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- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
AW9000/10
Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Цифровой и аналоговый аудиовходы позволяют помимо беспроводных подключать другие различные источники. Подключите ТВ, Blu-ray-проигрыватель, игровую консоль или другой медиаплеер и наслаждайтесь Hi-Fi-звучанием через АС Philips
АС оснащена расположенными под особым углом Hi-Fi-излучателями, которые охватывают широкую площадь, формируя панорамное, заполняющее пространство звучание. Особое положение излучателей обеспечивает непревзойденное динамичное звучание независимо от расположения слушателя в комнате. Благодаря уникальному дизайну АС великолепно впишутся в ваш интерьер.
Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.
Каждая АС оснащена тремя преобразователями Hi-Fi — два среднечастотных излучателя справа и слева от центральных высокочастотных излучателей обеспечивают поистине объемное и динамичное звучание
Беспроводная система Fidelio Hi-Fi открывает вам доступ к более чем 30 000 интернет-радиостанций всего мира. Раздвиньте свои музыкальные горизонты — выбирайте разнообразные станции по жанру или стране или выберите любимую станцию из огромного списка. Все эти возможности очень просты в использовании — беспроводная система Fidelio Hi-Fi оснащена клавишами прямого доступа к любой радиостанции.
Беспроводная АС Hi-Fi отличается продуманным дизайном, который отлично впишется в любой интерьер. Алюминиевая верхняя панель обеспечивает прочность и изящность конструкции, а излучатель оформлен качественным текстильным материалом.
Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.
Деревянный корпус АС — идеальный выбор для отличного качества звучания. Оптимизированный корпус АС с системой Bass Reflex усиливает глубину баса и создает на этих стильных деревянных АС мощное звучание. Позолоченные разъемы обеспечивают превосходную передачу аудиосигнала, а их прочность и устойчивость к коррозии делает их лучшим выбором в классе High-End.
Не нужно быть экспертом в технике, чтобы настроить беспроводную АС Fidelio Hi-Fi — ваша система заработает уже через 5 минут после извлечения из коробки. Нам бы хотелось, чтобы вы как можно скорее насладились звучанием АС Fidelio, поэтому мы приложили все усилия, чтобы вы могли настроить систему в несколько простых этапов. К тому же, система Fidelio сама в понятной форме подскажет вам, что нужно сделать.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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