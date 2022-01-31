AUT728/10
Наслаждайтесь полезной водой
Этот комбинированный фильтр 4 в 1 эффективно удаляет вредные частицы размером до 5 мкм, включая остаточный хлор, красители и причину неприятного запаха.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комбинированный фильтр 2 в 1 состоит из хлопкового фильтра PP и подвергаемого сжатию активированного угля — он эффективно поглощает крупные частицы, ржавчину, остаточный хлор, красители, неприятные запахи и микроорганизмы.
Встроенный сменный фильтр устраняет риски загрязнения внутренних компонентов системы.
Горизонтальная установка и система QuickTwist позволяют легко заменять фильтр самостоятельно, без вызова специалиста.
Действие фильтра
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
Страна происхождения
