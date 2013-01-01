Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве. Узнать обо всех преимуществах
Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
Слушайте всю свою музыкальную коллекцию на беспроводной АС Philips Fidelio Hi-Fi, которая воспроизводит звук высокой четкости. На АС с 6 излучателями Hi-Fi можно легко передавать музыку в беспроводном режиме — насладитесь впечатляющим мощным звуком в стереокачестве. Узнать обо всех преимуществах
Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.
АС оснащена расположенными под особым углом Hi-Fi-излучателями, которые охватывают широкую площадь, формируя панорамное, заполняющее пространство звучание. Особое положение излучателей обеспечивает непревзойденное динамичное звучание независимо от расположения слушателя в комнате. Благодаря уникальному дизайну АС великолепно впишутся в ваш интерьер.
Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.
Беспроводная система Fidelio Hi-Fi открывает вам доступ к более чем 30 000 интернет-радиостанций всего мира. Раздвиньте свои музыкальные горизонты — выбирайте разнообразные станции по жанру или стране или выберите любимую станцию из огромного списка. Все эти возможности очень просты в использовании — беспроводная система Fidelio Hi-Fi оснащена клавишами прямого доступа к любой радиостанции.
Каждая АС оснащена тремя преобразователями Hi-Fi — два среднечастотных излучателя справа и слева от центральных высокочастотных излучателей обеспечивают поистине объемное и динамичное звучание
Цифровой и аналоговый аудиовходы позволяют помимо беспроводных подключать другие различные источники. Подключите ТВ, Blu-ray-проигрыватель, игровую консоль или другой медиаплеер и наслаждайтесь Hi-Fi-звучанием через АС Philips
Деревянный корпус АС — идеальный выбор для отличного качества звучания. Оптимизированный корпус АС с системой Bass Reflex усиливает глубину баса и создает на этих стильных деревянных АС мощное звучание. Позолоченные разъемы обеспечивают превосходную передачу аудиосигнала, а их прочность и устойчивость к коррозии делает их лучшим выбором в классе High-End.
Беспроводная АС Hi-Fi отличается продуманным дизайном, который отлично впишется в любой интерьер. Алюминиевая верхняя панель обеспечивает прочность и изящность конструкции, а излучатель оформлен качественным текстильным материалом.
Не нужно быть экспертом в технике, чтобы настроить беспроводную АС Fidelio Hi-Fi — ваша система заработает уже через 5 минут после извлечения из коробки. Нам бы хотелось, чтобы вы как можно скорее насладились звучанием АС Fidelio, поэтому мы приложили все усилия, чтобы вы могли настроить систему в несколько простых этапов. К тому же, система Fidelio сама в понятной форме подскажет вам, что нужно сделать.
Звук
Громкоговорители
Аудиовоспроизведение
Подключения
Комфорт
Приложение для смартфонов/планшетных ПК
Аксессуары
Размеры
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