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    Philips Фильтр для воды с установкой под раковиной

    AUT4030R600/10

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    Компактная и функциональная

    Новая система Philips UTS AUT4030R600 имеет компактную конструкцию и предлагает мощную 4-ступенчатую систему фильтрации, а также панель обновлений с двумя режимами фильтрации — наслаждайтесь фильтрованной и чистой водой уже через несколько секунд.

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    Philips Фильтр для воды с установкой под раковиной

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    Компактная и функциональная

    Максимальный комфорт и компактный дизайн

    • Фильтрация методом обратного осмоса
    • Мембрана 600 GPD
    • Подсветка

    Глубокая фильтрация методом обратного осмоса до 0,0001 мкм

    Глубокая фильтрация методом обратного осмоса позволяет эффективно устранять загрязняющие частицы размером до 0,0001 мкм, включая хлор, тяжелые металлы, пестициды, бактерии и даже вирусы*. Фильтр также делает воду менее жесткой.

    Вода будет вкуснее благодаря высококачественному активированному углю

    Фильтр с активированным углем изготовлен из отборной скорлупы кокосового ореха, которая делает очищенную воду вкуснее.

    Два режима фильтрации для разных требований к очистке

    Эта система располагает двумя режимами фильтрации — режим обратного осмоса (RO) обеспечивает приятный вкус питьевой воды, в то время как режим фильтрации осадка сохраняет исходную концентрацию минералов и отлично подойдет для мытья или уборки без лишнего слива воды.

    Системы замены фильтра QuickTwist

    Простая и гигиеничная замена фильтра с конструкцией QuickTwist без необходимости в задействовании других инструментов.

    Чистая вода для любых кухонных нужд

    Предварительный фильтр RO удаляет частицы, хлор и даже до 99 % свинца, обеспечивая высокую скорость потока до 15 л/мин. Он очищает воду для подачи через кухонный смеситель, в посудомоечную машину и даже встроенный парогенератор, не понижая напор воды.

    Прямая фильтрация потока до 600GPD

    Эта система обеспечивает очистку до 600 галлонов воды в день (GPD), что позволит всей семье наслаждаться чистой питьевой водой. Более того, она обеспечивает высокую скорость потока — чтобы наполнить стакан водой, вам потребуется менее 6 секунд!**

    Мгновенная фильтрация и экономия пространства

    С помощью прямоточной фильтрации вы можете избавиться от резервуара для воды. Каждая капля воды мгновенно фильтруется, и вы экономите место в шкафчике под мойкой.

    Усовершенствованный фильтр для продолжительной высококачественной работы

    Многоступенчатая система фильтрации отфильтровывает широкий спектр загрязняющих веществ, обеспечивая превосходную и долговечную работу. Срок службы RO-фильтра составляет до 3 лет, что позволяет сэкономить общую стоимость владения.

    Эффективно очищает воду без лишних расходов

    Благодаря передовой технологии фильтрации система производит очищенную воду более эффективно при соотношении чистой воды к стоку 2:1. Экономьте на счетах за воду!

    Без бисфенола-А

    Все компоненты, с которыми происходит прямой контакт, изготовлены без использования бисфенола-А.

    Оптимальная производительность фильтрации с автоматической промывкой

    Благодаря интеллектуальной функции автоматической промывки производительность фильтрации мембраны обратного осмоса поддерживается без особых усилий. Вы также можете активировать её вручную.

    • Действие фильтра

      Срок службы фильтра
      Фильтр 3 в 1: 12 месяцев; фильтр RO: 36 месяцев
      Устранение частиц пластика
      Да
      Задержание хлора
      Да
      Снижение жесткости воды
      Да
      Удаление бактерий
      Да
      Удаление пестицидов
      Да
      Удаление ЛОС
      Да
      Удаление вирусов
      Да
      Удаление тяжелых металлов
      Да
      Режим фильтрации
      Режим очистки воды и режим фильтрации воды
      Удаление ПФОК
      Да
      Удаление ПФАС
      Да

    • Технические характеристики фильтра

      Точность фильтрации
      До 0,0001 мкм
      Срок службы фильтра
      До 12 месяцев
      Спецификации мембраны RO
      600 галлонов
      Этап фильтрации
      4-этапная

    • Условия подачи воды

      Давление воды на входе
      0,1–0,4 МПа  бар
      Температура воды на входе
      5–38  °C

    • Общие характеристики

      Размеры продукта (ДхШхВ)
      114*303.5*390  миллиметра
      Сменный фильтр-картридж
      RO-AUT602R600; 3 в 1-AUT602CF
      Температура подачи воды
      5–38  °C
      Номинальный расход воды
      1,57 л/мин
      Коэффициент слива воды
      65 % (2:1)
      Мощность
      55 Вт
      Давление подачи воды
      0,1–0,4
      Смеситель
      С напоминанием о необходимости замены фильтра
      Применимая подача воды
      Городская водопроводная вода
      Резервуар для хранения воды
      Без резервуара
      Насос для повышения давления
      Комплектация
      Напряжение
      220–240
      Установка
      Только вертикальная установка

    • Страна изготовления

      Страна изготовления
      Сделано в Китае.

    Badge-D2C

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    • * Протестировано сторонним агентством в лабораторных условиях. Нежелательные или другие вещества, которые задерживает этот фильтр, необязательно содержатся в воде всех пользователей.
    • ** При наполнении стакана объемом 150 мл.

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