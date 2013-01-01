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  • Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
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    Беспроводные АС Hi-Fi A9

    AW9000/10

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве.

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    Беспроводные АС Hi-Fi A9

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    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Одержимые звуком

    • Стереозвук высокой четкости
    • 100 Вт, 6 Hi-Fi-излучателей
    • Цифровой и аналоговый входы
    Дополнительная свобода выбора благодаря цифровому и аналоговому входам

    Дополнительная свобода выбора благодаря цифровому и аналоговому входам

    Цифровой и аналоговый аудиовходы позволяют помимо беспроводных подключать другие различные источники. Подключите ТВ, Blu-ray-проигрыватель, игровую консоль или другой медиаплеер и наслаждайтесь Hi-Fi-звучанием через АС Philips

    АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

    АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

    АС оснащена расположенными под особым углом Hi-Fi-излучателями, которые охватывают широкую площадь, формируя панорамное, заполняющее пространство звучание. Особое положение излучателей обеспечивает непревзойденное динамичное звучание независимо от расположения слушателя в комнате. Благодаря уникальному дизайну АС великолепно впишутся в ваш интерьер.

    Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

    Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

    Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.

    Подлинное звучание благодаря 6 первоклассным излучателям

    Подлинное звучание благодаря 6 первоклассным излучателям

    Каждая АС оснащена тремя преобразователями Hi-Fi — два среднечастотных излучателя справа и слева от центральных высокочастотных излучателей обеспечивают поистине объемное и динамичное звучание

    Доступ к тысячам интернет-радиостанций

    Доступ к тысячам интернет-радиостанций

    Беспроводная система Fidelio Hi-Fi открывает вам доступ к более чем 30 000 интернет-радиостанций всего мира. Раздвиньте свои музыкальные горизонты — выбирайте разнообразные станции по жанру или стране или выберите любимую станцию из огромного списка. Все эти возможности очень просты в использовании — беспроводная система Fidelio Hi-Fi оснащена клавишами прямого доступа к любой радиостанции.

    Универсальность размещения в любом доме

    Универсальность размещения в любом доме

    Беспроводная АС Hi-Fi отличается продуманным дизайном, который отлично впишется в любой интерьер. Алюминиевая верхняя панель обеспечивает прочность и изящность конструкции, а излучатель оформлен качественным текстильным материалом.

    Огромный мир музыкальных интернет-служб

    Огромный мир музыкальных интернет-служб

    Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.

    Первоклассная отделка с оптимальным качеством звучания

    Первоклассная отделка с оптимальным качеством звучания

    Деревянный корпус АС — идеальный выбор для отличного качества звучания. Оптимизированный корпус АС с системой Bass Reflex усиливает глубину баса и создает на этих стильных деревянных АС мощное звучание. Позолоченные разъемы обеспечивают превосходную передачу аудиосигнала, а их прочность и устойчивость к коррозии делает их лучшим выбором в классе High-End.

    Быстрая и простая установка

    Не нужно быть экспертом в технике, чтобы настроить беспроводную АС Fidelio Hi-Fi — ваша система заработает уже через 5 минут после извлечения из коробки. Нам бы хотелось, чтобы вы как можно скорее насладились звучанием АС Fidelio, поэтому мы приложили все усилия, чтобы вы могли настроить систему в несколько простых этапов. К тому же, система Fidelio сама в понятной форме подскажет вам, что нужно сделать.

    • Звук

      Улучшение звука
      FullSound, Регулировка ВЧ и НЧ
      Регулятор громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      6

    • Подключения

      Беспроводное соединение
      Беспроводная локальная сеть (802.11n), Беспроводная локальная сеть (802.11g), Беспроводная локальная сеть (802.11b)

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (доступно через Интернет)

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      300 x 210 x 350 мм
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      508 x 260 x 434 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      MP3, WMA, без DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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