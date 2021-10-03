Ключевые слова для поиска

    Благодаря лучшей в своем классе технологии фильтрации обратным осмосом (RO) эта 3-ступенчатая система обеспечивает тщательную фильтрацию частиц до 0,001 мкм. Мембрана RO 400 GPD обеспечивает мгновенную фильтрацию объема воды 1,05 л/мин. Умный индикатор напомнит о необходимости замены фильтра.

    Мгновенная фильтрация обратным осмосом

    Конструкция без резервуара 400 GPD.

    • 3-ступенчатая фильтрация RO
    • Без резервуара 400GPD*
    • Два режима фильтрации
    • Умный индикатор
    Современная многоэтапная система фильтрации для оптимального результата

    Современная многоэтапная система фильтрации для оптимального результата

    3-этапная система фильтрации задерживает широкий ряд загрязняющих веществ, обеспечивая долговечность и производительность. Фильтр CP задерживает большие частицы и устраняет хлор, пестициды и химические вещества. Затем фильтр RO устраняет полностью растворившиеся в воде твердые вещества. Устраняет до 99,999 % бактерий, 99,999 % вирусов, 99,99 % свинца, 99 % пестицидов, 99 % химических веществ и 99 % жесткости воды.*

    Фильтрация частиц до 0,0001 мкм методом обратного осмоса (RO)

    Фильтрация частиц до 0,0001 мкм методом обратного осмоса (RO)

    Тщательная фильтрация методом обратного осмоса эффективно фильтрует загрязняющие частицы размером до 0,0001 мкм, гарантируя чистоту питьевой воды.

    Быстрый поток 1,05 л/мин с 400 GPD RO

    Быстрый поток 1,05 л/мин с 400 GPD RO

    Мембрана обратного осмоса 400 GPD (галлонов в день) обеспечивает быстрый поток воды 1,05 л/мин и позволяет получить стакан чистой питьевой воды всего за несколько секунд.

    Экономия пространства и эффективная фильтрация воды

    Экономия пространства и эффективная фильтрация воды

    Конструкция без резервуара позволяет фильтровать воду, когда она вам необходима, что снижает риск повторного загрязнения. Компактный дизайн позволяет легко найти место для размещения системы под раковиной.

    Два режима подачи воды для питья и мытья посуды

    Два режима подачи воды для питья и мытья посуды

    Система поддерживает режим микрофильтрации и режим фильтрации RO. В режиме микрофильтрации вода проходит только через фильтр CP. Загрязняющие частицы устраняются, а минералы в составе воды сохраняются без слива лишней воды. В режиме фильтрации RO воды проходит через фильтры CP и RO и фильтруется до максимального качества.

    Быстрая установка и замена фильтра

    Быстрая установка и замена фильтра

    Минимальное количество трубок и фланцев для удобной установки системы фильтрации. Удобная и гигиеничная замена фильтра благодаря системе QuickTwist, не требующей дополнительных инструментов и очистки.

    Индикатор срока службы фильтра напомнит вам о необходимости его замены

    Индикатор срока службы фильтра напомнит вам о необходимости его замены

    Электронный индикатор срока службы фильтра автоматически подсчитывает объем фильтруемой воды и напомнит вам о необходимости его замены. Своевременная замена фильтра обеспечит стабильную эффективность фильтрации.

    Низкий коэффициент слива воды 1,5:1

    Низкий коэффициент слива воды 1,5:1

    Благодаря исключительно низкому коэффициенту слива воды (вода RO к сливаемой: до 1,5:1) наша система экономит до 350 % больше воды по сравнению с традиционными системами обратного осмоса.** Столь высокая эффективность поможет сэкономить на оплате квитанций за воду и обеспечивает экологичность, расходуя меньше воды.

    Долговечные фильтры для экономии средств

    Долговечные фильтры для экономии средств

    Долговечные фильтры сэкономят вам средства на покупку воды Фильтр RO: ресурс до 11 000 л и срок службы 24–36 месяцев Фильтр PC: ресурс до 6000 л и срок службы до 12 месяцев

    Детектор утечки для безопасного использования

    Детектор утечки для безопасного использования

    Детектор отслеживает возможные утечки воды и при их обнаружении автоматически отключает подачу воды и оповещает пользователя.

    Оптимальная эффективность благодаря автоочистке мембраны

    Оптимальная эффективность благодаря автоочистке мембраны

    Благодаря умной функции автоматической очистки поддерживается фильтрующая способность мембраны обратного осмоса.

    • Действие фильтра

      Точность фильтра
      0,0001 мкм
      Задержание хлора
      Да
      Снижение жесткости воды
      Да
      Удаление взвесей
      Да
      Удаление бактерий
      до 99,999 %
      Удаление пестицидов
      до 99,9 %
      Удаление ЛОС
      Да
      Удаление вирусов
      до 99,99 %
      Удаление тяжелых металлов
      до 99 %
      Удаление химических соединений
      до 99 %
      Удаление осадка
      Да

    • Технические характеристики фильтра

      Ресурс фильтра
      • RO: 11 000 л
      • CP: 6000 л
      Материал фильтра
      • Мембрана 400GPD RO
      • Удаление осадка, угольный блок
      Срок службы фильтра
      • Фильтр CP: 6–12 месяцев
      • Фильтр RO: 24–36 месяцев

    • Общие характеристики

      Габариты продукта
      134*392*393  миллиметра
      Объем резервуара для воды
      N
      Температура подачи воды
      5–38  °C
      Скорость потока (л/мин)
      1,05 л/мин
      Рабочее давление
      0,1~0,4 МПа
      Коэффициент слива воды
      1,5:1
      Два режима подачи воды
      Д
      Мощность
      65 Вт

    • Инструменты безопасности

      Оповещение о замене фильтра
      Д
      Детектор утечки
      Д
      Автоматическая очистка
      Д

    • Протестировано SGS в лабораторных условиях.
    • * Протестировано внутренней лабораторией.
    • ** Из расчета 10 л/день. Фактический срок службы фильтра зависит от объемов повседневного использования и качества местной водопроводной воды.

