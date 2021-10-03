Ключевые слова для поиска

    AquaShield Фильтр для воды с установкой под раковиной

    AUT7006/10

    Мгновенная фильтрация обратным осмосом

    Благодаря лучшей в своем классе технологии фильтрации обратным осмосом (RO) эта 5-ступенчатая система обеспечивает тщательную фильтрацию частиц до 0,001 мкм. Мембрана RO 400 GPD обеспечивает мгновенную фильтрацию объема воды 2,1 л/мин. Умная панель напомнит о необходимости замены фильтра.

    AquaShield Фильтр для воды с установкой под раковиной

    Мгновенная фильтрация обратным осмосом

    Конструкция без резервуара 800 GPD

    • 5-ступенчатая фильтрация RO
    • Конструкция без резервуара 800 GPD
    • Умная панель
    Современная многоэтапная система фильтрации для оптимального результата

    Современная многоэтапная система фильтрации для оптимального результата

    5-ступенчатая система фильтрации задерживает различные загрязняющие вещества, обеспечивая стабильно высокую эффективность и долговечность. Фильтр 4 в 1 задерживает крупные частицы, хлор, пестициды и прочие химикаты. Затем фильтр RO (обратного осмоса) удаляет из воды все минералы. Затем вода повторно проходит через слой с активированным углем фильтра 4 в 1, что делает ее вкуснее. Система задерживает до 99,999 % бактерий, 99,999 % вирусов, 99,99 % свинца, 99 % пестицидов и 99 % химикатов.*

    Фильтрация частиц до 0,0001 мкм методом обратного осмоса (RO)

    Фильтрация частиц до 0,0001 мкм методом обратного осмоса (RO)

    Тщательная фильтрация методом обратного осмоса эффективно фильтрует загрязняющие частицы размером до 0,0001 мкм, гарантируя чистоту питьевой воды.

    Сверхбыстрый поток 2,1 л/мин с 800 GPD RO

    Сверхбыстрый поток 2,1 л/мин с 800 GPD RO

    Мембрана обратного осмоса 800 GPD (галлонов в день) обеспечивает сверхбыстрый поток воды 2,1 л/мин и позволяет получить стакан чистой питьевой воды всего за несколько секунд.

    Экономия пространства и эффективная фильтрация воды

    Экономия пространства и эффективная фильтрация воды

    Конструкция без резервуара позволяет фильтровать воду, когда она вам необходима, что снижает риск повторного загрязнения. Компактный дизайн позволяет легко найти место для размещения системы под раковиной.

    Вы сразу поймете, когда будет пора выполнять замену фильтров

    Вы сразу поймете, когда будет пора выполнять замену фильтров

    Умная панель автоматически напомнит о необходимости замены фильтра, подсчитав объем реального потребления воды. Вы сразу поймете, когда фильтр необходимо заменить, больше не нужно наклоняться и заглядывать под раковину, чтобы проверить систему. Своевременная замена фильтра обеспечит стабильную эффективность фильтрации.

    Низкий коэффициент слива воды 2:1

    Низкий коэффициент слива воды 2:1

    Благодаря исключительно низкому коэффициенту слива воды (вода RO к сливаемой: до 2:1) наша система экономит до 500 % больше воды по сравнению с традиционными системами обратного осмоса.** Столь высокая эффективность поможет сэкономить на оплате квитанций за воду и обеспечивает экологичность, расходуя меньше воды.

    Экономичный фильтр с длительным сроком службы

    Экономичный фильтр с длительным сроком службы

    Долговечные фильтры сэкономят вам средства на покупку воды Фильтр RO: ресурс до 18 250 л и срок службы до 60 месяцев Фильтр PC: ресурс до 15330 л и срок службы до 24 месяцев

    Вместо нескольких тысяч одноразовых пластиковых бутылок

    Вместо нескольких тысяч одноразовых пластиковых бутылок

    Вам больше не придется покупать воду в бутылках для питья или приготовления пищи. Вкусная и полезная вода теперь доступна прямо у вас дома. Экономия и экологичность — вместо нескольких тысяч одноразовых пластиковых бутылок.

    Детектор утечки для безопасного использования

    Детектор утечки для безопасного использования

    Детектор отслеживает возможные утечки воды и при их обнаружении автоматически отключает подачу воды и оповещает пользователя.

    Оптимальная эффективность благодаря автоочистке мембраны

    Оптимальная эффективность благодаря автоочистке мембраны

    Благодаря умной функции автоматической очистки поддерживается фильтрующая способность мембраны обратного осмоса.

    • Действие фильтра

      Точность фильтра
      • 0,0001 мкм
      • Фильтр RO: 0,0001 мкм
      Задержание хлора
      до 99 %
      Удаление пестицидов
      до 99 %
      Удаление бактерий
      до 99,999 %
      Удаление взвесей
      Да
      Снижение жесткости воды
      • Да
      • до 99 %
      Удаление ЛОС
      • до 99 %
      • до 99,999 %
      Удаление вирусов
      до 99,999 %
      Удаление тяжелых металлов
      до 99 %
      Удаление химических соединений
      до 99 %
      Удаление осадка
      Да

    • Технические характеристики фильтра

      Ресурс фильтра
      • Фильтр PC "4 в 1": 15 330 л
      • RO: 18 250 л
      Материал фильтра
      • Инновационный фильтр "4 в 1"
      • Мембрана 800GPD RO
      Срок службы фильтра
      • Фильтр PC "4 в 1": 12–24 месяцев
      • Фильтр RO: 48–60 месяцев

    • Общие характеристики

      Габариты продукта
      448 * 135 * 393 мм  миллиметра
      Объем резервуара для воды
      --
      Температура подачи воды
      5–38  °C
      Скорость потока (л/мин)
      2,1 л/мин
      Рабочее давление
      0,1~0,4 МПа
      Коэффициент слива воды
      2:1
      Два режима подачи воды
      --
      Мощность
      110 Вт

    • Инструменты безопасности

      Оповещение о замене фильтра
      Y
      Детектор утечки
      --
      Автоматическая очистка
      Y

    • Independently tested under laboratory conditions.
    • * Протестировано внутренней лабораторией.
    • ** Из расчета 10 л/день. Фактический срок службы фильтра зависит от объемов повседневного использования и качества местной водопроводной воды.

