Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple. Узнать обо всех преимуществах