP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      10 м, прямая видимость

    • Комфорт

      Часы/версия
      Цифровой дисплей

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      171 x 67 x 171 мм
      Вес, включая упаковку
      1,03  кг
      Вес
      0.75  кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      • Воспроизведение и пауза
      • Следующая и предыдущая дорожка
      • Зарядка телефона Android

    • Совместимость с устройствами на базе Android

      Операционная система Android версии 2.1 или выше
      Да
      Bluetooth версии 2.1 или выше
      Да
      Micro USB
      Да
      Дополнительную информацию
      и актуальные сведения о совместимости см. на www.philips.com/FlexiDock

    • Приложение DockStudio для Android

      Совместимость
      Акустическая док-станция Philips для Android
      Воспроизведение музыки
      Приложение Songbird для Android
      Соединение Bluetooth
      между телефоном Android и акустической док-станцией. Полностью автоматическое соединение при установке на док-станцию
      Интернет-радио
      TuneIn с более чем 7000 станций
      Часы
      • Аналоговый дисплей
      • Цифровой дисплей
      Будильник
      • Несколько сигналов будильника
      • Таймер отключения
      • Просыпайтесь под музыку
      • Просыпайтесь под звуки природы
      • Просыпайтесь под фотографии
      Название приложения
      DockStudio, бесплатная загрузка через Android Market

    Badge-D2C

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