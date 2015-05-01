AT10/00
Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Наслаждайтесь музыкой с универсальной компактной акустической системой Philips. Просто выберите источник воспроизведения: Bluetooth (беспроводная потоковая передача), FM-радио, аудиовход, USB или карта памяти SD. Встроенный аккумулятор позволяет слушать музыку где угодно.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.
Благодаря большой емкости аккумулятора можно слушать музыку или FM-радио 20 часов подряд — достаточно лишь один раз зарядить плеер.
0
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Совместимость
Питание
Аксессуары
Аудиовоспроизведение
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.