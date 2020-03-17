Чистая вода для освежающего душа
Фильтр из материала, сертифицированного NSF, задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая вода для освежающего душа
Фильтр из материала, сертифицированного NSF, задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта.
Чистая вода для освежающего душа
Фильтр из материала, сертифицированного NSF, задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая вода для освежающего душа
Фильтр из материала, сертифицированного NSF, задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта.
Этот фильтр КДФ с сертификацией NSF может задерживать остаточный хлор и частицы грязи, например ржавчину и осадок, чтобы вы могли наслаждаться чистой водой, принимая освежающий душ.
Плотный и плавный поток 8 л/мин обеспечивает комфортное принятие душа.
Общие характеристики
Технические характеристики фильтра
Система очистки
Условия подачи воды
Страна изготовления
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