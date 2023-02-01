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  • Компактная и функциональная Компактная и функциональная Компактная и функциональная
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    Фильтр для воды с установкой под раковиной

    AUT4030R400/10

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    Компактная и функциональная

    Новая система Philips UTS AUT4030R400 имеет компактную конструкцию и предлагает мощную 4-ступенчатую систему фильтрации, а также панель обновлений с двумя режимами фильтрации — наслаждайтесь фильтрованной и чистой водой уже через несколько секунд.

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    Фильтр для воды с установкой под раковиной

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    Компактная и функциональная

    Тщательная и долговечная фильтрация RO

    • Фильтрация методом обратного осмоса
    • 400 г, без резервуара
    • Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха
    • 3 года срок службы фильтра RO

    Глубокая фильтрация методом обратного осмоса до 0,0001 мкм

    Глубокая фильтрация методом обратного осмоса позволяет эффективно устранять загрязняющие частицы размером до 0,0001 мкм, включая хлор, тяжелые металлы, пестициды, бактерии и даже вирусы*. Фильтр также делает воду менее жесткой.

    Индикатор срока службы фильтра напомнит вам о необходимости его замены

    Индикатор срока службы фильтра своевременно напомнит вам о необходимости его замены для поддержания оптимальных результатов фильтрации.

    Ресурс фильтрации 4000 л

    Фильтра RO хватит для фильтрации 2000 литров воды, что позволит избежать потребления тысяч пластиковых бутылок каждый год. Плюсы для вас, плюсы для окружающей среды.

    Без бисфенола-А

    Все компоненты, с которыми происходит прямой контакт, изготовлены без использования бисфенола-А.

    Современный дизайн подчеркнет ваш интерьер

    Современный и стильный дизайн понравится всем, кто любит элегантность и минимализм.

    • Действие фильтра

      Устранение частиц пластика
      Да
      Срок службы фильтра
      Фильтр 3 в 1: 12 месяцев; фильтр RO: 36 месяцев
      Задержание хлора
      Да
      Снижение жесткости воды
      Да
      Удаление бактерий
      Да
      Удаление пестицидов
      Да
      Удаление ЛОС
      Да
      Удаление тяжелых металлов
      Да
      Режим двойной фильтрации
      Да

    • Технические характеристики фильтра

      Точность фильтрации
      RO: 0,0001 мкм
      Ресурс фильтра
      6000 л
      Спецификации мембраны RO
      400 галлонов

    • Условия подачи воды

      Давление воды на входе
      0,1–0,4 МПа  бар
      Температура воды на входе
      5–38  °C

    • Общие характеристики

      Размеры продукта (ДхШхВ)
      114*303.5*390  миллиметра
      Сменный фильтр-картридж
      RO-AUT602R400; 3 в 1-AUT602CF
      Номинальный расход воды
      2 л/мин (фильтрация воды) 1,1 л/мин (очистка воды)
      Коэффициент слива воды
      2:1
      Мощность
      55 Вт
      Смеситель
      С напоминанием о необходимости замены фильтра

    • Страна происхождения

      Фильтр для воды с установкой под раковиной
      Китай

    Badge-D2C

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