Чистая вода для освежающего душа
Компактный фильтр для душа задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая вода для освежающего душа
Компактный фильтр для душа задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта. Узнать обо всех преимуществах
Чистая вода для освежающего душа
Компактный фильтр для душа задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая вода для освежающего душа
Компактный фильтр для душа задерживает хлор и частицы грязи, обеспечивая чистоту воды в душе для максимального комфорта. Узнать обо всех преимуществах
Этот фильтр КДФ с сертификацией NSF может задерживать остаточный хлор и частицы грязи, например ржавчину и осадок, чтобы вы могли наслаждаться чистой водой, принимая освежающий душ.
Плотный и плавный поток 8 л/мин обеспечивает комфортное принятие душа.
Внешний корпус изготовлен из нержавеющего материала, который устойчив к воздействию горячей воды из традиционных нагревателей воды и обеспечивает безопасность использования.
Удобство и безопасность — утилизируйте цельный фильтр после использования, чтобы избежать вторичного загрязнения.
Технические характеристики фильтра
Страна изготовления
Система очистки
Условия подачи воды
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