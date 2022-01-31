AUT861/10
Наслаждайтесь полезной водой
Этот мембранный фильтр RO с системой обратного осмоса эффективно удаляет тяжелые металлы, бактерии, вирусы, пестициды, остаточный хлор, антибиотики, а также снижает жесткость воды для защиты от накипи.Узнать обо всех преимуществах
Многоступенчатая система очистки AquaShield PRO с системой обратного осмоса эффективно удаляет тяжелые металлы, бактерии, вирусы, пестициды, остаточный хлор, антибиотики, а также снижает жесткость воды для защиты от накипи.
Встроенный сменный фильтр устраняет риски загрязнения внутренних компонентов системы.
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
Страна происхождения
