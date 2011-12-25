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акустическая док-станция с Bluetooth®

AS141/12
Общая оценка / 5
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    AS141/12
    Общая оценка / 5

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Эта система воспроизводит музыку с телефона Android и одновременно заряжает его, также на ней можно установить будильник и выбрать в качестве сигнала музыку с телефона или радио. Загрузите бесплатное приложение, включающее программу Songbird, для управления музыкой и оцените удобство и множество уникальных функций. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Эта система воспроизводит музыку с телефона Android и одновременно заряжает его, также на ней можно установить будильник и выбрать в качестве сигнала музыку с телефона или радио. Загрузите бесплатное приложение, включающее программу Songbird, для управления музыкой и оцените удобство и множество уникальных функций. Узнать обо всех преимуществах

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Эта система воспроизводит музыку с телефона Android и одновременно заряжает его, также на ней можно установить будильник и выбрать в качестве сигнала музыку с телефона или радио. Загрузите бесплатное приложение, включающее программу Songbird, для управления музыкой и оцените удобство и множество уникальных функций. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Эта система воспроизводит музыку с телефона Android и одновременно заряжает его, также на ней можно установить будильник и выбрать в качестве сигнала музыку с телефона или радио. Загрузите бесплатное приложение, включающее программу Songbird, для управления музыкой и оцените удобство и множество уникальных функций. Узнать обо всех преимуществах

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      Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

      • для Android
      Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

      Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

      Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

      Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

      Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

      С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.

      Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

      Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

      Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

      Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

      Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

      Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

      Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      Автоматическая синхронизация часов с телефоном Android

      Просто подключите телефон Android, и акустическая док-станция автоматически синхронизирует свои часы с телефоном.

      • Совместимость с устройствами на базе Android

        Операционная система Android версии 2.1 или выше
        Да
        Bluetooth версии 2.1 или выше
        Да
        Micro USB
        Да
        Дополнительную информацию
        и актуальные сведения о совместимости см. на www.philips.com/FlexiDock

      • Приложение DockStudio для Android

        Название приложения
        DockStudio, бесплатная загрузка через Android Market
        Совместимость
        Акустическая док-станция Philips для Android
        Воспроизведение музыки
        Приложение Songbird для Android
        Соединение Bluetooth
        между телефоном Android и акустической док-станцией. Полностью автоматическое соединение при установке на док-станцию
        Интернет-радио
        TuneIn с более чем 7000 станций
        Часы
        • Аналоговый дисплей
        • Цифровой дисплей
        Будильник
        • Несколько сигналов будильника
        • Таймер отключения
        • Просыпайтесь под музыку
        • Просыпайтесь под звуки природы
        • Просыпайтесь под фотографии

      • Звук

        Звуковая система
        Стерео
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 10 Вт
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Аудиовоспроизведение

        Режим воспроизведения в док-станции
        • Воспроизведение и пауза
        • Следующая и предыдущая дорожка
        • Повтор
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Зарядка телефона Android

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Сохранение радиостанций
        20
        Антенна
        Антенна FM

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        2,1
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • SPP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        10 м, прямая видимость
        Вход Aux
        Да
        MP3-Link
        3,5 мм стереовход

      • Функции управления

        Часы/версия
        Цифровые
        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • Звуковой сигнал-зуммер
        • Звуковой сигнал с радио
        • Повтор сигнала (после пробуждения)
        • Таймер отключения
        • двойной будильник

      • Размеры

        Ширина продукта
        290  мм
        Высота продукта
        160  мм
        Глубина продукта
        113  мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Адаптер перем./пост. тока
        • руководство пользователя
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Адаптер перем./пост. тока
      • руководство пользователя
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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