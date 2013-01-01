Ключевые слова для поиска

  • Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

    AW1000/10

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple.

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    Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

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    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Одержимые звуком

    • Создайте беспроводную Hi-Fi-систему
    • Цифровой выход, аналоговые вход и выход
    Огромный мир музыкальных интернет-служб

    Огромный мир музыкальных интернет-служб

    Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.

    Невероятное удобство и простота настройки

    Невероятное удобство и простота настройки

    Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

    Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

    Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

    Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.

    Слушайте тысячи бесплатных интернет-радиостанций

    Слушайте тысячи бесплатных интернет-радиостанций

    Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Вам доступно более 30 000 интернет-радиостанций, а значит вы сможете слушать больше интересной музыки.

    Слушайте музыку через беспроводное подключение к домашней стереосистеме

    Слушайте музыку через беспроводное подключение к домашней стереосистеме

    Беспроводную систему Hi-Fi можно без труда подключить к имеющейся Hi-Fi-системе или домашнему кинотеатру и слушать музыку с компьютера, мобильного устройства или из Интернета.

    Разнообразные возможности подключения для воспроизведения музыки с других плееров

    Разнообразные возможности подключения для воспроизведения музыки с других плееров

    На беспроводной системе Hi-Fi можно слушать музыку с других устройств через линейное подключение. Просто подключите свой MP3-, CD- или DVD-плеер к системе через выходной линейный разъем.

    • Звук

      Регулятор громкости
      вверх/вниз

    • Подключения

      Беспроводное соединение
      Беспроводная локальная сеть (802.11n), Беспроводная локальная сеть (802.11g), Беспроводная локальная сеть (802.11b)

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (доступно через Интернет)

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      140 x 140 x 40 мм
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      261 x 182 x 84 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      MP3, WMA, без DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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    • Napster доступна только в Германии и Великобритании.

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