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Philips Fidelio

Беспроводные АС Hi-Fi A9

AW9000/10
Fidelio
Общая оценка / 5
3 награды
Fidelio
  • Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
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    Philips Fidelio Беспроводные АС Hi-Fi A9

    AW9000/10
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio Беспроводные АС Hi-Fi A9

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве. Узнать обо всех преимуществах

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio Беспроводные АС Hi-Fi A9

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве. Узнать обо всех преимуществах

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      Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

      Одержимые звуком

      • Стереозвук высокой четкости
      • 100 Вт, 6 Hi-Fi-излучателей
      • Цифровой и аналоговый входы
      Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

      Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

      Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.

      АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

      АС с расположенными под разным углом излучателями для панорамного стереозвучания

      АС оснащена расположенными под особым углом Hi-Fi-излучателями, которые охватывают широкую площадь, формируя панорамное, заполняющее пространство звучание. Особое положение излучателей обеспечивает непревзойденное динамичное звучание независимо от расположения слушателя в комнате. Благодаря уникальному дизайну АС великолепно впишутся в ваш интерьер.

      Огромный мир музыкальных интернет-служб

      Огромный мир музыкальных интернет-служб

      Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.

      Доступ к тысячам интернет-радиостанций

      Доступ к тысячам интернет-радиостанций

      Беспроводная система Fidelio Hi-Fi открывает вам доступ к более чем 30 000 интернет-радиостанций всего мира. Раздвиньте свои музыкальные горизонты — выбирайте разнообразные станции по жанру или стране или выберите любимую станцию из огромного списка. Все эти возможности очень просты в использовании — беспроводная система Fidelio Hi-Fi оснащена клавишами прямого доступа к любой радиостанции.

      Подлинное звучание благодаря 6 первоклассным излучателям

      Подлинное звучание благодаря 6 первоклассным излучателям

      Каждая АС оснащена тремя преобразователями Hi-Fi — два среднечастотных излучателя справа и слева от центральных высокочастотных излучателей обеспечивают поистине объемное и динамичное звучание

      Дополнительная свобода выбора благодаря цифровому и аналоговому входам

      Дополнительная свобода выбора благодаря цифровому и аналоговому входам

      Цифровой и аналоговый аудиовходы позволяют помимо беспроводных подключать другие различные источники. Подключите ТВ, Blu-ray-проигрыватель, игровую консоль или другой медиаплеер и наслаждайтесь Hi-Fi-звучанием через АС Philips

      Первоклассная отделка с оптимальным качеством звучания

      Первоклассная отделка с оптимальным качеством звучания

      Деревянный корпус АС — идеальный выбор для отличного качества звучания. Оптимизированный корпус АС с системой Bass Reflex усиливает глубину баса и создает на этих стильных деревянных АС мощное звучание. Позолоченные разъемы обеспечивают превосходную передачу аудиосигнала, а их прочность и устойчивость к коррозии делает их лучшим выбором в классе High-End.

      Универсальность размещения в любом доме

      Универсальность размещения в любом доме

      Беспроводная АС Hi-Fi отличается продуманным дизайном, который отлично впишется в любой интерьер. Алюминиевая верхняя панель обеспечивает прочность и изящность конструкции, а излучатель оформлен качественным текстильным материалом.

      Быстрая и простая установка

      Не нужно быть экспертом в технике, чтобы настроить беспроводную АС Fidelio Hi-Fi — ваша система заработает уже через 5 минут после извлечения из коробки. Нам бы хотелось, чтобы вы как можно скорее насладились звучанием АС Fidelio, поэтому мы приложили все усилия, чтобы вы могли настроить систему в несколько простых этапов. К тому же, система Fidelio сама в понятной форме подскажет вам, что нужно сделать.

      • Звук

        Улучшение звука
        • FullSound
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        Регулятор громкости
        вверх/вниз

      • Громкоговорители

        Типы громкоговорителей
        Встроенная
        АС с технологией разнонаправленных излучателей
        Да
        Встроенные АС
        6
        Излучатели
        • 2 купольных ВЧ-излучателя
        • 4 НЧ-излучателя 3,5"

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • MP3
        • WMA
        • без DRM AAC (m4A)
        • eAAC+
        • FLAC
        Частоты дискретизации
        8 — 48 кГц (MP3)
        Скорость передачи данных для MP3
        8—320 кбит/с и переменный битрейт
        Поддержка меток ID3
        Да
        Потоковая передача музыки
        • Интернет-радио
        • Музыкальные службы
        • ПК/MAC

      • Подключения

        Беспроводное соединение
        • Беспроводная локальная сеть (802.11n)
        • Беспроводная локальная сеть (802.11g)
        • Беспроводная локальная сеть (802.11b)
        Беспроводное универсальное Plug & Play
        Клиент UPnP
        Проводная локальная сеть
        Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
        Кодирование/безопасность
        • WEP 128 бит
        • WEP 64 бит
        • WPA
        • WPS-PBC
        • WPS-PIN
        • WPA2
        Аудиоподключения
        • Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)
        • Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
        • Цифровой коаксиальный вход
        • Цифровой оптический линейный вход

      • Комфорт

        Клавиши сохраненных интернет-радиостанций
        Да

      • Приложение для смартфонов/планшетных ПК

        Название приложения
        AirStudio+ Lite, бесплатная загрузка из Apple App Store/Google Play

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (доступно через Интернет)
        Гарантийная карточка
        Гарантийная карточка
        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        300 x 210 x 350 мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        508 x 260 x 434 мм
        Вес брутто
        12  фунта
        Вес нетто
        10  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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