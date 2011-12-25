Другие продукты в комплекте
- Адаптер перем./пост. тока
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
AS141/12
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Эта система воспроизводит музыку с телефона Android и одновременно заряжает его, также на ней можно установить будильник и выбрать в качестве сигнала музыку с телефона или радио. Загрузите бесплатное приложение, включающее программу Songbird, для управления музыкой и оцените удобство и множество уникальных функций.Узнать обо всех преимуществах
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Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.
С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.
Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.
Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Просто подключите телефон Android, и акустическая док-станция автоматически синхронизирует свои часы с телефоном.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Совместимость с устройствами на базе Android
Приложение DockStudio для Android
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