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Philips Fidelio

Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

AW1000/10
Fidelio
Общая оценка / 5
Fidelio
  • Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
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    Philips Fidelio Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

    AW1000/10
    Общая оценка / 5

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple. Узнать обо всех преимуществах

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio Беспроводное Hi-Fi-соединение A1

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Беспроводной модуль Philips Fidelio Hi-Fi подключается к системе Hi-Fi и позволяет прослушивать интернет-радиостанции и всю музыкальную коллекцию из облачного сервиса. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple. Узнать обо всех преимуществах

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      Слушайте музыку через беспроводное подключение к домашней стереосистеме

      Слушайте музыку через беспроводное подключение к домашней стереосистеме

      Беспроводную систему Hi-Fi можно без труда подключить к имеющейся Hi-Fi-системе или домашнему кинотеатру и слушать музыку с компьютера, мобильного устройства или из Интернета.

      Огромный мир музыкальных интернет-служб

      Огромный мир музыкальных интернет-служб

      Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.

      Слушайте тысячи бесплатных интернет-радиостанций

      Слушайте тысячи бесплатных интернет-радиостанций

      Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Вам доступно более 30 000 интернет-радиостанций, а значит вы сможете слушать больше интересной музыки.

      Разнообразные возможности подключения для воспроизведения музыки с других плееров

      Разнообразные возможности подключения для воспроизведения музыки с других плееров

      На беспроводной системе Hi-Fi можно слушать музыку с других устройств через линейное подключение. Просто подключите свой MP3-, CD- или DVD-плеер к системе через выходной линейный разъем.

      Технические характеристики

      • Звук

        Регулятор громкости
        вверх/вниз

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • MP3
        • WMA
        • без DRM AAC (m4A)
        • eAAC+
        • FLAC
        Поддержка меток ID3
        Да
        Скорость передачи данных для MP3
        8—320 кбит/с и переменный битрейт
        Потоковая передача музыки
        • Интернет-радио
        • Музыкальные службы
        • ПК/MAC
        Частоты дискретизации
        8 — 48 кГц (MP3)

      • Подключения

        Беспроводное соединение
        • Беспроводная локальная сеть (802.11n)
        • Беспроводная локальная сеть (802.11g)
        • Беспроводная локальная сеть (802.11b)
        Беспроводное универсальное Plug & Play
        Клиент UPnP
        Проводная локальная сеть
        Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
        Кодирование/безопасность
        • WEP 128 бит
        • WEP 64 бит
        • WPA
        • WPS-PBC
        • WPS-PIN
        • WPA2
        Аудиоподключения
        • Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
        • Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
        • Коаксиальный цифровой аудиовыход
        • Оптический цифровой аудиовыход

      • Комфорт

        Клавиши сохраненных интернет-радиостанций
        Да

      • Приложение для смартфонов/планшетных ПК

        Название приложения
        AirStudio+ Lite, бесплатная загрузка из Apple App Store/Google Play

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (доступно через Интернет)
        Гарантийная карточка
        Гарантийная карточка
        Адаптер переменного/постоянного тока
        110-240 В
        Входящие в комплект аксессуары
        • Краткое руководство
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        140 x 140 x 40 мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        261 x 182 x 84 мм
        Вес брутто
        1,4  фунта
        Вес нетто
        1  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

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      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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