Ключевые слова для поиска

  • Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    портативная беспроводная АС

    AT10/00

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Наслаждайтесь музыкой с универсальной компактной акустической системой Philips. Просто выберите источник воспроизведения: Bluetooth (беспроводная потоковая передача), FM-радио, аудиовход, USB или карта памяти SD. Встроенный аккумулятор позволяет слушать музыку где угодно.

    Узнать обо всех преимуществах

    портативная беспроводная АС

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    • Bluetooth®
    • Прямой порт USB
    • SD
    • Цифровой FM тюнер
    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

    Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

    Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

    Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

    До 20 часов воспроизведения музыки

    До 20 часов воспроизведения музыки

    Благодаря большой емкости аккумулятора можно слушать музыку или FM-радио 20 часов подряд — достаточно лишь один раз зарядить плеер.

    Прямое подключение USB и слот карты памяти SD для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB и слот карты памяти SD для воспроизведения MP3

    Радио FM для прослушивания радиостанций

    0

    • Звук

      Звуковая система
      стерео
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      3 Вт

    • Подключения

      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      Зона видимости 10 м
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM
      Тип антенны
      Телескопический

    • Комфорт

      Тип дисплея
      LED дисплей

    • Совместимость

      планшетными ПК и смартфонами на базе Android
      с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
      iPod touch
      3 поколения или выше
      iPad
      • iPad 1
      • iPad 2
      • iPad mini
      • iPad с дисплеем Retina
      • новый iPad
      iPhone
      • iPhone 3
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 5C
      • iPhone 5S
      другое устройство с поддержкой Bluetooth
      Да
      другими аудиоустройствами
      с Bluetooth 2.1 или выше
      совместимость с
      Bluetooth версии 4.0 или ниже

    • Питание

      Тип элемента питания
      Встроенный, литиевый
      Время воспроизведения музыки
      20  часов

    • Аксессуары

      Кабель USB
      для зарядки

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые медианосители
      • Флэш-накопитель USB
      • Карта памяти SD
      Режим воспроизведения
      • Следующая и предыдущая дорожка
      • Перемотка вперед/назад
      • Воспроизведение и пауза
      Поддерживаемые аудиоформаты
      MP3

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.