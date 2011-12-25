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  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    AS141/12

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Эта система воспроизводит музыку с телефона Android и одновременно заряжает его, также на ней можно установить будильник и выбрать в качестве сигнала музыку с телефона или радио. Загрузите бесплатное приложение, включающее программу Songbird, для управления музыкой и оцените удобство и множество уникальных функций.

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    акустическая док-станция с Bluetooth®

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    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    • для Android
    Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

    Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

    Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

    Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

    Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

    С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.

    Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

    Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

    Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.

    Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

    Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

    Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

    Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

    Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    Автоматическая синхронизация часов с телефоном Android

    Просто подключите телефон Android, и акустическая док-станция автоматически синхронизирует свои часы с телефоном.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 10 Вт
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      2,1
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • SPP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      10 м, прямая видимость
      MP3-Link
      3,5 мм стереовход
      Вход Aux
      Да

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      • Повтор будильника через 24 часа
      • Звуковой сигнал-зуммер
      • Звуковой сигнал с радио
      • Повтор сигнала (после пробуждения)
      • Таймер отключения
      • двойной будильник
      Часы/версия
      Цифровой дисплей

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Глубина продукта
      113  миллиметра
      Ширина продукта
      290  миллиметра
      Высота продукта
      160  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      • Воспроизведение и пауза
      • Следующая и предыдущая дорожка
      • Повтор
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      • Зарядка телефона Android

    • Совместимость с устройствами на базе Android

      Операционная система Android версии 2.1 или выше
      Да
      Bluetooth версии 2.1 или выше
      Да
      Micro USB
      Да
      Дополнительную информацию
      и актуальные сведения о совместимости см. на www.philips.com/FlexiDock

    • Приложение DockStudio для Android

      Совместимость
      Акустическая док-станция Philips для Android
      Воспроизведение музыки
      Приложение Songbird для Android
      Соединение Bluetooth
      между телефоном Android и акустической док-станцией. Полностью автоматическое соединение при установке на док-станцию
      Интернет-радио
      TuneIn с более чем 7000 станций
      Часы
      • Аналоговый дисплей
      • Цифровой дисплей
      Будильник
      • Несколько сигналов будильника
      • Таймер отключения
      • Просыпайтесь под музыку
      • Просыпайтесь под звуки природы
      • Просыпайтесь под фотографии
      Название приложения
      DockStudio, бесплатная загрузка через Android Market

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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