    Сменный фильтр

    AUT861/10

    Наслаждайтесь полезной водой

    Этот мембранный фильтр RO с системой обратного осмоса эффективно удаляет тяжелые металлы, бактерии, вирусы, пестициды, остаточный хлор, антибиотики, а также снижает жесткость воды для защиты от накипи.

    Наслаждайтесь полезной водой

    Эффективно удаляет тяжелые металлы, бактерии и вирусы

    • Для использования с UTS
    • RO
    • Фильтр RO

    Удаляет тяжелые металлы, вирусы, бактерии и антибиотики

    Многоступенчатая система очистки AquaShield PRO с системой обратного осмоса эффективно удаляет тяжелые металлы, бактерии, вирусы, пестициды, остаточный хлор, антибиотики, а также снижает жесткость воды для защиты от накипи.

    Предотвращает вторичное загрязнение

    Встроенный сменный фильтр устраняет риски загрязнения внутренних компонентов системы.

    • Технические характеристики фильтра

      Точность фильтра
      0,0001 мкм
      Характеристики обратного осмоса (RO)
      75G

    • Условия подачи воды

      Давление воды на входе
      0,15–0,4 мПа  бар
      Качество воды на входе
      Городская водопроводная вода
      Температура воды на входе
      5–38  °C

    • Общие характеристики

      Материал основного фильтра
      Мембрана обратного осмоса
      Рекомендованный срок службы фильтра
      24–36 месяцев

    • Страна происхождения

      Сменный фильтр-картридж
      Китай

