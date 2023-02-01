AUT4030R400/10
Компактная и функциональная
Новая система Philips UTS AUT4030R400 имеет компактную конструкцию и предлагает мощную 4-ступенчатую систему фильтрации, а также панель обновлений с двумя режимами фильтрации — наслаждайтесь фильтрованной и чистой водой уже через несколько секунд.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Глубокая фильтрация методом обратного осмоса позволяет эффективно устранять загрязняющие частицы размером до 0,0001 мкм, включая хлор, тяжелые металлы, пестициды, бактерии и даже вирусы*. Фильтр также делает воду менее жесткой.
Индикатор срока службы фильтра своевременно напомнит вам о необходимости его замены для поддержания оптимальных результатов фильтрации.
Фильтра RO хватит для фильтрации 2000 литров воды, что позволит избежать потребления тысяч пластиковых бутылок каждый год. Плюсы для вас, плюсы для окружающей среды.
Все компоненты, с которыми происходит прямой контакт, изготовлены без использования бисфенола-А.
Современный и стильный дизайн понравится всем, кто любит элегантность и минимализм.
Действие фильтра
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
Страна происхождения
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