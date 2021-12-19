Ключевые слова для поиска

    Фильтр-кувшин для воды

    AWP2933WHT/58

    Утоляйте жажду

    Вода из фильтра Philips Micro X-Clean остается вкусной, потому что фильтр задерживает портящие вкус вещества и многое другое.

    Фильтр-кувшин для воды

    Утоляйте жажду

    чистой и вкусной водой

    • Микрофильтрация
    • Поместится на дверце холодильника
    • Цифровой таймер
    Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

    Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

    Сохраняет самые полезные свойства воды

    Наслаждайтесь чистой и вкусной водой, а также различными горячими и холодными напитками. Фильтр Philips Micro X-Clean задерживает хлор, известь, тяжелые металлы и новые нежелательные частицы, например микропластики и ПФОК*.

    Цифровой таймер покажет, когда нужно заменить фильтр

    Цифровой таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.

    Откидная крышка для наполнения одной рукой

    Откидная крышка для наполнения одной рукой.

    Носик с защитой от пыли обеспечивает чистоту воды

    Благодаря носику с защитой от пыли частицы не попадают через отверстие для налива воды, что позволяет поддерживать чистоту воды.

    Продлевает срок службы кухонных приборов

    Продлевает срок службы кухонных приборов, предотвращая скопление накипи.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин для воды и воронку можно мыть в посудомоечной машине (макс. 50 градусов Цельсия). Если таймер отсутствует, крышку также можно мыть в посудомоечной машине. *Крышка с таймером и картридж фильтра не пригодны к мытью в посудомоечной машине.

    • Условия подачи воды

      Качество воды на входе
      Водопроводная вода
      Температура воды на входе
      5–38  °C

    • Общие характеристики

      Сменный фильтр-картридж
      AWP210/AWP211/AWP212
      Цвет
      Ярко-белый
      Размеры продукта (ДхШхВ)
      260*110*255  миллиметра
      Скорость фильтрации
      0,3 л/мин
      Срок службы фильтра
      1 месяц
      Количество фильтров
      1 шт. в упаковке
      Емкость кувшина
      2,6  л
      Объем отфильтрованной воды
      1,9  л

    • Страна происхождения

      Кувшин
      Добросовестно произведено в Китае

    • * Нежелательные или другие вещества, которые задерживает этот фильтр, необязательно содержатся в воде всех пользователей.

