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Фильтр для душа

AWP1775/10
Общая оценка / 5
  • Чистая вода для освежающего душа Чистая вода для освежающего душа Чистая вода для освежающего душа
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    Фильтр для душа

    AWP1775/10
    Общая оценка / 5

    Чистая вода для освежающего душа

    Компактный фильтр для душа задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта. Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр для душа

    Чистая вода для освежающего душа

    Компактный фильтр для душа задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта. Узнать обо всех преимуществах

    Чистая вода для освежающего душа

    Компактный фильтр для душа задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта. Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр для душа

    Чистая вода для освежающего душа

    Компактный фильтр для душа задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистая вода для освежающего душа

      Устраняет хлор и частицы грязи

      • Слоновая кость
      • 8 л/мин

      КДФ с сертификацией NSF задерживает хлор и частицы грязи

      Этот фильтр КДФ с сертификацией NSF может задерживать остаточный хлор и частицы грязи, например ржавчину и осадок, чтобы вы могли наслаждаться чистой водой, принимая освежающий душ.

      Мощный поток воды обеспечивает комфортное принятие душа

      Плотный и плавный поток 8 л/мин обеспечивает комфортное принятие душа.

      Нержавеющий материал для безопасного использования

      Внешний корпус изготовлен из нержавеющего материала, который устойчив к воздействию горячей воды из традиционных нагревателей воды и обеспечивает безопасность использования.

      Просто утилизируйте цельный фильтр после использования

      Удобство и безопасность — утилизируйте цельный фильтр после использования, чтобы избежать вторичного загрязнения.

      • Технические характеристики фильтра

        Материал основного фильтра
        КДФ
        Ресурс фильтра
        50 000 л
        Сменный фильтр-картридж
        AWP175

      • Страна изготовления

        Система
        Китай
        Фильтр
        Китай

      • Система очистки

        Удаление хлора
        Да

      • Условия подачи воды

        Качество воды на входе
        Водопроводная вода
        Давление воды на входе
        0,15–0,4 мПа  бар
        Температура воды на входе
        5–60  °C

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