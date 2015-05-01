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портативная беспроводная АС

AT10/00
Общая оценка / 5
  • Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте
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    портативная беспроводная АС

    AT10/00
    Общая оценка / 5

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Наслаждайтесь музыкой с универсальной компактной акустической системой Philips. Просто выберите источник воспроизведения: Bluetooth (беспроводная потоковая передача), FM-радио, аудиовход, USB или карта памяти SD. Встроенный аккумулятор позволяет слушать музыку где угодно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    портативная беспроводная АС

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Наслаждайтесь музыкой с универсальной компактной акустической системой Philips. Просто выберите источник воспроизведения: Bluetooth (беспроводная потоковая передача), FM-радио, аудиовход, USB или карта памяти SD. Встроенный аккумулятор позволяет слушать музыку где угодно. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Наслаждайтесь музыкой с универсальной компактной акустической системой Philips. Просто выберите источник воспроизведения: Bluetooth (беспроводная потоковая передача), FM-радио, аудиовход, USB или карта памяти SD. Встроенный аккумулятор позволяет слушать музыку где угодно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    портативная беспроводная АС

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Наслаждайтесь музыкой с универсальной компактной акустической системой Philips. Просто выберите источник воспроизведения: Bluetooth (беспроводная потоковая передача), FM-радио, аудиовход, USB или карта памяти SD. Встроенный аккумулятор позволяет слушать музыку где угодно. Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      • Bluetooth®
      • Прямой порт USB
      • SD
      • Цифровой FM тюнер
      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

      Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

      Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

      До 20 часов воспроизведения музыки

      До 20 часов воспроизведения музыки

      Благодаря большой емкости аккумулятора можно слушать музыку или FM-радио 20 часов подряд — достаточно лишь один раз зарядить плеер.

      Прямое подключение USB и слот карты памяти SD для воспроизведения MP3

      Прямое подключение USB и слот карты памяти SD для воспроизведения MP3

      • Совместимость

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad mini
        • iPad с дисплеем Retina
        • новый iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        iPod touch
        3 поколения или выше
        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
        другими аудиоустройствами
        с Bluetooth 2.1 или выше
        другое устройство с поддержкой Bluetooth
        Да
        совместимость с
        Bluetooth версии 4.0 или ниже

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые аудиоформаты
        MP3
        Поддерживаемые медианосители
        • Флэш-накопитель USB
        • Карта памяти SD
        Режим воспроизведения
        • Следующая и предыдущая дорожка
        • Перемотка вперед/назад
        • Воспроизведение и пауза

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Тип антенны
        Телескопический

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
        3 Вт

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Комфорт

        Тип дисплея
        Светодиодный дисплей

      • Питание

        Тип элемента питания
        Встроенный, литиевый
        Время воспроизведения музыки
        20  ч

      • Аксессуары

        Кабель USB
        для зарядки

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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