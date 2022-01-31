Ключевые слова для поиска

    Этот комбинированный фильтр 4 в 1 эффективно удаляет вредные частицы размером до 5 мкм, включая остаточный хлор, красители и причину неприятного запаха.

    Удаляет вредные частицы размером до 5 мкм

    • Для использования с UTS
    • PC 4 в 1
    • Комбинированный фильтр 4 в 1

    Эффективен, как 2 фильтра

    Комбинированный фильтр 2 в 1 состоит из хлопкового фильтра PP и подвергаемого сжатию активированного угля — он эффективно поглощает крупные частицы, ржавчину, остаточный хлор, красители, неприятные запахи и микроорганизмы.

    Предотвращает вторичное загрязнение

    Встроенный сменный фильтр устраняет риски загрязнения внутренних компонентов системы.

    Системы замены фильтра QuickTwist

    Горизонтальная установка и система QuickTwist позволяют легко заменять фильтр самостоятельно, без вызова специалиста.

    • Действие фильтра

      Уменьшение содержания растворимого свинца
      Да, до 99 %*
      Задержание хлора
      Да, до 99 %*
      Удаление пестицидов
      Да
      Удаление ЛОС
      Да

    • Технические характеристики фильтра

      Ресурс фильтра
      Фильтр PC "4 в 1": 15 330 л
      Точность фильтра
      5 мкм

    • Условия подачи воды

      Давление воды на входе
      0,1–0,4 МПа  бар
      Качество воды на входе
      Городская водопроводная вода
      Температура воды на входе
      5–38  °C

    • Общие характеристики

      Материал основного фильтра
      Хлопок PP, предугольный, послеугольный, неплетеные
      Рекомендованный срок службы фильтра
      до 24 месяцев

    • Страна происхождения

      Сменный фильтр-картридж
      Китай

    • * Основано на результатах тестов, проведенных международным сертификационным агентством SGS в лабораторных условиях.

