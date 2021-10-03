AUT7006/10
Мгновенная фильтрация обратным осмосом
Благодаря лучшей в своем классе технологии фильтрации обратным осмосом (RO) эта 5-ступенчатая система обеспечивает тщательную фильтрацию частиц до 0,001 мкм. Мембрана RO 400 GPD обеспечивает мгновенную фильтрацию объема воды 2,1 л/мин. Умная панель напомнит о необходимости замены фильтра.Узнать обо всех преимуществах
5-ступенчатая система фильтрации задерживает различные загрязняющие вещества, обеспечивая стабильно высокую эффективность и долговечность. Фильтр 4 в 1 задерживает крупные частицы, хлор, пестициды и прочие химикаты. Затем фильтр RO (обратного осмоса) удаляет из воды все минералы. Затем вода повторно проходит через слой с активированным углем фильтра 4 в 1, что делает ее вкуснее. Система задерживает до 99,999 % бактерий, 99,999 % вирусов, 99,99 % свинца, 99 % пестицидов и 99 % химикатов.*
Тщательная фильтрация методом обратного осмоса эффективно фильтрует загрязняющие частицы размером до 0,0001 мкм, гарантируя чистоту питьевой воды.
Мембрана обратного осмоса 800 GPD (галлонов в день) обеспечивает сверхбыстрый поток воды 2,1 л/мин и позволяет получить стакан чистой питьевой воды всего за несколько секунд.
Конструкция без резервуара позволяет фильтровать воду, когда она вам необходима, что снижает риск повторного загрязнения. Компактный дизайн позволяет легко найти место для размещения системы под раковиной.
Умная панель автоматически напомнит о необходимости замены фильтра, подсчитав объем реального потребления воды. Вы сразу поймете, когда фильтр необходимо заменить, больше не нужно наклоняться и заглядывать под раковину, чтобы проверить систему. Своевременная замена фильтра обеспечит стабильную эффективность фильтрации.
Благодаря исключительно низкому коэффициенту слива воды (вода RO к сливаемой: до 2:1) наша система экономит до 500 % больше воды по сравнению с традиционными системами обратного осмоса.** Столь высокая эффективность поможет сэкономить на оплате квитанций за воду и обеспечивает экологичность, расходуя меньше воды.
Долговечные фильтры сэкономят вам средства на покупку воды Фильтр RO: ресурс до 18 250 л и срок службы до 60 месяцев Фильтр PC: ресурс до 15330 л и срок службы до 24 месяцев
Вам больше не придется покупать воду в бутылках для питья или приготовления пищи. Вкусная и полезная вода теперь доступна прямо у вас дома. Экономия и экологичность — вместо нескольких тысяч одноразовых пластиковых бутылок.
Детектор отслеживает возможные утечки воды и при их обнаружении автоматически отключает подачу воды и оповещает пользователя.
Благодаря умной функции автоматической очистки поддерживается фильтрующая способность мембраны обратного осмоса.
Действие фильтра
Технические характеристики фильтра
Общие характеристики
Инструменты безопасности
