Современная многоэтапная система фильтрации для оптимального результата

5-ступенчатая система фильтрации задерживает различные загрязняющие вещества, обеспечивая стабильно высокую эффективность и долговечность. Фильтр 4 в 1 задерживает крупные частицы, хлор, пестициды и прочие химикаты. Затем фильтр RO (обратного осмоса) удаляет из воды все минералы. Затем вода повторно проходит через слой с активированным углем фильтра 4 в 1, что делает ее вкуснее. Система задерживает до 99,999 % бактерий, 99,999 % вирусов, 99,99 % свинца, 99 % пестицидов и 99 % химикатов.*