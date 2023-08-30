AUT4030R600/10
Компактная и функциональная
Новая система Philips UTS AUT4030R600 имеет компактную конструкцию и предлагает мощную 4-ступенчатую систему фильтрации, а также панель обновлений с двумя режимами фильтрации — наслаждайтесь фильтрованной и чистой водой уже через несколько секунд.Узнать обо всех преимуществах
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Глубокая фильтрация методом обратного осмоса позволяет эффективно устранять загрязняющие частицы размером до 0,0001 мкм, включая хлор, тяжелые металлы, пестициды, бактерии и даже вирусы*. Фильтр также делает воду менее жесткой.
Фильтр с активированным углем изготовлен из отборной скорлупы кокосового ореха, которая делает очищенную воду вкуснее.
Эта система располагает двумя режимами фильтрации — режим обратного осмоса (RO) обеспечивает приятный вкус питьевой воды, в то время как режим фильтрации осадка сохраняет исходную концентрацию минералов и отлично подойдет для мытья или уборки без лишнего слива воды.
Простая и гигиеничная замена фильтра с конструкцией QuickTwist без необходимости в задействовании других инструментов.
Предварительный фильтр RO удаляет частицы, хлор и даже до 99 % свинца, обеспечивая высокую скорость потока до 15 л/мин. Он очищает воду для подачи через кухонный смеситель, в посудомоечную машину и даже встроенный парогенератор, не понижая напор воды.
Эта система обеспечивает очистку до 600 галлонов воды в день (GPD), что позволит всей семье наслаждаться чистой питьевой водой. Более того, она обеспечивает высокую скорость потока — чтобы наполнить стакан водой, вам потребуется менее 6 секунд!**
С помощью прямоточной фильтрации вы можете избавиться от резервуара для воды. Каждая капля воды мгновенно фильтруется, и вы экономите место в шкафчике под мойкой.
Многоступенчатая система фильтрации отфильтровывает широкий спектр загрязняющих веществ, обеспечивая превосходную и долговечную работу. Срок службы RO-фильтра составляет до 3 лет, что позволяет сэкономить общую стоимость владения.
Благодаря передовой технологии фильтрации система производит очищенную воду более эффективно при соотношении чистой воды к стоку 2:1. Экономьте на счетах за воду!
Все компоненты, с которыми происходит прямой контакт, изготовлены без использования бисфенола-А.
Благодаря интеллектуальной функции автоматической промывки производительность фильтрации мембраны обратного осмоса поддерживается без особых усилий. Вы также можете активировать её вручную.
Действие фильтра
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
Страна изготовления
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