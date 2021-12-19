Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.
Сохраняет самые полезные свойства воды
Наслаждайтесь чистой и вкусной водой, а также различными горячими и холодными напитками. Фильтр Philips Micro X-Clean задерживает хлор, известь, тяжелые металлы и новые нежелательные частицы, например микропластики и ПФОК*.
Цифровой таймер покажет, когда нужно заменить фильтр
Цифровой таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.
Откидная крышка для наполнения одной рукой
Откидная крышка для наполнения одной рукой.
Носик с защитой от пыли обеспечивает чистоту воды
Благодаря носику с защитой от пыли частицы не попадают через отверстие для налива воды, что позволяет поддерживать чистоту воды.
Продлевает срок службы кухонных приборов
Продлевает срок службы кухонных приборов, предотвращая скопление накипи.
Можно мыть в посудомоечной машине
Кувшин для воды и воронку можно мыть в посудомоечной машине (макс. 50 градусов Цельсия). Если таймер отсутствует, крышку также можно мыть в посудомоечной машине. *Крышка с таймером и картридж фильтра не пригодны к мытью в посудомоечной машине.
