AUT2015/10
Мгновенная фильтрация обратным осмосом
Благодаря лучшей в своем классе технологии фильтрации обратным осмосом (RO) эта 3-ступенчатая система обеспечивает тщательную фильтрацию частиц до 0,001 мкм. Мембрана RO 400 GPD обеспечивает мгновенную фильтрацию объема воды 1,05 л/мин. Умный индикатор напомнит о необходимости замены фильтра.Узнать обо всех преимуществах
3-этапная система фильтрации задерживает широкий ряд загрязняющих веществ, обеспечивая долговечность и производительность. Фильтр CP задерживает большие частицы и устраняет хлор, пестициды и химические вещества. Затем фильтр RO устраняет полностью растворившиеся в воде твердые вещества. Устраняет до 99,999 % бактерий, 99,999 % вирусов, 99,99 % свинца, 99 % пестицидов, 99 % химических веществ и 99 % жесткости воды.*
Тщательная фильтрация методом обратного осмоса эффективно фильтрует загрязняющие частицы размером до 0,0001 мкм, гарантируя чистоту питьевой воды.
Мембрана обратного осмоса 400 GPD (галлонов в день) обеспечивает быстрый поток воды 1,05 л/мин и позволяет получить стакан чистой питьевой воды всего за несколько секунд.
Конструкция без резервуара позволяет фильтровать воду, когда она вам необходима, что снижает риск повторного загрязнения. Компактный дизайн позволяет легко найти место для размещения системы под раковиной.
Система поддерживает режим микрофильтрации и режим фильтрации RO. В режиме микрофильтрации вода проходит только через фильтр CP. Загрязняющие частицы устраняются, а минералы в составе воды сохраняются без слива лишней воды. В режиме фильтрации RO воды проходит через фильтры CP и RO и фильтруется до максимального качества.
Минимальное количество трубок и фланцев для удобной установки системы фильтрации. Удобная и гигиеничная замена фильтра благодаря системе QuickTwist, не требующей дополнительных инструментов и очистки.
Электронный индикатор срока службы фильтра автоматически подсчитывает объем фильтруемой воды и напомнит вам о необходимости его замены. Своевременная замена фильтра обеспечит стабильную эффективность фильтрации.
Благодаря исключительно низкому коэффициенту слива воды (вода RO к сливаемой: до 1,5:1) наша система экономит до 350 % больше воды по сравнению с традиционными системами обратного осмоса.** Столь высокая эффективность поможет сэкономить на оплате квитанций за воду и обеспечивает экологичность, расходуя меньше воды.
Долговечные фильтры сэкономят вам средства на покупку воды Фильтр RO: ресурс до 11 000 л и срок службы 24–36 месяцев Фильтр PC: ресурс до 6000 л и срок службы до 12 месяцев
Детектор отслеживает возможные утечки воды и при их обнаружении автоматически отключает подачу воды и оповещает пользователя.
Благодаря умной функции автоматической очистки поддерживается фильтрующая способность мембраны обратного осмоса.
Действие фильтра
Технические характеристики фильтра
Общие характеристики
Инструменты безопасности
