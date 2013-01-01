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AW1000/10
Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.
Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play
Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.
Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Вам доступно более 30 000 интернет-радиостанций, а значит вы сможете слушать больше интересной музыки.
Беспроводную систему Hi-Fi можно без труда подключить к имеющейся Hi-Fi-системе или домашнему кинотеатру и слушать музыку с компьютера, мобильного устройства или из Интернета.
На беспроводной системе Hi-Fi можно слушать музыку с других устройств через линейное подключение. Просто подключите свой MP3-, CD- или DVD-плеер к системе через выходной линейный разъем.
Звук
Подключения
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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